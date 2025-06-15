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    Anlık Bildirim

    PCIe 6.0 SSD'ler 2030'dan önce gelmeyecek

    Yüksek bant genişliğine sahip PCIe 6.0 SSD'ler için teknoloji henüz hazır değil. Hem üreticiler hem de kullanıcı tarafında ilgisizlik, bu standardın ertelenmesine neden oluyor.

    PCIe 6.0 SSD'ler 2030'dan önce gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil PCIe 6.0 SSD’ler, en erken 2030 yılına kadar masaüstü bilgisayar kullanıcılarının erişimine sunulmayacak. Bu çarpıcı açıklama, SSD kontrolcü üreticisi Silicon Motion’un CEO’su Wallace C. Kuo tarafından yapıldı. Kuo’ya göre, AMD ve Intel dahil olmak üzere büyük PC üreticileri şu an için PCIe 6.0'a dair herhangi bir plan yapmıyor.

    Kuo, “2030 yılına kadar herhangi bir PCIe Gen6 çözümü görmeyeceksiniz,” diyen Kuo, sektörün önde gelen oyuncularının bu konuya kayıtsız kaldığını belirtiyor. Hatta bazı üreticiler, yeni standardı konuşmayı dahi istemiyor.

    Neden bu kadar gecikiyor?

    PCIe 6.0, teorik olarak dört kanallı bir SSD için 32 GB/s’ye kadar veri aktarım hızları sunabiliyor. Ancak bu avantaj, ciddi teknik zorluklar ve maliyetlerle geliyor. Daha yüksek veri hızları, sinyal kaybı ve gürültü gibi fiziksel sınırlamaları da beraberinde getiriyor. Örneğin, PCIe 4.0’da 16 GT/s hızla 11 inçlik bir bağlantı mümkünken, PCIe 6.0’da 64 GT/s hızda bu mesafe sadece 3.4 inçle sınırlı kalıyor. Bu da anakart tasarımında karmaşıklığı artırıyor.

    Üstelik PCI-SIG tarafından yapılan kapsamlı bir uyumluluk testi süreci de henüz başlamış değil. Bu durum, donanım üreticilerinin PCIe 6.0’ı sistemlerine entegre etmekten kaçınmasına neden oluyor.

    Özellikle oyuncular ve sistem toplayıcıları arasında popüler olan "riser" kartlarla ekran kartlarını kasaya dik monte etme uygulaması, PCIe 6.0 ile daha da zorlaşıyor. Kısa sinyal yolları gerektiren yeni standardın, ATX anakartlar ve bu tür kurulumlarla uyumu şimdilik ciddi bir soru işareti. Bu gelişmeler ışığında, PCIe 5.0 standardı uzun bir süre daha PC’lerde en üst düzey performans sunan arayüz olarak kalacak gibi görünüyor. Mevcut PCIe 5.0 x4 SSD’ler zaten 14-16 GB/s’ye ulaşan hızlarıyla pek çok kullanıcı için fazlasıyla yeterli.

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    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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