Binlerce yıla meydan okuyan veri depolama: Seramik cam teknolojisi geliyor

Cerabyte’ın geliştirdiği teknoloji, yalnızca dayanıklılığıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve düşük maliyetli olmasıyla da dikkat çekiyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği testler de veri depolamada çığır açabilecek bu yöntemin ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne serdi.
Kaynar tuzlu su ve fırın testi
Cerabyte, yeni nesil depolama ortamlarını yalnızca laboratuvarda değil, zorlu koşullar altında da sınadı. İncecik seramik katmanla kaplı bir cam çip önce tuzlu su dolu bir kettle’da 100°C'de kaynatıldı, ardından 250°C sıcaklıktaki bir fırınına kondu. Sonuç: Çipteki veriler en ufak bir zarar görmeden korundu.
Sadece sağlam değil, ucuz da olacak
Cerabyte yalnızca dayanıklılığı hedeflemiyor; aynı zamanda bu teknolojiyi erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket, 2030 yılına kadar uzun vadeli veri saklama maliyetini terabayt başına 1 doların altına düşürmeyi hedefliyor. Bu da arşivleme dünyasında devrim yaratabilecek bir eşik anlamına geliyor.
Üstelik Cerabyte’ın yol haritası sadece sabit cam çiplerle sınırlı değil. Şirket, mevcut robotik arşiv sistemlerine entegre olabilecek, exabyte ölçeğinde veri barındırabilen "CeraTape" adını verdiği yeni bir bant formatı da geliştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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