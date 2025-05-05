Binlerce yıla meydan okuyan veri depolama: Seramik cam teknolojisi geliyor

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Tam Boyutta Gör Veri çağının tam ortasındayız. Her gün milyarlarca gigabayt veri üretiliyor ve bu verilerin büyük bir kısmı uzun vadeli saklama amacıyla depolanmak zorunda. Ancak mevcut teknolojiler zamanla bozulmaya mahkum. Alman girişimi Cerabyte ise bu soruna binlerce yıl dayanabilecek seramik cam temelli bir çözümle meydan okuyor.

Cerabyte’ın geliştirdiği teknoloji, yalnızca dayanıklılığıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve düşük maliyetli olmasıyla da dikkat çekiyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği testler de veri depolamada çığır açabilecek bu yöntemin ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynar tuzlu su ve fırın testi

Cerabyte, yeni nesil depolama ortamlarını yalnızca laboratuvarda değil, zorlu koşullar altında da sınadı. İncecik seramik katmanla kaplı bir cam çip önce tuzlu su dolu bir kettle’da 100°C'de kaynatıldı, ardından 250°C sıcaklıktaki bir fırınına kondu. Sonuç: Çipteki veriler en ufak bir zarar görmeden korundu.

Tam Boyutta Gör 2022 yılında kurulan Cerabyte, cam üzerine atomik ölçekte uygulanan ultra ince bir seramik tabaka kullanıyor. Bu katmana, femtosaniye lazerlerle nanosaniye ölçeğinde delikler açılarak veriler işleniyor. 9 cm² büyüklüğündeki bir çip, tek yüzünde 1 GB’a kadar veri depolayabiliyor. Lazerle yazım hızı ise saniyede milyonlarca bit düzeyinde. Teorik ömrü 5.000 yılı aşabilecek bu medya, yaşlanmaya, yangına, suya, radyasyona ve hatta elektromanyetik darbelere karşı dirençli.

Sadece sağlam değil, ucuz da olacak

Cerabyte yalnızca dayanıklılığı hedeflemiyor; aynı zamanda bu teknolojiyi erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket, 2030 yılına kadar uzun vadeli veri saklama maliyetini terabayt başına 1 doların altına düşürmeyi hedefliyor. Bu da arşivleme dünyasında devrim yaratabilecek bir eşik anlamına geliyor.

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Üstelik Cerabyte’ın yol haritası sadece sabit cam çiplerle sınırlı değil. Şirket, mevcut robotik arşiv sistemlerine entegre olabilecek, exabyte ölçeğinde veri barındırabilen "CeraTape" adını verdiği yeni bir bant formatı da geliştiriyor.

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