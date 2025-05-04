Huawei, dayanıklı taşınabilir SSD'sini tanıttı: 2000MB/s aktarım hızı sunuyor

Huawei Kunling eKitStor Shield 200 özellikleri
Shield 200, çok yüksek hızda veri aktarımı yapabilse de odak noktası dayanıklılık. Kauçuk bir kılıfla sarılmış olan harici SSD, metal bir muhafazaya sahip. SSD, IP67 su ve toza dayanıklılığın yanında 3 metreden düşmelere ve 2 tonluk araç basıncına dayanabiliyor. Bu dayanıklılığına rağmen, çıplak halde 145 gr, kılıfıyla 180 gr ağırlığında olmayı başarıyor.
Shield 200, güvenlikten de ödün vermiyor. SSD, donanım düzeyinde AES-XTS 256-bit şifreleme ile birlikte geliyor ve Huawei’nin kendi eKitStor Toolkit yazılımı sayesinde sağlık durumu teşhisi, şifreli yedekleme ve bulut senkronizasyonu özellikleri sunuyor.
Beş yıllık sınırlı bir garantiyle gelen Kunling eKitStor Shield 200, 1 TB ve 2 TB kapasite seçenekleriyle satışa sunuluyor. 1 TB modeli 106 dolar, 2 TB modeli ise 192 dolar fiyata sahip. 4 TB versiyonun da yakında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.Kaynakça https://www.ithome.com/0/850/514.htm https://www.gizmochina.com/2025/05/03/huawei-ekitstor-shield-200-ssd-launch-specs-price/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: