Apacer'dan USB 3.0 arabirimli bellek: AH354

Apacer, USB 3.0 arabirimine destek veren yeni belleği AH354'ü duyurdu.



Sürgülü bir yapıya sahip olan AH354, ihtiyaca göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle geliyor. Saniyede 80 MB'a varan okuma hızı sunan belleğin, 4.37 GB yer kaplayan bir video dosyasını yaklaşık 56 saniyede transfer edebildiği belirtiliyor. Belleği, anakartımızın USB 2.0 portuna taktığımızda ise transfer hızı saniyede 34 MB'a kadar düşüyor.



Firma, fiyata ilişkin bilgi vermemiş.

