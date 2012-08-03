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Apacer'dan USB 3.0 arabirimli bellek: AH354

6 yıl
4,5b
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4
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Apacer, USB 3.0 arabirimine destek veren yeni belleği AH354'ü duyurdu.
Sürgülü bir yapıya sahip olan AH354, ihtiyaca göre 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle geliyor. Saniyede 80 MB'a varan okuma hızı sunan belleğin, 4.37 GB yer kaplayan bir video dosyasını yaklaşık 56 saniyede transfer edebildiği belirtiliyor. Belleği, anakartımızın USB 2.0 portuna taktığımızda ise transfer hızı saniyede 34 MB'a kadar düşüyor.
Firma, fiyata ilişkin bilgi vermemiş.

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IceRulez 6 yıl
OverClocK1ng
IceRulezapacer ne la
Acerın sahip olduğu her halde 100 tane falan olan şirketten biri.Aopen, Acer, eMachines, Packard Bell ve ALi (Acer Laboratories Inc.) vs. gider..


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OverClocK1ng 6 yıl
IceRulez
apacer ne la

Acer'ın sahip olduğu her halde 100 tane falan olan şirketten biri.
Aopen, Acer, eMachines, Packard Bell ve ALi (Acer Laboratories Inc.) vs. gider..
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JoeyBane 6 yıl
IceRulez
apacer ne la



Marka benim de tuhafıma gitti. Ama zımbırtısı gayet hızlı. Usb 2.0'a takınca da gayet iyiymiş.
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IceRulez 6 yıl
apacer ne la
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