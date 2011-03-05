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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple 2010'daki toplam iPad satışına bu yılın ilk yarısında ulaşabilir

8 yıl
6,6b
1
2
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, iPad 2 lansmanında, 2010 yılında (son 9 ayında) 15 milyon iPad sattıkları ve 9,5 milyar dolar gelir elde ettiklerini açıklamıştı. Yeni tableti iPad 2'yi 11 Mart'ta Amerika'da, 25 Mart'ta ise 26 farklı ülkede satışa sunacak olan Apple, satış hedeflerini yukarı çekmiş durumda. Birinci nesil iPad ile aynı fiyattan pazara girecek iPad 2, daha ince ve daha hafif kasa yapısı, çift çekirdekli işlemcisi, 9 kat arttığı belirtilen grafik performansı ve çift kamerası ile yüksek satış hedeflerinin merkezinde yer alıyor.

Digitimes'ın verdiği yeni bir habere göre Apple, bu yılın ortalarına kadar 16 milyon ile 18.5 milyon adet arasında iPad ve iPad 2 satabilir ki ve bu rakam, geçtiğimiz yıl ulaşılan toplam satış rakamını geçmeyi başarıyor. İçerisinde bulunduğumuz ilk çeyrekte 6.5 milyon, iPad 2'nin 26 ülkede devreye girecek olması sayesinde ikinci çeyrekte ise 10-12 milyon tablet satması beklenen Apple'ın bu sayede yılın ikinci yarısı öncesinde 2010'daki rakamların tamamını geçerek iPad'den gelen gelirlerini ciddi şekilde arttırması bekleniyor.

2011'in tamamına yönelik olaraksa iPad ile Apple'ın, 40 milyon civarında tablet bilgisayar satacağı öngörülüyor.


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mugurgok 8 yıl
sanki ilk ipade kıyasla çok farklıya...
Bide rakip sayısı da artık malum
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.WondercrafteR. 8 yıl
Satar.
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