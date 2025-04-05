Trump'ın uyguladığı vergiler nedeniyle iPhone fiyatları %43 artabilir

Analistlerin tahminlerine göre, en uygun fiyatlı iPhone 16 modeli (128 GB) şu anki 799 dolarlık etiket fiyatından %43 artışla 1142 dolara yükselebilir. En üst düzey iPhone 16 Pro Max (1 TB) modelinin fiyatı ise 1599 dolardan 2300 dolara çıkabilir. Bu artış, Apple kullanıcıları için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.
Şubat ayında tanıtılan ve daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken iPhone 16e modelinin de fiyatı 599 dolardan 856 dolara yükselebilir. Yalnızca iPhone değil, diğer Apple ürünleri de bu yeni tarifeden nasibini alacak gibi görünüyor.
Apple Watch, iPad ve Mac'lerde de zam bekleniyor
Reuters'a göre, Apple Watch serisi saatlerde %43, iPad tabletlerde %42, Mac bilgisayarlar ve dizüstülerde ise %39'luk bir fiyat artışı bekleniyor. Aynı şekilde AirPods kablosuz kulaklıklar da yaklaşık %39 oranında zamlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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