Trump'ın uyguladığı vergiler nedeniyle iPhone fiyatları %43 artabilir

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan yeni gümrük vergisi kararları, teknoloji devi Apple'ın ürünlerini doğrudan etkiledi. New York Times'ın ardından Reuters da konuyla ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. Buna göre iPhone başta olmak üzere pek çok Apple ürününün fiyatında büyük artışlar bekleniyor.

Apple Türkiye'den iPhone fiyatlarına zam: Zamlı iPhone fiyatları 3 gün önce eklendi

Analistlerin tahminlerine göre, en uygun fiyatlı iPhone 16 modeli (128 GB) şu anki 799 dolarlık etiket fiyatından %43 artışla 1142 dolara yükselebilir. En üst düzey iPhone 16 Pro Max (1 TB) modelinin fiyatı ise 1599 dolardan 2300 dolara çıkabilir. Bu artış, Apple kullanıcıları için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

Şubat ayında tanıtılan ve daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken iPhone 16e modelinin de fiyatı 599 dolardan 856 dolara yükselebilir. Yalnızca iPhone değil, diğer Apple ürünleri de bu yeni tarifeden nasibini alacak gibi görünüyor.

Apple Watch, iPad ve Mac'lerde de zam bekleniyor

Reuters'a göre, Apple Watch serisi saatlerde %43, iPad tabletlerde %42, Mac bilgisayarlar ve dizüstülerde ise %39'luk bir fiyat artışı bekleniyor. Aynı şekilde AirPods kablosuz kulaklıklar da yaklaşık %39 oranında zamlanabilir.

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl 220 milyondan fazla iPhone satışı gerçekleştiriyor. Ancak olası fiyat artışlarının ardından bu rakamların korunup korunamayacağı muamma. Gelişmelerin ardından Apple hisseleri de sert şekilde etkilendi. 4 Nisan 2025 günü şirketin hisseleri neredeyse %10 düşüş yaşadı ve bu, Apple için son beş yılın en kötü borsa günü olarak kayıtlara geçti.

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Trump vergileri yüzünden iPhone fiyatları %43 artabilir