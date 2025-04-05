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    Trump'ın uyguladığı vergiler nedeniyle iPhone fiyatları %43 artabilir

    Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, Apple ürünlerinin fiyatlarını sert şekilde artırabilir. iPhone 16 serisinden Mac bilgisayarlara kadar birçok Apple cihazda büyük zamlar öngörülüyor.
    Trump vergileri yüzünden iPhone fiyatları %43 artabilir Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan yeni gümrük vergisi kararları, teknoloji devi Apple'ın ürünlerini doğrudan etkiledi. New York Times'ın ardından Reuters da konuyla ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. Buna göre iPhone başta olmak üzere pek çok Apple ürününün fiyatında büyük artışlar bekleniyor.

    Analistlerin tahminlerine göre, en uygun fiyatlı iPhone 16 modeli (128 GB) şu anki 799 dolarlık etiket fiyatından %43 artışla 1142 dolara yükselebilir. En üst düzey iPhone 16 Pro Max (1 TB) modelinin fiyatı ise 1599 dolardan 2300 dolara çıkabilir. Bu artış, Apple kullanıcıları için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

    Şubat ayında tanıtılan ve daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken iPhone 16e modelinin de fiyatı 599 dolardan 856 dolara yükselebilir. Yalnızca iPhone değil, diğer Apple ürünleri de bu yeni tarifeden nasibini alacak gibi görünüyor.

    Apple Watch, iPad ve Mac'lerde de zam bekleniyor

    Reuters'a göre, Apple Watch serisi saatlerde %43, iPad tabletlerde %42, Mac bilgisayarlar ve dizüstülerde ise %39'luk bir fiyat artışı bekleniyor. Aynı şekilde AirPods kablosuz kulaklıklar da yaklaşık %39 oranında zamlanabilir.

    Trump vergileri yüzünden iPhone fiyatları %43 artabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, her yıl 220 milyondan fazla iPhone satışı gerçekleştiriyor. Ancak olası fiyat artışlarının ardından bu rakamların korunup korunamayacağı muamma. Gelişmelerin ardından Apple hisseleri de sert şekilde etkilendi. 4 Nisan 2025 günü şirketin hisseleri neredeyse %10 düşüş yaşadı ve bu, Apple için son beş yılın en kötü borsa günü olarak kayıtlara geçti.
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    Alperenylmzk 1 gün önce

    Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu

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