iOS 18.3.2 güncellemesi, Apple Mail uygulamasında soruna yol açtı

iCloud Mail push bildirimler çalışmıyor
Sorunu yaşayan kullanıcılar, ayarları doğru yapmalarına rağmen, elle yenileme yapana kadar yeni iCloud e-postalarının gelen kutularında görünmediğini söylüyor.
Push, iCloud Mail gibi bazı e-posta servisleri için kullanılan bir özellik. Gelen e-postaları gelir gelmez iletmek için tasarlanmış; yeni iletiler hemen kullanıcıya gösteriliyor. Bazı hesaplar Fetch kullanıyor; bu da iPhone'un e-posta sunucusunu yeni e-postalar için ara sıra kontrol ettiği anlamına geliyor.
Şikayetlere bakılırsa, bazı iCloud Mail kullanıcıları için ne Push ne de Fetch çalışmıyor gibi görünüyor. Microsoft gibi diğer sağlayıcılardan gelen push e-postalar sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor. Sorun yalnızca iCloud Mail ile sınırlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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