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    Anlık Bildirim

    iOS 18.3.2 güncellemesi, Apple Mail uygulamasında soruna yol açtı

    iOS 18.3.2 güncellemesi, Apple'ın Mail uygulamasında bir sorun yol açtı. Çok sayıda kullanıcı, e-postaların yalnızca elle yenilemeden sonra gelen kutularında göründüğünü iddia ediyor.
    iOS 18.3.2 güncelleme iCloud Mail sorunu Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geçen hafta yayınladığı iOS 18.3.2 güncellemesi, bazı kullanıcılar için iCloud Mail'i bozmuş gibi görünüyor. iPhone kullanıcıları, cihazlarını iOS 18.3.2 sürüme güncelledikten sonra ‌iCloud‌ Mail'in yeni gelen e-postaları bildirmediğini fark etti.

    iCloud Mail push bildirimler çalışmıyor

    Sorunu yaşayan kullanıcılar, ayarları doğru yapmalarına rağmen, elle yenileme yapana kadar yeni ‌iCloud‌ e-postalarının gelen kutularında görünmediğini söylüyor.

    Push, ‌iCloud‌ Mail gibi bazı e-posta servisleri için kullanılan bir özellik. Gelen e-postaları gelir gelmez iletmek için tasarlanmış; yeni iletiler hemen kullanıcıya gösteriliyor. Bazı hesaplar Fetch kullanıyor; bu da iPhone'un e-posta sunucusunu yeni e-postalar için ara sıra kontrol ettiği anlamına geliyor.

    Şikayetlere bakılırsa, bazı ‌iCloud‌ Mail kullanıcıları için ne Push ne de Fetch çalışmıyor gibi görünüyor. Microsoft gibi diğer sağlayıcılardan gelen push e-postalar sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor. Sorun yalnızca ‌iCloud‌ Mail ile sınırlı.

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