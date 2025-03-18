iOS 18.3.2 güncellemesi, Apple Mail uygulamasında soruna yol açtı

Tam Boyutta Gör Apple’ın geçen hafta yayınladığı iOS 18.3.2 güncellemesi, bazı kullanıcılar için iCloud Mail'i bozmuş gibi görünüyor. iPhone kullanıcıları, cihazlarını iOS 18.3.2 sürüme güncelledikten sonra ‌iCloud‌ Mail'in yeni gelen e-postaları bildirmediğini fark etti.

iOS 18.3.2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler 5 gün önce eklendi

iCloud Mail push bildirimler çalışmıyor

Sorunu yaşayan kullanıcılar, ayarları doğru yapmalarına rağmen, elle yenileme yapana kadar yeni ‌iCloud‌ e-postalarının gelen kutularında görünmediğini söylüyor.

Push, ‌iCloud‌ Mail gibi bazı e-posta servisleri için kullanılan bir özellik. Gelen e-postaları gelir gelmez iletmek için tasarlanmış; yeni iletiler hemen kullanıcıya gösteriliyor. Bazı hesaplar Fetch kullanıyor; bu da iPhone'un e-posta sunucusunu yeni e-postalar için ara sıra kontrol ettiği anlamına geliyor.

Şikayetlere bakılırsa, bazı ‌iCloud‌ Mail kullanıcıları için ne Push ne de Fetch çalışmıyor gibi görünüyor. Microsoft gibi diğer sağlayıcılardan gelen push e-postalar sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor. Sorun yalnızca ‌iCloud‌ Mail ile sınırlı.

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iOS 18.3.2, Apple Mail uygulamasında soruna yol açtı