Rekabet Kurumu, fiyatlara müdahale ettiği iddiasıyla Apple'a soruşturma açtı!

Apple'a neden soruşturma açıldı?
Kuruldan yapılan açıklamaya göre Apple'ın Türkiye'deki çeşitli satıcılardaki fiyatlara ve kampanyalara müdahale etmesi, ayrıca ikinci el durumundaki telefonları geri alım yapan firmaların fiyatlarına müdahale etmesi gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Apple'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edip etmediği tespit edilecek.
Apple'ın yanı sıra yenilenmiş telefon pazarında faaliyet gösteren EasyCep, Getmobil, HB Bilişim ve Destek Bilişim şirketlerine de soruşturma başlatıldı. Bu firmaların Apple koordinasyonunda geri alım fiyatı belirleyip belirlemediği incelenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo