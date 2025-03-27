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    Rekabet Kurumu, fiyatlara müdahale ettiği iddiasıyla Apple'a soruşturma açtı!

    Rekabet Kurumu, Apple'ın Türkiye'deki fiyatlara, kampanyalara ve ikinci el geri alım fiyatlarına müdahale etmesi iddiasıyla Apple'a ve yenilenmiş telefon şirketlerine soruşturma açtı.
    Rekabet Kurumu, Apple'a soruşturma açtı Tam Boyutta Gör
    Apple'a Türkiye'den önemli bir soruşturma açıldı. Rekabet Kurumu, Apple'ın çeşitli satıcılardaki fiyatlara, kampanyalara ve geri alım fiyatlarına müdahale etmesi nedeniyle Apple'a soruşturma başlattı.

    Apple'a neden soruşturma açıldı?

    Kuruldan yapılan açıklamaya göre Apple'ın Türkiye'deki çeşitli satıcılardaki fiyatlara ve kampanyalara müdahale etmesi, ayrıca ikinci el durumundaki telefonları geri alım yapan firmaların fiyatlarına müdahale etmesi gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Apple'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edip etmediği tespit edilecek.

    Apple'ın yanı sıra yenilenmiş telefon pazarında faaliyet gösteren EasyCep, Getmobil, HB Bilişim ve Destek Bilişim şirketlerine de soruşturma başlatıldı. Bu firmaların Apple koordinasyonunda geri alım fiyatı belirleyip belirlemediği incelenecek.

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    TheJudgé 6 saat önce

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