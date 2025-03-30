M5 işlemcili iPad Pro üretimi bu yıl başlayacak

M5 işlemcili iPad Pro testleri başladı
Geçtiğimiz yıl iPad Pro serisini yenilenmiş gövde, M4 yonga seti ve OLED ekran ile güncelleyen Apple, seriyi tekrar güncellemeye hazırlanıyor. Ancak firmaya yakın kaynaklarıyla bilinen Mark Gurman’a göre bu güncelleme, teknik özellikleri yenileyen ufak bir güncelleme olacak. İddialara göre iPad Pro, Apple’ın M5 işlemcisine sahip ilk cihazlardan biri olacak.
Gurman, firmanın J817, J818, J820 ve J820 kod adlı yeni iPad Pro modellerini test etmeye başladığını duyurdu ve cihazların yılın ikinci yarısında seri üretime geçeceğini belirtti. Bu da M5 yonga setinin ve yeni iPad Pro modellerinin yıl sonunda tanıtılabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra Gurman, Apple’ın M6 işlemcili iPad Pro üzerinde çalıştığını ve bu modelin firmanın yeni nesil C2 modemine sahip olacağını belirtti.
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Joe bidenden iyi yürüyo