M5 işlemcili iPad Pro üretimi bu yıl başlayacak

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Tam Boyutta Gör Cupertino merkezli teknoloji devi Apple’ın en başarılı markalarından olan iPad ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda standart iPad ve iPad Air modellerini güncelleyen firma, çalışmalarını profesyonel kullanıcıların gözdesi olan iPad Pro’ya çevirdi. Geçtiğimiz yıl yenilenen iPad Pro serisi, yakında M5 işlemcisi ile güncellenebilir.

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M5 işlemcili iPad Pro testleri başladı

Geçtiğimiz yıl iPad Pro serisini yenilenmiş gövde, M4 yonga seti ve OLED ekran ile güncelleyen Apple, seriyi tekrar güncellemeye hazırlanıyor. Ancak firmaya yakın kaynaklarıyla bilinen Mark Gurman’a göre bu güncelleme, teknik özellikleri yenileyen ufak bir güncelleme olacak. İddialara göre iPad Pro, Apple’ın M5 işlemcisine sahip ilk cihazlardan biri olacak.

Gurman, firmanın J817, J818, J820 ve J820 kod adlı yeni iPad Pro modellerini test etmeye başladığını duyurdu ve cihazların yılın ikinci yarısında seri üretime geçeceğini belirtti. Bu da M5 yonga setinin ve yeni iPad Pro modellerinin yıl sonunda tanıtılabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra Gurman, Apple’ın M6 işlemcili iPad Pro üzerinde çalıştığını ve bu modelin firmanın yeni nesil C2 modemine sahip olacağını belirtti.



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iPad Pro M5 yakında seri üretime geçecek