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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, katlanabilir cihaz segmentinden uzunca bir süredir uzak kaldı. Firmanın halen herhangi bir katlanabilir ürünü veya resmi bir duyurusu bulunmuyor. Söylentiler ise şirketin bu pazara farklı bir şekilde adım atacağı ve ilk modelin iPad Pro olacağı yönünde. Son olarak katlanabilir iPad Pro hakkında bazı yeni detaylar paylaşıldı.

Katlanabilir iPad Pro geliyor

Apple’ın katlanabilir iPad planları hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce 2024 sonlarında küçük ölçekli üretime başlanabileceği belirtilen cihazın şimdi de önemli bir özelliği daha ortaya çıktı. Digital Chat Station’a göre, cihaz 18.8 inçlik katlanabilir bir ekrana ek olarak ekran altı Face ID teknolojisi ile test ediliyor. Böylece, kullanıcılar herhangi bir çentik veya delik olmadan yüz tanıma teknolojisinden faydalanabilecek.

Üstelik bu teknoloji katlanabilir iPad’de başarılı olursa, gelecekte iPhone’lara da uyarlanması mümkün olabilir. DSCC'ye göre Apple, 2027 yılında katlanabilir iPad Pro'yu piyasaya sürebilir. Ming-Chi Kuo ise LG’nin 20.2 inç veya 18.8 inçlik bir ekran için üretime 2025 sonunda başlayacağını öne sürüyor. Bu da yine 2026 sonu ve 2027 dönemini doğruluyor.

Apple, iOS 19'da önemli tasarım değişiklikleri yapacak 19 sa. önce eklendi

Katlanabilir iPad Pro'ya ek olarak Apple'ın yeni bir MacBook üzerinde çalıştığı da gündemde. Bu model ise açıldığında 19 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak ve şirketin kırışıklık problemini çözmeye odaklandığı söyleniyor. iPhone serisinde ise ilk katlanabilir model Flip tasarımını temel alacak.

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Katlanabilir iPad Pro geliyor: Bir özelliği daha belli oldu