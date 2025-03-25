Apple, iOS 19'un tanıtılacağı WWDC25 etkinlik tarihini duyurdu

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Tam Boyutta Gör WWDC 2025 etkinliği ne zaman gerçekleşecek belli oldu. Apple, büyük tasarım değişikliği olacağı söylenen iOS 19’un da tanıtılacağı Dünya Geliştiriciler Konferansı için tarihi duyurdu. iOS 19 tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı.

Apple, WWDC25 etkinliğini 9 Haziran - 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. 2020'den bu yana düzenlenen WWDC etkinliklerinde olduğu gibi WWDC 2025 de öncelikli olarak tüm geliştiricilere açık ve ücretsiz online bir etkinlik olacak.

Apple WWDC 2025 etkinliği 9 - 13 Haziran’da gerçekleşecek

Her WWDC etkinliği, etkinliğin ilk gününde gerçekleşen açılış konuşmasıyla başlıyor. Bu yılki açılış konuşması 9 Haziran'da gerçekleşecek. Apple, etkinlikte iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 ve visionOS 3 ile gelecek yenilikleri gösterecek.

‌WWDC 2025‌, geliştiricilerin yeni yazılım özelliklerini ve bu özellikleri uygulamalarına nasıl dahil edeceklerini öğrenebilmeleri için online oturumlar ve alanlar sunacak. Hem açılış konuşması hem de çevrimiçi oturumlar Apple Developer uygulamasında, Apple sitesinde ve Apple YouTube kanalında yayınlanacak.

‌WWDC 2025‌ çevrimiçi bir etkinlik olsa da Apple, belirli geliştiriciler ve öğrencilerle bir araya gelmeyi planlıyor. Yüz yüze WWDC etkinliği 9 Haziran’da Apple Park kampüsünde gerçekleşecek. Davetli katılımcılar ‌Apple Park‌'ta açılış konuşmasını izleyebilecek ve Apple çalışanlarıyla tanışma şansı bulacak.

Mevcut Apple Geliştirici Programı üyeleri, Apple Girişimci Kampı mezunları, önceki Swift Student Challenge kazananları ve mevcut Apple Geliştirici Girişim Programı üyeleri 9 Haziran ‌Apple Park‌ etkinliğine katılabilecek ancak Apple, katılımcıları rastgele bir çekilişle seçecek.

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Apple, iOS 19 tanıtım tarihini duyurdu