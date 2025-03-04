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    iPad Air için Magic Keyboard yenilendi: İşte Türkiye fiyatı

    Apple, M3 iPad Air ile birlikte yenilenen Magic Keyboard'u tanıttı. 11 inç & 13 inç iPad Air (M3) için Magic Keyboard fiyatı, özellikleri ve uyumlu modeller dahil tüm detaylarıyla haberimizde.
    iPad Air yeni Magic Keyboard Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni M3 iPad Air ve iPad 11 ile birlikte yeni bir aksesuarı da satışa sundu. iPad Air için Magic Keyboard, M4 işlemcili iPad Pro'nun Magic Keyboard’unda görülen bazı geliştirmelerle revize edildi. İşte detaylar:

    iPad Air için yepyeni Magic Keyboard, daha geniş yerleşik trackpad ile geliyor ve 14 tuşlu işlev tuşu sırası sayesinde ekran parlaklığı ve ses kontrolü gibi özelliklere hızlı erişim sunuyor. Yeni Magic Keyboard manyetik olarak yapışıyor ve Smart Connector, Bluetooth’a ihtiyaç duymadan güç ve veri bağlantısı sağlıyor. Ayrıca işlenmiş alüminyum menteşede de şarj için bir adet USB-C konnektörü bulunuyor.

    iPad Air için yeni Magic Keyboard, geçen yılki M4 iPad Pro Magic Keyboard'da görülen bazı temel özellikleri benimsiyor. Benzerlikler arasında; daha büyük trackpad, kolay kısayollar için işlev satırı sayılabilir. İki model arasındaki farklardan biri; iPad Air klavyesinin trackpad’i dokunsal geri bildirim sunmuyor. Bu farklar bir yana, iPad Air ile iPad Pro'nun Magic Keyboard aksesuarı büyük ölçüde aynı.

    iPad Air için yeni Magic Keyboard fiyatı ne kadar, hangi modellerle uyumlu?

    iPad Air M3 için yeni Magic Keyboard fiyatı da açıklandı. 11 inç model için 11.499 TL, 13 inç model için 12.599 TL fiyat etiketiyle Apple Online Store’da satışta. Yeni Magic Keyboard şu modellerle uyumlu:

    • iPad Air 11 inç (M3)
    • iPad Air 11 inç (M2)
    • iPad Air (5. nesil)
    • iPad Air (4. nesil)
    • iPad Air 13 inç (M3)
    • iPad Air 13 inç (M2)
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