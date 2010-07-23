Apple, Beyaz renkli iPhone 4'ü yıl sonuna erteledi

Düzenlediği basın konferansıyla anten sorununa çözüm olarak kullanıcıların ücretsiz bumper kılıf vereceğini açıklayan Apple, beyaz renkli iPhone 4'ü bir kez daha erteledi. İlk açıklamada Temmuz ortalarına doğru satışa sunulacağı duyurulan ardından Temmuz sonuna doğru kaldığı ifade edilen iPhone 4, yapılan son açıklamaya göre üretim zorlukları nedeniyle yıl sonuna ertelendi. Açıkçası beyaz renkli iPhone 4 için aylarca sürecek uzun bir ertelemeye gidilmesi "Apple sinyal sorunuyla ilgili donanımsal bir güncelleme mi yapacak" sorusunu da akıllara getirmiyor değil.

Renk dışında mevcut iPhone 4 modeliyle tamamiyle aynı olan Beyaz iPhone 4'teki ertelemenin Siyah modeli etkilemeyeceği de Apple tarafından yapılan açıklamada özellikle vurgulanıyor.