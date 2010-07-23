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Apple, Beyaz renkli iPhone 4'ü yıl sonuna erteledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
54,1b
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iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Düzenlediği basın konferansıyla anten sorununa çözüm olarak kullanıcıların ücretsiz bumper kılıf vereceğini açıklayan Apple, beyaz renkli iPhone 4'ü bir kez daha erteledi. İlk açıklamada Temmuz ortalarına doğru satışa sunulacağı duyurulan ardından Temmuz sonuna doğru kaldığı ifade edilen iPhone 4, yapılan son açıklamaya göre üretim zorlukları nedeniyle yıl sonuna ertelendi. Açıkçası beyaz renkli iPhone 4 için aylarca sürecek uzun bir ertelemeye gidilmesi "Apple sinyal sorunuyla ilgili donanımsal bir güncelleme mi yapacak" sorusunu da akıllara getirmiyor değil.

Renk dışında mevcut iPhone 4 modeliyle tamamiyle aynı olan Beyaz iPhone 4'teki ertelemenin Siyah modeli etkilemeyeceği de Apple tarafından yapılan açıklamada özellikle vurgulanıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
ya bu ayfon 4ün pembesi yokmuydu.
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MAICO 8 yıl
Konuyu da hortlatmışsınız, maşallah.
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tristen 9 yıl
Anten sorunu benim cihazımda yok. bumber kılıf kullanmıyorum, bu sol elde sinyal düşmesi olayını da yaşamadım. Sanırım piyango herkese vurmuyor.
Beyaz modele gelince, siyaha göre daha şık tabiki. Şu an siyah iPhone 4'ümden memnunum. Beyazı da tabiki çıktığında alıp kullanıyor olucam :)
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hsngencer 9 yıl

tristen

Anten sorunu benim cihazımda yok. bumber kılıf kullanmıyorum, bu sol elde sinyal düşmesi olayını da yaşamadım. Sanırım piyango herkese vurmuyor.
Beyaz modele gelince, siyaha göre daha şık tabiki. Şu an siyah iPhone 4'ümden memnunum. Beyazı da tabiki çıktığında alıp kullanıyor olucam :)

bence siyah daha şık.hem siyah daha asil dir.ne o oyle beyaz slip kilot gibi.
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mitican 9 yıl
Benim açımdan çok iyi bir haber. Apple dediğiğin beyaz olur düşüncesinde birisi olarak 3gs alma kararımın doğruluğu açısından içimi rahatlattı.
Uzun vadede rahatlıkla kullanabilirim 3gs'yi artık, içime oturacak bir şey kalmadı :)
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nirvana34 9 yıl
apple kullanıcısını düşünen bir firma olsa o telefonu kaç hafta önceden arızasını bile bile piyasaya sürmezdi bir kere ürettik satalım yoksa çok zarar ederiz mantığıyla iş yaptıkça akıllı insanlar apple ürünü kullanmayacaktır.appleın ileri zamanda yaşayacağı zarar kaçınılmaz...
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mehmetgirgin 9 yıl
kılıf dağıtımı başladımı
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DH Misafiri 9 yıl
Siyahından ne hayır gördükki Beyazından göreceğiz!..Yaheyyaa Sony Ericsson...
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owin 9 yıl
Siyahı etkilemiycek diyor,

o zaman şu anda siyah almaya devam edenler potansiyel kusurlu makina alıyor ve apple beyazı düzeltirken siyahı düzeltmiyor

AMA daha pahalı olan beyazı düzelticekse şu an siyah alan insanları ı enayi yerine koymuş olmuyor
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bbuzol 9 yıl
Yıl sonuna diyor erteleme bilgisinde.Bir ay filan demiyor yani.Bir sorun olduğu ve bunun biz tüketiciler açısından iyi olmadığını kanıtlıyor bu durum açıkça.Benim Galaxy S kararım da kesinleşmiş oluyor böylelikle.
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Lothier 9 yıl
anten sorununu ve sarı ekran sorununu cozecekler heralde
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ahmetalb07 9 yıl
bunda anten sorununu çözerlerse alacak ilk kişilerden biri ben olurum tabi fiyatı düşerse :D
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LaFleur- 9 yıl
bu iyi. beyaz renkte anten sorununu belki çözerler.
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