Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, yapay zekalı Siri için OpenAI’dan yardım alabilir

    Apple, yapay zekalı Siri için verdiği sözleri tutmakta zorlanırken ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, Siri'yi güçlendirmek için dışarıdan yardım almayı düşünüyor. İlk seçenek OpenAI olabilir.

    Apple, yapay zekalı Siri için OpenAI’dan yardım alabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka destekli yeni nesil Siri’yi güçlendirmek için dış kaynaklarla iş birliği yapmayı değerlendiriyor. Bloomberg’in Mark Gurman imzalı haberine göre teknoloji devi, OpenAI ya da Anthropic ile çalışarak Siri’nin arkasındaki büyük dil modeli altyapısını geliştirmeyi planlıyor.

    Apple’da Siri sorunu devam ediyor

    Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil “LLM Siri” projesi, mart ayında planlanan lansmanına yetişemedi ve şirket içinde geliştirme süreci uzadı. Bu gecikmelerin ardından Apple, projeye ivme kazandırmak amacıyla Vision Pro ekibinin başındaki Mike Rockwell’ı, Siri ve yapay zeka girişimlerinin koordinasyonundan sorumlu lider olarak görevlendirdi. Bloomberg’in aktardığına göre, bu görev değişikliği, Apple CEO’su Tim Cook’un önceki lider John Giannandrea’nın performansından memnun olmamasının ardından gerçekleşti.

    Rockwell’in ekibi Apple’ın kendi dil modelini, Anthropic’in Claude modeli, OpenAI’ın ChatGPT’si ve Google’ın Gemini AI sistemleriyle kıyasladı. Bloomberg’in aktardığına göre testlerde en başarılı sonuç Anthropic’in Claude modelinden geldi. Henüz resmi bir karar verilmemiş olsa da bu sonuç, Apple’ın hangi yönde ilerleyeceğine dair önemli bir ipucu veriyor olabilir. Öte yandan Apple, halihazırda Apple Intelligence için OpenAI ile yakıdan çalışıyor.

    Rakipler ilerliyor

    Apple, yapay zekalı Siri için OpenAI’dan yardım alabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın rakipleri ise üretken yapay zeka da daha hızlı davrandı. Google, Android ve Pixel cihazlarında Gemini yapay zeka özelliklerini entegre ederken, Samsung bu modeli lisanslayarak kendi cihazlarında kullanıyor. Samsung’un, Motorola ile halihazırda çalışan Perplexity ile de anlaşma aşamasına geldiği bildiriliyor. Apple’ın da kısa süre önce Perplexity’yi satın alma fikrini masaya yatırdığı ortaya çıkmıştı.

    Apple, kısa süre önce düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde LLM Siri hakkında beklenen duyuruyu yapmadı. Şirketin pazarlama şefi Greg Joswiak, teknolojinin kalite standartlarına ulaşmadığını itiraf etti. Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi ise WWDC’de Siri'deki büyük yeniliklerin 2026'dan önce gelmeyeceğini işaret etmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    konsenidat kullananlar yorumları tiguan 2.0 tdi 4motion yorum beko boykot mu acnelyse krem yan etkileri ronaks mobile

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum