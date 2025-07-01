Apple, yapay zekalı Siri için OpenAI’dan yardım alabilir

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Tam Boyutta Gör Apple, yapay zeka destekli yeni nesil Siri’yi güçlendirmek için dış kaynaklarla iş birliği yapmayı değerlendiriyor. Bloomberg’in Mark Gurman imzalı haberine göre teknoloji devi, OpenAI ya da Anthropic ile çalışarak Siri’nin arkasındaki büyük dil modeli altyapısını geliştirmeyi planlıyor.

Apple’da Siri sorunu devam ediyor

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil “LLM Siri” projesi, mart ayında planlanan lansmanına yetişemedi ve şirket içinde geliştirme süreci uzadı. Bu gecikmelerin ardından Apple, projeye ivme kazandırmak amacıyla Vision Pro ekibinin başındaki Mike Rockwell’ı, Siri ve yapay zeka girişimlerinin koordinasyonundan sorumlu lider olarak görevlendirdi. Bloomberg’in aktardığına göre, bu görev değişikliği, Apple CEO’su Tim Cook’un önceki lider John Giannandrea’nın performansından memnun olmamasının ardından gerçekleşti.

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Rockwell’in ekibi Apple’ın kendi dil modelini, Anthropic’in Claude modeli, OpenAI’ın ChatGPT’si ve Google’ın Gemini AI sistemleriyle kıyasladı. Bloomberg’in aktardığına göre testlerde en başarılı sonuç Anthropic’in Claude modelinden geldi. Henüz resmi bir karar verilmemiş olsa da bu sonuç, Apple’ın hangi yönde ilerleyeceğine dair önemli bir ipucu veriyor olabilir. Öte yandan Apple, halihazırda Apple Intelligence için OpenAI ile yakıdan çalışıyor.

Rakipler ilerliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın rakipleri ise üretken yapay zeka da daha hızlı davrandı. Google, Android ve Pixel cihazlarında Gemini yapay zeka özelliklerini entegre ederken, Samsung bu modeli lisanslayarak kendi cihazlarında kullanıyor. Samsung’un, Motorola ile halihazırda çalışan Perplexity ile de anlaşma aşamasına geldiği bildiriliyor. Apple’ın da kısa süre önce Perplexity’yi satın alma fikrini masaya yatırdığı ortaya çıkmıştı.

Apple, kısa süre önce düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde LLM Siri hakkında beklenen duyuruyu yapmadı. Şirketin pazarlama şefi Greg Joswiak, teknolojinin kalite standartlarına ulaşmadığını itiraf etti. Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi ise WWDC’de Siri'deki büyük yeniliklerin 2026'dan önce gelmeyeceğini işaret etmişti.

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Apple, yapay zekalı Siri için OpenAI’dan yardım alabilir

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