iPhone Ultra prototipi üretime girdi: Katlanabilir model netleşiyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeli için somut adımlar atılmaya başlandı. Son sızıntılara göre "iPhone Ultra" adını taşıması beklenen modelin ilk prototipi, üretim hattına girdi. Daha önceki tahminlere göre 2026 yılının ikinci yarısında karşımıza çıkabilir.

iPhone Ultra prototipi üretime girdi

Tedarik zincirinden gelen bilgilere göre Apple, iPhone Ultra prototipi için hazırlıkları tamamladı. Buna göre P1 prototipinin yıl sonuna kadar geliştirip EVT (Engineering Verification Test) aşamasına geçmesi planlanıyor. Bu doğrultuda cihaz önce P2 ve P3 aşamalarından geçerek, ardından seri üretime hazırlık için DVT (Design Validation Test) ve MP (Mass Production) süreçlerine dahil olacak.

Şu an için Apple’ın bu süreci genellikle sonbahar lansmanından bir yıl önce başlattığı biliniyor. Dolayısıyla herhangi bir gecikme olmadığı takdirde, 2026'nın ikinci yarısında tanıtılabilir.

Yeni katlanabilir iPhone modeli, 7.74 inç büyüklüğünde kırışıklık izi olmayan bir ekran taşıyacak. Panel, Apple'ın likit metal bazlı özel bir menteşe mekanizmasıyla destekleniyor. Şirket, bu menteşe yapısının deformasyona karşı titanyumdan 2.5 kat daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. Cihazda ayrıca çift 48 MP kamera kurulumu bulunacak.

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Bu arada, Apple'ın katlanabilir serisi yalnızca iPhone Ultra ile sınırlı kalmayabilir. Şirketin daha büyük ekranlı katlanabilir bir iPad üzerinde de çalıştığı ancak bu projenin şimdilik askıya alındığı gümdemde. Bu bağlamda Apple, katlanabilir pazara ilk adımını ana akım iPhone serisiyle yapacak gibi görünüyor.

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iPhone Ultra prototipi üretime girdi: Katlanabilir model geliyor

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