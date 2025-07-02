iPhone Ultra prototipi üretime girdi: Katlanabilir model netleşiyor

iPhone Ultra prototipi üretime girdi
Tedarik zincirinden gelen bilgilere göre Apple, iPhone Ultra prototipi için hazırlıkları tamamladı. Buna göre P1 prototipinin yıl sonuna kadar geliştirip EVT (Engineering Verification Test) aşamasına geçmesi planlanıyor. Bu doğrultuda cihaz önce P2 ve P3 aşamalarından geçerek, ardından seri üretime hazırlık için DVT (Design Validation Test) ve MP (Mass Production) süreçlerine dahil olacak.
Şu an için Apple’ın bu süreci genellikle sonbahar lansmanından bir yıl önce başlattığı biliniyor. Dolayısıyla herhangi bir gecikme olmadığı takdirde, 2026'nın ikinci yarısında tanıtılabilir.
Yeni katlanabilir iPhone modeli, 7.74 inç büyüklüğünde kırışıklık izi olmayan bir ekran taşıyacak. Panel, Apple'ın likit metal bazlı özel bir menteşe mekanizmasıyla destekleniyor. Şirket, bu menteşe yapısının deformasyona karşı titanyumdan 2.5 kat daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. Cihazda ayrıca çift 48 MP kamera kurulumu bulunacak.
Bu arada, Apple'ın katlanabilir serisi yalnızca iPhone Ultra ile sınırlı kalmayabilir. Şirketin daha büyük ekranlı katlanabilir bir iPad üzerinde de çalıştığı ancak bu projenin şimdilik askıya alındığı gümdemde. Bu bağlamda Apple, katlanabilir pazara ilk adımını ana akım iPhone serisiyle yapacak gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: