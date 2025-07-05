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    Apple, Çin'de yeniden yükselişte: iPhone satışları beklentileri aştı

    Apple, Çin’de uzun süredir devam eden satış düşüşünü ikinci çeyrekte tersine çevirdi. Counterpoint verilerine göre iPhone satışları yüzde 8 oranında arttı. İşte detaylar...

    Apple, Çin'de yükselişte: iPhone satışları beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Apple, çeyrekten çeyreğe rekor rakamlara ulaşıyor olsa da, Çin pazarında düşüş eğilimi sürüyordu. Ancak son raporlar şirketin toparlanmaya başladığını gösteriyor. Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre, 2025’in ikinci çeyreğinde iPhone satışları yıllık bazda yüzde 8 oranında arttı.

    Apple, Çin'de yeniden yükselişte

    Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre, iPhone satışları iki yıllık bir gerilemenin ardından Çin'de ilk kez yıllık bazda yüzde 8 oranında yükseldi. Satışlardaki toparlanmanın arkasında ise, Apple’ın Mayıs ayında uyguladığı agresif fiyat politikası ve devlet destekli sübvansiyon programları bulunuyor.

    Çin, Apple'ın küresel satışlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor ve stratejik önemi oldukça yüksek. Ancak şirket, 2022’nin üçüncü çeyreğinden 2025’in ilk çeyreğine kadar geçen sürede sadece bir çeyrek hariç her dönemde gelir düşüşü yaşadı. Çin'de artan düzenleyici baskılar, kamu kurumlarında iPhone kullanımına yönelik kısıtlamalar ve Huawei ile Xiaomi gibi yerli markaların yeniden güç kazanması Apple’ın pazar konumunu zayıflatmıştı. Nitekim 2025’in ilk çeyreğinde Apple, Çin’de sevkiyat düşüşü yaşayan tek büyük üretici konumundaydı.

    Yeni veriler ise Apple'ın Çin’deki kaybını kısa vadede dengelediğini gösteriyor. 2025’'n ikinci çeyreğinde Huawei, satışlarını yıllık bazda yüzde 12 artırarak liderliği korurken; Vivo yüzde 9'luk düşüş yaşadı. Apple, bu dönemde satış hacmi bakımından üçüncü sıraya yerleşti. Xiaomi ve Oppo ise fiyat/performans odaklı ürünleriyle Apple’a alternatif arayan kullanıcıları hedeflemeyi sürdürüyor.

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