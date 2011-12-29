Apple MacBook Pro'ya rakip geldi; Samsung Chronos 7'nin tüm detayları...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung ve Apple arasındaki rekabete akıllı telefon ve tabletlerden sonra dizüstü bilgisayarlar da dahil oluyor. MacBook Pro ailesi ile profesyonellere yönelik dizüstü bilgisayarlar sunan Apple'a karşı Samsung'un yeni amiral gemisi 7 Serisi Chronos olacak. Alüminyum tabanlı yekpare gövdesi, gelişmiş donanım özellikleri ve daha düşük maliyeti ile dikkat çeken 7 Serisi Chronos dizüstü bilgisayar modelinin tüm detayları bu videomuzda.
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Evet tek eksik ısırılmış bir elma resmi zaten oda olsa dünyanın her anlamda en iyi bilgisayarı diye sayfa sayfa yazılar yazılır çizilirdi!...
Samsung yada farklı bir üretici yapınca asla olmaz ama yarım Elma neyi yaparsa olur...