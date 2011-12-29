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Apple MacBook Pro'ya rakip geldi; Samsung Chronos 7'nin tüm detayları...

7 yıl
134,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung ve Apple arasındaki rekabete akıllı telefon ve tabletlerden sonra dizüstü bilgisayarlar da dahil oluyor. MacBook Pro ailesi ile profesyonellere yönelik dizüstü bilgisayarlar sunan Apple'a karşı Samsung'un yeni amiral gemisi 7 Serisi Chronos olacak. Alüminyum tabanlı yekpare gövdesi, gelişmiş donanım özellikleri ve daha düşük maliyeti ile dikkat çeken 7 Serisi Chronos dizüstü bilgisayar modelinin tüm detayları bu videomuzda. 
 

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thunderwatcher 7 yıl en beğenilen
Apple karşıtıyım kuyruk acım da yok çünkü hiç öyle boş bulunup gidip bir apple ürünü satın almışlığım yok çok şükür :D Bir firma size (bana değil size yaptı bunu) 2300TL civarına sattığı telefonu (bkz. 2 sene önce Turkcell kampanyasıyla i-phone 3) SADECE TEK BİR BİLGİSAYARA bağlamanıza ve SADECE I-TUNES yüklüyse kullanmanıza izin veriyorsa, bunları yapmanıza rağmen apple store'a girip önemli programları indirmek istediğinizde SADECE CITIBANK kredi kartı kabul ettiğini belirtiyorsa, üstüne üstlük tesadüfen citibank kartınız varken BU HİZMET ŞU ANDA BULUNDUĞUNUZ ÜLKEDE MEVCUT DEĞİLDİR gibisinden bir mesaj alıyorsanız, Turkcell'i arayıp da "ne b.ktan ürün satmışsınız kardeşim fiyat kol, hizmet yok" dediğinizde "e napalım bizlik bişey yok" yanıtını alıyorsanız, ben o firmayı sevmem arkadaş... Kalite nedir iyi bir düşünün önce. Anlattığım anektot sözümü dinlemeyip gidip i-phone alan eski kız arkadaşımın başına yanı başımda gelmiştir...
Apple karşıtıyım kuyruk acım da yok çünkü hiç öyle boş bulunup gidip bir apple ürünü satın almışlığım yok çok şükür :D Bir firma size (bana değil size yaptı bun...
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3 Yanıt Yanıtla +43
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Pardus Linux 7 yıl
@losthell
Evet tek eksik ısırılmış bir elma resmi zaten oda olsa dünyanın her anlamda en iyi bilgisayarı diye sayfa sayfa yazılar yazılır çizilirdi!...
Samsung yada farklı bir üretici yapınca asla olmaz ama yarım Elma neyi yaparsa olur...
@losthellEvet tek eksik ısırılmış bir elma resmi zaten oda olsa dünyanın her anlamda en iyi bilgisayarı diye sayfa sayfa yazılar yazılır çizilirdi!...Sa...
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Yanıtla +13
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escapethelife 7 yıl
Meşur mikrofon yine çıktı
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warcraftx 4 yıl
Bunun neresi macbook pro ya rakip. Üzerinde ssd bile yok. Ayrıca macbook pro ların ekran çözünürlüğü 1440x900 değil o macbook air ın çözünürlüğü.
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zombi7406 7 yıl
losthell
Yıl olmuş 2012 Macbook Proya rakip olmanın incelik, ultra süper güçlü donanım falan zannediyorlar inanılır gibi değil cidden.

başka neyi var ki applenin mac os mu? tükiyede uygun donanım bulamadığımız ya da internetten uygulama bulamadığımız en ufak sistem hatasında ne yapacağımızı şaşıracağımız ve sadece harici dvd yi tanıtamazsak nasıl driver yükleyeceğimizi bile ingilizce sitelerden saatlerce arayacağımız bir sistemmi? kalsın abicim istemem geçen sene birinin mac osunu secure programı için ayarlamaya çalıştım sonunda başaramadım çek şuunu gözümün önünden dedim çocuğa. gereken her şeyi hallediyorsun gene de olmuyor o kadar kıl bir sistem yoktur herhalde. bir de merak ettiğim şu var maclerde grafikerler renk gösterimi daha iyi diye kullanıyormuş bir gazeteci söylemişti bunun nedeni zaten monitor ve ekran kartı şimdi ben şunu merak ediyorum zaten samsungun ürettiği ekranı kullanan ve intel 3000 ekran kartını kullanan bir cihazı neden 5 milyara alayım?
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mimajor 7 yıl
bazı firmaların sürekli sorgusuz inatla ve ısrarla karşıtı olan insanları gerçekten anlayamıyorum. şahsen ben bir mal alırken öncelikle kalitesine sonra ihtiyaçlarıma (buna göz zevkide dahil) ne denli cevap verdiğine bakarım onun dışında yok amerikanın yok arabın bilmem kimin firmasıymış diye incelemekten hoşlanmam. kaliteli ve ucuz kavramınında yalan olduğunu az buçuk edindiğim tecrübelerle gördüm. bu bağlamda apple ürünlerini tarafsız tecrübe etmiş arkadaşlarında bildiği gibi bir apple ürününün rakibi ancak ve ancak yine bir apple olur. varsa alternatif ve daha ucuz nooolur söyleyinde bu kadar apple kullanıcısı artık buna para vermesin.. kimse kusura bakmasın 3 kuruş verip saçma sapan sistemler alıp cinnet geçirmektense 5 kuruş veririm kendimi zorlarım huzura ererim.. bu arada zombi7406 arkadaşım kesinlikle sana cevap olsun falan diye yazmadım konunun başlığı itibariyle yazdım lütfen yanlış anlaşılma olmasın.
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zombi7406 7 yıl
Elektrox
aradığım notebook özellikleri 13.3-14.1 arası ekran 1600x900 piksel i5 yada i7 2. nesil işlemci ram hdd pek önemli değil ekran kartı gt540m-hd6630m ve üzeri şarzı 5-6 saat gitsin ve optik okuyucu olmasın istiyorum bir kaç ayda bir kullandığım optik okuyucuyu taşımak istemiyorum... bu özellikler assağı yukarı acer timelinex 3830-3820 lerde var onların ekran çözünürlüğü bana göre az bunun dışında sony de var bir ürün oda vatan %25 indirim ile 3100tl bu chronos eğer 6 ay içinde 2500tl civarlarında olursa hemen alırım...

abi sen şaka mı yapıyorsun ya da türkiyenin hangi ilindesin çünkü ankara sony bayilerinde i5 işlemcili. gt 540 ekran kartlı sony vaio zaten 1750 ile 2 milyar lira arasında ikisinin arasında sadece ekran boyutfarkı var biri 1366 birisi 1080 ha 13 incleri bilemem onlar pahalıdır ancak 15 kabul edersen inanki çok ucuz 13leri belki 2.5 miyara alırsın ancak 15.6 ları 2 milyara alırsın sonylerden
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redstar01 7 yıl
thunderwatcher
emrenaz
thunderwatcher Apple karşıtıyım kuyruk acım da yok çünkü hiç öyle boş bulunup gidip bir apple ürünü satın almışlığım yok çok şükür :D Bir firma size (bana değil size yaptı bunu) 2300TL civarına sattığı telefonu (bkz. 2 sene önce Turkcell kampanyasıyla i-phone 3) SADECE TEK BİR BİLGİSAYARA bağlamanıza ve SADECE I-TUNES yüklüyse kullanmanıza izin veriyorsa, bunları yapmanıza rağmen apple storea girip önemli programları indirmek istediğinizde SADECE CITIBANK kredi kartı kabul ettiğini belirtiyorsa, üstüne üstlük tesadüfen citibank kartınız varken BU HİZMET ŞU ANDA BULUNDUĞUNUZ ÜLKEDE MEVCUT DEĞİLDİR gibisinden bir mesaj alıyorsanız, Turkcelli arayıp da ne b.ktan ürün satmışsınız kardeşim fiyat kol, hizmet yok dediğinizde e napalım bizlik bişey yok yanıtını alıyorsanız, ben o firmayı sevmem arkadaş... Kalite nedir iyi bir düşünün önce. Anlattığım anektot sözümü dinlemeyip gidip i-phone alan eski kız arkadaşımın başına yanı başımda gelmiştir...
sorununuz o ise birincisi tek bir bilgisayar degil sinirsiz bilgisayara baglaniyor Sizin dediginiz Home sharing olayi bilgisayara birden cok apple urunu bagliyorsaniz home sharing aciyorsunuz iphone icin 5 bilgisayar ile sinirli(ayni anda bir pcye birkac ipod ipad vs takabilme aciyorsunuz o sayi da iphonedan dusuyor ama dedigim gibi istersen hic acmazsin ve kullanirsin) ikinci hocam yapmayin yahu. jailbreak yapmadan iphone mu kullanilir yap jailbreaki daya wirelessi sabah aksam oyun indir oyna oyunlarin iphone farkini anlatmaya gerek yok kablo falan kullanmiyorsunuz zaten ituneste sadece acik olmali ayrica muzik atma haricinde nezaman gerekduydunuz ki fiyat turkiyeye has bilkom yuzunden arkadasa getittirin simfree bitsin son olarak biraz fazla buyutmussunuz muster geri bildirimi %80+ olan 1 gunde milyon satisi gerceklesen bir telefon sonucta deneyin bakalim bi nasil i-phone mu iPhone mu bakin
Arkadaşlar eleştirilerinizi anlıyorum ama bu firmanın politikalarını nasıl savunabildiğinizi anlamıyorum. Fiyatın yüksek olmasını Türkiye distribütörüne bağlamanızı da kesinlikle kabul etmem mümkün değil. Bir firmanın bir ülkedeki ürünlerinin satış fiyatları üzerinde söz hakkı bulunmadığına inanmanızı tuhaf karşıladım. Fiyat pahalılığının sebebi her zaman tüketicidir. Tüketici Oha lan bu fiyata telefon mu olur demediği sürece o fiyat o seviyede kalacak. Ha hala demiyorsanız kendiniz bilirsiniz, laptop fiyatına i-phone almaya devam edersiniz. Talebi belirli bir seviyede olan bir ülkedeki distribütöre daha az sayıda ürün gönderirseniz o ülkedeki fiyatları yükseltirsiniz. Açın distribütöre fiyatlar konusunda hesap sorun, onların da vereceği cevap bu olur büyük ihtimalle. Appleın uyguladığı bütün politikalara karşıyım az çok bu konularda uzman olarak (kalite uzmanıyım). Ekran çizilmesini önleyici olduğu gerekçesiyle satılan kıytırık bir naylon parçasının 15TL olmasını, üstelik de 2 günde dağılıp gitmesini ya da arka koruyucu kapak (neyi koruduğunu hala çözebilmiş değilim) diye satılan zerzevatların 50 TL civarında olmasını hadi onu da geçtim kullanılan kulaklıkların özel jacke sahip olmasını (i-pod, i-phone, vs) ve son gördüğümde 180TL miydi neydi siz kendinize açıklayabiliyorsanız devam edin. Dış ticaret açığımıza kıymetli katkılarınızdan dolayı sizlere bu plaketi takdim ediyorum... [O] Bunların çoğu değişti. Apple yaptığı hataları (yedirebildiklerine yedirdiler) düzeltip geri adım atmışken sizin bu uygulamaları savunuyor olmanız gerçek anlamda tüketici sadakati açısından bilimsel bir inceleme konusu. Yabancı forumlarda da araştıracağım. Bizim memelekete özel bir şey olduğuna inanmıyorum. Son olarak bir ürün satın alıyorsam onu kırdır bunu kırdır jailbreak yaptır yapmak istemem. İnceleyip kullanmadığım ürün hakkında yorum da yapmam. Apple ürünlerinin belirli üstünlükleri olduğu bir gerçek. Özellikle de Mac ürünleri. Öte yandan olumsuz yönleri de yenir yutulur cinsten değil. Teknolojiden anlayan insanların daha objektif değerlendirmelerde bulunmalarını, duygusallıktan ve tribün elemanlığından kurtulmalarını dilerim en kısa zamanda.

eline koluna saglık cok guzel acıklamıssın keske herkes bunu anlıyabılse
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IgorStravinsky 7 yıl redstar01
redstar01

thunderwatcher

emrenaz
thunderwatcher Apple karşıtıyım kuyruk acım da yok çünkü hiç öyle boş bulunup gidip bir apple ürünü satın almışlığım yok çok şükür :D Bir firma size (bana değil size yaptı bunu) 2300TL civarına sattığı telefonu (bkz. 2 sene önce Turkcell kampanyasıyla i-phone 3) SADECE TEK BİR BİLGİSAYARA bağlamanıza ve SADECE I-TUNES yüklüyse kullanmanıza izin veriyorsa, bunları yapmanıza rağmen apple storea girip önemli programları indirmek istediğinizde SADECE CITIBANK kredi kartı kabul ettiğini belirtiyorsa, üstüne üstlük tesadüfen citibank kartınız varken BU HİZMET ŞU ANDA BULUNDUĞUNUZ ÜLKEDE MEVCUT DEĞİLDİR gibisinden bir mesaj alıyorsanız, Turkcelli arayıp da ne b.ktan ürün satmışsınız kardeşim fiyat kol, hizmet yok dediğinizde e napalım bizlik bişey yok yanıtını alıyorsanız, ben o firmayı sevmem arkadaş... Kalite nedir iyi bir düşünün önce. Anlattığım anektot sözümü dinlemeyip gidip i-phone alan eski kız arkadaşımın başına yanı başımda gelmiştir...
sorununuz o ise birincisi tek bir bilgisayar degil sinirsiz bilgisayara baglaniyor Sizin dediginiz Home sharing olayi bilgisayara birden cok apple urunu bagliyorsaniz home sharing aciyorsunuz iphone icin 5 bilgisayar ile sinirli(ayni anda bir pcye birkac ipod ipad vs takabilme aciyorsunuz o sayi da iphonedan dusuyor ama dedigim gibi istersen hic acmazsin ve kullanirsin) ikinci hocam yapmayin yahu. jailbreak yapmadan iphone mu kullanilir yap jailbreaki daya wirelessi sabah aksam oyun indir oyna oyunlarin iphone farkini anlatmaya gerek yok kablo falan kullanmiyorsunuz zaten ituneste sadece acik olmali ayrica muzik atma haricinde nezaman gerekduydunuz ki fiyat turkiyeye has bilkom yuzunden arkadasa getittirin simfree bitsin son olarak biraz fazla buyutmussunuz muster geri bildirimi %80+ olan 1 gunde milyon satisi gerceklesen bir telefon sonucta deneyin bakalim bi nasil i-phone mu iPhone mu bakin
Arkadaşlar eleştirilerinizi anlıyorum ama bu firmanın politikalarını nasıl savunabildiğinizi anlamıyorum. Fiyatın yüksek olmasını Türkiye distribütörüne bağlamanızı da kesinlikle kabul etmem mümkün değil. Bir firmanın bir ülkedeki ürünlerinin satış fiyatları üzerinde söz hakkı bulunmadığına inanmanızı tuhaf karşıladım. Fiyat pahalılığının sebebi her zaman tüketicidir. Tüketici Oha lan bu fiyata telefon mu olur demediği sürece o fiyat o seviyede kalacak. Ha hala demiyorsanız kendiniz bilirsiniz, laptop fiyatına i-phone almaya devam edersiniz. Talebi belirli bir seviyede olan bir ülkedeki distribütöre daha az sayıda ürün gönderirseniz o ülkedeki fiyatları yükseltirsiniz. Açın distribütöre fiyatlar konusunda hesap sorun, onların da vereceği cevap bu olur büyük ihtimalle. Appleın uyguladığı bütün politikalara karşıyım az çok bu konularda uzman olarak (kalite uzmanıyım). Ekran çizilmesini önleyici olduğu gerekçesiyle satılan kıytırık bir naylon parçasının 15TL olmasını, üstelik de 2 günde dağılıp gitmesini ya da arka koruyucu kapak (neyi koruduğunu hala çözebilmiş değilim) diye satılan zerzevatların 50 TL civarında olmasını hadi onu da geçtim kullanılan kulaklıkların özel jacke sahip olmasını (i-pod, i-phone, vs) ve son gördüğümde 180TL miydi neydi siz kendinize açıklayabiliyorsanız devam edin. Dış ticaret açığımıza kıymetli katkılarınızdan dolayı sizlere bu plaketi takdim ediyorum... [O] Bunların çoğu değişti. Apple yaptığı hataları (yedirebildiklerine yedirdiler) düzeltip geri adım atmışken sizin bu uygulamaları savunuyor olmanız gerçek anlamda tüketici sadakati açısından bilimsel bir inceleme konusu. Yabancı forumlarda da araştıracağım. Bizim memelekete özel bir şey olduğuna inanmıyorum. Son olarak bir ürün satın alıyorsam onu kırdır bunu kırdır jailbreak yaptır yapmak istemem. İnceleyip kullanmadığım ürün hakkında yorum da yapmam. Apple ürünlerinin belirli üstünlükleri olduğu bir gerçek. Özellikle de Mac ürünleri. Öte yandan olumsuz yönleri de yenir yutulur cinsten değil. Teknolojiden anlayan insanların daha objektif değerlendirmelerde bulunmalarını, duygusallıktan ve tribün elemanlığından kurtulmalarını dilerim en kısa zamanda.


eline koluna saglık cok guzel acıklamıssın keske herkes bunu anlıyabılse

Neyi güzel açıklamış la? Kullanılan özel kulaklık jakı diyor. iPhone, iPod hepsi 3.5 mm jak..

Güzel kardeşim bi şeyi eleştirecekseniz gidin öğrenin neyin ne olduğunu sonra eleştirin. Kullanmadığım ürün hakkında yorum yapmam demiş arkadaş. Ben iPhone'da, iPod'da CX 200 II kulaklıkla kullandım yani.

Bi firmanın Türkiye'deki fiyatını firmaya yansıtmak ne kadar doğru? Başka bir konuda Amerika'daki fiyatlarını vermişti bi arkadaş. Yani size Apple çok ucuz gidin alın demiyorum ama abarttığınız kadar da değil. Abartı fiyatlar Türkiye'de var evet. Diyorum da zaten Türkiye'den Apple'dan sakız bile almayın bence. Bu ülkeye özel olduğuna inanmıyorum demişsin, arkadaş inanmak, inanmamakla yapılacak yorum değil bunlar. Amerika'da iP4S fiyatı şu anda 650$. Buna artı olarak hangi eyaletten aldıysan oranın vergisi ekleniyor bu da maksimum %10. Ben 707$'a mı ne aldım. Türkiye'ye ilk geldiğinde 3000 liraydı, sen düşün gerisini.. Diğer ülkelerde de durum böyle. Türkiye'de çok fazla vergi + Bilkom gibi bi firma sonucu oluşan fiyatlar bu. Apple Store açıldığı zaman Türkiye'ye düzelir fiyatlar (zannedersem yakında açılacak, Apple'ın iş arama sayfasında Türkiye için eleman arıyolar çünkü).

Her neyse Apple-Samsung konuları baydı artık. Ortada net bişey var. Samsung telefonları daha hızlı. Fakat yazılım olarak geride kalıyolar. Uygulama eksiklikleri var. Uygulamaları çoğunlukla Appstore çakması. Yarısı virüs olduğu söyleniyor Android Market'in bunu bilemiyorum tam olarak... Ne zaman Android Market paralı olur, o zaman uygulamalarda rekabet başlar, o zaman Appstore ile yarışır. Yoksa şu an geliştiriciler iOS plaatformuna yönelcekler mantık olarak..

Son olarak bana klasik Android çocuklarının laflarıyla gelmeyin lütfen. Yok efenim iTunes zorunluluğu bıdı bıdı falan. Akıl var mantık var. Zaten hali hazırda iPhone'dan çektiğiniz resimleri sürükleyerek atabiliyosunuz. Yani müzikler için de yapabilir bunu Apple. Fakat yapmamasının bi mantığı var. iTunes zorunluluk görünse de işini kolaylaştırıyor aslında. Yok abicim ben sevmiyorum iTunes dersen iTools yüklersin, olur biter güzel kardeşim.

Benim bu cihazlarda yaşadığım en büyük eksiklik Bluetooth. Şimdi elmaboylarda gelip efenim korsan paylaşım cart curt demesinler. Lazım arkadaş bluetooth. Telefon piyasasının %5'ini Apple oluşturuyor diye tahminde bulunsam, %20 lik kısımda Bluetooth olmasa, %75 lik bi kısım Bluetooth kullanıyor. Gerisini siz düşünün.
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redstar01 7 yıl
static.ip
Detaylara bakarsak Applea rakip değil basit bir çakması olmuş.. Keşke biraz tasarımda yenilik yapsalarmış..

bır elma sevdasıdır gıdıyor yaa anlamadım gıttı bu elmaya bu kadar merak duyanlar neye dayanarak bu elma savunuculugunu yapıyorlar sanırım elma para verıyor bu kısılere elma herseyı parayla satan bedavaya avcunu yalarsın dıyen bır fırma ıken armut ıse al kardesım teknolojı ıse teknolojı ama parayla degıl al ıstedıgını yukle ıstedıgını degıstır kısacası emrıne amadeyım dıyor dıgerı hoytt sen benım patronum degıl usagımsın dıyor yanı elma al vezır ol armut al kral ol bu kadar basıt yaa :D
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TheMarjinaLs 7 yıl
Okumadım bile ... Biri zamzıng mi dedi ... geçiniz
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung kullanıyorum. Berbat! Klavyesi çok dandik. Sakın almayın. Gidin apple alın demiyorum ama samsung hiç almayın.
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jokerxg 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung kullanıyorum. Berbat! Klavyesi çok dandik. Sakın almayın. Gidin apple alın demiyorum ama samsung hiç almayın.

her samsung aynımı bende çok memnunum nolcak simdi
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Cengaver53 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung kullanıyorum. Berbat! Klavyesi çok dandik. Sakın almayın. Gidin apple alın demiyorum ama samsung hiç almayın.

hangi modelini kullanıyorsun yazarmısın.bu görsellik kullanım denilen olay biraz kişiden kişiye değişir.samsungun üst düzey ürünlerinde kullanışlı.ben memnunum mesela çok modelini kulladım samsungun eski düşük modellerinin bazılarında benimde hoşuma gitmeyen klavyeler mevcuttu ne kadar mangır okadar iyi kullanım her marka için geçerli bu.çok marka kullandım mağazalarda da test etme imkanım oluyor.öneri yaparken estetiğe önem verene ona göre açıklama yapıyorum.bezmişsin heralde pc'den bazı yorumlarında çok atıyorsun samsunga kafa bulandırmaktan öteye gitmez kızmana gerek yok:).son zamanlarda samsung'un yeni çıkan ürnlerini apple ile kıyaslanıyor.samsung yetkililerine sormak lazım apple mi rakip çıktı,burda başlık atmakla olmuyor.bir apple,samsung kavgasıdır gidiyor bilişim sektöründe billette kendine göre yorumluyor.yorum yapmaya değmez bile zaten bu başlığa ilk defa yazıyorum samsung kullanıcısı olarak birbirinize savınızı kabul ettirme çabasındasınız herkesin düşüncesi kendine markalar satıp para kazanıyor siz parmak yoruyorsunuz her nekarda kullanıcılar makinelerinden memnun olsun olmasın adamlar belli alanlarda kendilerini kanıtladılar.apple sadece bilişim sektöründe uzun soluklu marka olduğu için tabiki mesafe kat etmeli örneğin fotoğraf mainesinde nikon ve canon'da olduğu gibi kendini belli konularda kanıtlamış durumda,samsung daha geniş bir yelpazeye hitap eden bir firma zamanla bu alanda da kendisini üst düzeye çıkaracak şekilde gelişimler sağlayacaktır o kapasitede var firmada 4 sene zarfında iyi yol kat etti takdir edilmesi gereken bir başarı.forumda çok ön yargılı insan var.herhangi bir markanın ürününde sıkıntı yaşayıpta bunu bütn markaya mal eden sırf ürünü kötülemek için defalrca başlık açanlar veya o firmanın konu başlığına girip iş olsun diye yorum yazanlar.teknoloji genelde hepimiz hemfikiriz birazda şans işi kestirip atmakla olmuyor birbirini kırıcı üstünlük sağlamaya çalışılan o kadar yorum varki...
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DH Misafiri 7 yıl
ya bu tvbunun müziği bagımlılık yaptı yav izlemeden duramıyom :)
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Guest-F8946C419 7 yıl
süper olur yüzde 50 oranlar yakalanırsa.. Rekabet artar bu da bize yarar resmen ama bir gercek var ki bence Windows 8 ciddi piyasaya yon verecek gibime geliyor arayüz bakımından çok kisinin gönlünü fetheder eminim ki :))
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drlevent 7 yıl Guest-F8946C419
carnador

süper olur yüzde 50 oranlar yakalanırsa.. Rekabet artar bu da bize yarar resmen ama bir gercek var ki bence Windows 8 ciddi piyasaya yon verecek gibime geliyor arayüz bakımından çok kisinin gönlünü fetheder eminim ki :))

win8 gelmeden onu bilemem..zira microsoft bunu hep yapıyor..süper bir sistem geliyor vb. gibi söylemlerle beklenti oluşturuyorlar , sonra çok cezbedici bir resklamla herkese aldırtıyorlar filan. bildiğiniz kapitalist dünya işte :) ..eminim hiç değişiklik gerekmese bile 2-3 yılda bir makyajını değiştirir yine yeni diye sunarlar. Ayakta kalmak için satmaları lazım ne de olsa ;)

Ha Apple da çok farklı değil sonuç olarak, para kazanmak için taksit taksit veriyor yaptıklarını..

Al birini vur öbürüne yani..

yani bir yerde amaçları para kazanmak. Ama arada (her ikisi de) gözünün içine baka baka kazıklamasalar insanları...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Llnux çekirdeğin adıdır ve Ubuntu vb. Yazılımlar mevcuttur fakat yüzde 5 demişsin fakat daha fazladır. Apple hakkında fazla bilgim yok ama ABDde mac os kullanımı daha yaygın biraz araştırman gerekirdi bence :) Ubuntu ve mac os fazla kullanılmadığı için virüs girmiyor diyorsun da ubuntuyu geliştiren binlerce gönüllü yazılımciyi hatırlatmak isterim.Virus ortaya çıkar çıkmaz güncelleme çıkartılıp açık kapatılıyor.Apple, Windows yerinde olsa hergun yama çıkarırdi lafın çok saçma olmuş.windows un çıkan her yaması ondan önceki yaptıgı yamadaki saçmalıkları düzeltmek oluyor genelde..Samsung'u tartışalım mac e gerek yok diyorsun ama rakip olarak çıkan ürünle karşılaştırma yapmazsak ne anlamı kalır ki?

Apple için müşteri tekelci,müşteri memnuniyetini önemsemeyen demişsin de biraz araştır bakalım..

2005 model iPodlarin pili sorunlu diye 2011'de degisim programı uyguladı. Ornekler uzar gider..Müşteri memnuniyeti konuları hakkında yapılan anketleri incelemeni öneririm.

Haydi kal sağlicakla..
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drlevent 7 yıl
sosyalmedya.co/...

geçen yıl aylara göre işletim sistemi kullanım oranları..

maharet sadece işletim sisteminde değil..iddiamı sürdürüyorum.

Eşit şartlar mevcut değil..MacOs ve Windows'ubu şartlar altında karşılaştıramazsınız, karşılaştırırsanız hata olur.

Şartları eşitledikten sonra karşılaştırmak gerekir.

En güvenilir işletim sistemi olarak bir çok bağımsız kuruluşun yaptığı testlerde windows çıktı.

Pc ve Mac'ı karşılaştıracaksanız illaki işletim sistemilerini larşılaştırmak zorundasınız. Zira Apple'in üstün gibi göründüğü nokta işletim sisteminin getirdiği avantajlar. Ama dediğim gibi bu avantajlar kullanım oranının düşüklüğüne bağlı.

Aynı şartlar sağlanmadığı müddetçe ne deseniz boş..

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drlevent 7 yıl Guest-F8946C419
carnador

Llnux çekirdeğin adıdır ve Ubuntu vb. Yazılımlar mevcuttur fakat yüzde 5 demişsin fakat daha fazladır. Apple hakkında fazla bilgim yok ama ABDde mac os kullanımı daha yaygın biraz araştırman gerekirdi bence :) Ubuntu ve mac os fazla kullanılmadığı için virüs girmiyor diyorsun da ubuntuyu geliştiren binlerce gönüllü yazılımciyi hatırlatmak isterim.Virus ortaya çıkar çıkmaz güncelleme çıkartılıp açık kapatılıyor.Apple, Windows yerinde olsa hergun yama çıkarırdi lafın çok saçma olmuş.windows un çıkan her yaması ondan önceki yaptıgı yamadaki saçmalıkları düzeltmek oluyor genelde..Samsung'u tartışalım mac e gerek yok diyorsun ama rakip olarak çıkan ürünle karşılaştırma yapmazsak ne anlamı kalır ki?

Apple için müşteri tekelci,müşteri memnuniyetini önemsemeyen demişsin de biraz araştır bakalım..

2005 model iPodlarin pili sorunlu diye 2011'de degisim programı uyguladı. Ornekler uzar gider..Müşteri memnuniyeti konuları hakkında yapılan anketleri incelemeni öneririm.

Haydi kal sağlicakla..

sosyalmedya.co/...

geçen yıl aylara göre işletim sistemi kullanım oranları..

maharet sadece işletim sisteminde değil..iddiamı sürdürüyorum.

Eşit şartlar mevcut değil..MacOs ve Windows'ubu şartlar altında karşılaştıramazsınız, karşılaştırırsanız hata olur.

Şartları eşitledikten sonra karşılaştırmak gerekir.

En güvenilir işletim sistemi olarak bir çok bağımsız kuruluşun yaptığı testlerde windows çıktı.

Pc ve Mac'ı karşılaştıracaksanız illaki işletim sistemilerini larşılaştırmak zorundasınız. Zira Apple'in üstün gibi göründüğü nokta işletim sisteminin getirdiği avantajlar. Ama dediğim gibi bu avantajlar kullanım oranının düşüklüğüne bağlı.

Aynı şartlar sağlanmadığı müddetçe ne deseniz boş..

Müşteri memnuniyetini o yönünden bakarsan..Dell ürünü evinde tamir ediyor. Yani servis hizmeti ayrı birşey. Türkiye temsilcisninin özenine de bağlı. Ben müşteri isteklerini dikkate elmıyor, çok kapalı bir sistem. ne verirsem onu alacaksınız, ben tasarlarım siz de parasını verir kullanırsınız zihniyetini kastediyorum. (kendim yazılım üretiyim çalıştırayım desem bile sorun) Yoksa servis memnuniyetini kastetmedim. Zaten bir fikrim de yok.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/4011/7BE398D401A8489C9A97901D771D5B7E.jpg[/image]
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