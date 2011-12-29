Apple MacBook Pro'ya rakip geldi; Samsung Chronos 7'nin tüm detayları...

Samsung ve Apple arasındaki rekabete akıllı telefon ve tabletlerden sonra dizüstü bilgisayarlar da dahil oluyor. MacBook Pro ailesi ile profesyonellere yönelik dizüstü bilgisayarlar sunan Apple'a karşı Samsung'un yeni amiral gemisi 7 Serisi Chronos olacak. Alüminyum tabanlı yekpare gövdesi, gelişmiş donanım özellikleri ve daha düşük maliyeti ile dikkat çeken 7 Serisi Chronos dizüstü bilgisayar modelinin tüm detayları bu videomuzda.

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