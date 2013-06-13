Apple: Önceliğimiz, teknolojimizin insan yaşamına katkılarını göstermek olacak

Apple geçtiğimiz gün düzenlediği Küresel Geliştiriciler Konferansı’nda sadece IOS7, MacOS X Mavericks ve yeni bilgisayarlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda geleceğe dönük diğer planlarından da bahsetti. Apple tepe yöneticisi Tim Cook, açıklamasında tanıtım faaliyetlerinde bundan böyle önceliklerinin yeni ürünleri göstermek değil, Apple ürünlerinin insanlığa yaptığı faydaları ve etkileri anlatmak olacağını belirtti.

Bu amaç doğrultusunda 10 dakikalık özel bir video yayınlayan Apple, iPad ve iPhone gibi ürünlerinin insan yaşamına yaptığı etkileri anlatıyor. Video kapsamında Kenya’da yaşayan bir sağlık görevlisinin iPad üzerinde Skyscape uygulamasını kullanarak verdiği sağlık hizmetlerini, bacaklarını kaybetmiş bir sporcunun Galileo uygulamasını kullanarak protezlerini kontrol etmesini, iPad’in zihinsel engelli çocukların eğitiminde kullanılması gibi detayları izliyoruz. IOS, Android, Windows Phone ve diğerleri, hangi platform ya da hangi cihaz olursa olsun kuşkusuz günün sonunda teknolojinin insan yaşamına dokunuşu, ihtiyacı olanlar için yaptığı fayda ve katkılar bizler için en önemli konu oluyor.