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Apple: Önceliğimiz, teknolojimizin insan yaşamına katkılarını göstermek olacak

5 yıl
1,3b
1
44
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple: Önceliğimiz, teknolojimizin insan yaşamına katkılarını göstermek olacak
Apple geçtiğimiz gün düzenlediği Küresel Geliştiriciler Konferansı’nda sadece IOS7, MacOS X Mavericks ve yeni bilgisayarlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda geleceğe dönük diğer planlarından da bahsetti. Apple tepe yöneticisi Tim Cook, açıklamasında tanıtım faaliyetlerinde bundan böyle önceliklerinin yeni ürünleri göstermek değil, Apple ürünlerinin insanlığa yaptığı faydaları ve etkileri anlatmak olacağını belirtti.
Bu amaç doğrultusunda 10 dakikalık özel bir video yayınlayan Apple, iPad ve iPhone gibi ürünlerinin insan yaşamına yaptığı etkileri anlatıyor. Video kapsamında Kenya’da yaşayan bir sağlık görevlisinin iPad üzerinde Skyscape uygulamasını kullanarak verdiği sağlık hizmetlerini, bacaklarını kaybetmiş bir sporcunun Galileo uygulamasını kullanarak protezlerini kontrol etmesini, iPad’in zihinsel engelli çocukların eğitiminde kullanılması gibi detayları izliyoruz. IOS, Android, Windows Phone ve diğerleri, hangi platform ya da hangi cihaz olursa olsun kuşkusuz günün sonunda teknolojinin insan yaşamına dokunuşu, ihtiyacı olanlar için yaptığı fayda ve katkılar bizler için en önemli konu oluyor.

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Fabrikalarda 15 saat karın tokluğuna çalışan çinlilerin yaşamına büyük katkısı olduğuna eminim.
2 Yanıt Yanıtla +50
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AngryGamer 5 yıl
Ben bu avrupalıları ve amerikalıları anlamıyorum. Hem somuruyorlar hem de yardim ediyorlar
9 Yanıt Yanıtla +11
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Fx_57,5 5 yıl
Birinin apple yöneticilerine yav hehe demesi gerek
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butze 5 yıl
fanboy ergenler de burdaymış...
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feylosoft 5 yıl
anlaşıldı gençlerimiz kapitalist kelimesinin de anlamını bilmiyorlar. Ne demek kapitalist şirket ya:) komünist mi olacaktı hey allahım:)
Bir değer-hizmet üretip (yada satın alan) bunun karşılığını iyi bir şekilde almaya çalışan, daha iyi yaşamaya daha mutlu-zengin olmaya çalışan herkes kapital sistem içindedir.
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Nerevarine 5 yıl
Kim ne derse desin Apple.
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Fevzi_aldemir 5 yıl
bunu cook mu söylüyor
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yc#1 5 yıl
Tüm şirketlerin birinci önceliği hissedarların memnuniyetidir. Böyle reklamlarla ancak kendi müritlerini kandırabilirler.

AngryGamer

Ben bu avrupalıları ve amerikalıları anlamıyorum. Hem somuruyorlar hem de yardim ediyorlar


Dindardırlar. Önce herşeyin içine edip akabinde günah çıkarırlar.
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berkkarabacak 5 yıl
Az at tayyip:) pardon ya tayyip mi dedim,apple olcaktı
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bukalemun56 5 yıl
AngryGamer
Ben bu avrupalıları ve amerikalıları anlamıyorum. Hem somuruyorlar hem de yardim ediyorlar

aslında dolaylı olarak yine sömürüyorlar, insanlar üzerinde markalarının iyi bir algı oluşturması için afrikalıların mağduriyetlerini kullanıyorlar bu da bir sömürü bence
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12 Angry Men 5 yıl
Resime bakılırsa, şimdide siyahları sömürecekler. Zaten sömürüyorlardı dimi pardon.
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Shiftlenbik 5 yıl
Bütün firmalar aynı.
Adamlar çıkıp sizi emperyalizm kölesi yaptık ve buna devam edeceğiz diyecek hali yok.
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Doanc4n 5 yıl
Bu reklamlara harcıcağınız enerjinizi nasıl daha iyisini yaparım diye harcayın.
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1OOOOOO 5 yıl Doanc4n
Doanc4n

Bu reklamlara harcıcağınız enerjinizi nasıl daha iyisini yaparım diye harcayın.

Harcamışlar işte ios 7...
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vankomisin 5 yıl
Böyle bir amacınız olsa ucuz iphone fikrine bu kadar katı bakmazsınız. Sırf marka prestiji için düşük gelirli insanların teknolojiye ulaşmasını engelliyorsunuz. Yani böyle bir şeyi Apple'ın söylemesi ilginç. Yıllarca yardım kuruluşlarına az destek verdiği için eleştirilen firma yani bu.
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ukyo29 5 yıl
Bah sen şu Cook'a nasılda teknolojiye sahiplenerek gerine gerine konuşuyor, apple olmasa bu insanlık ne halde olurdu(!)
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