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    Google'ın yapay zekası Gemini, yeni özelliklerle iPad'lere geldi

    Google, iOS için Gemini yapay zeka uygulamasını güncelledi. Gemini artık iPad'lerde olması gerektiği gibi tam ekran çalışıyor. Güncelleme, iPad dostu arayüz dışında başka yenilikler de getiriyor.

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    Google, iOS cihaz kullanıcıları için Kasım ayında entegre Arama deneyiminin yerini alan bağımsız Gemini uygulamasını kullanıma sunmuştu. Yalnız uygulama arayüzü iPhone için tasarlanmıştı, iPad’de uyumluluk modunda kullanılabiliyordu. Bu da deneyimi olumsuz etkiliyordu. Son güncelleme, iPad’ler için optimize edilmiş arayüz getiriyor.

    Gemini iPad uygulaması neler sunuyor?

    gemini ipad uygulaması özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPad kullanıcıları bölünmüş görünümü kullanarak Gemini’yi başka uygulamalarla birlikte kullanabilecek. Gemini artık ana ekran araç takımı olarak eklenebiliyor. Google Fotoğraflar’a bağlanabiliyor. Gemini iPad uygulamasının öne çıkan diğer özellikleri arasında;
    • Gemini Live: 45'ten fazla dilde doğal sohbet
    • Deep Research: Hızlıca rapor oluşturma, bilgi toplama
    • Audio Overview: Ses dosyalarını kolayca işleme ve anlama
    • Canvas: Yapay zekayla birlikte belge ve kod oluşturma ve düzenleme
    • Görsel ve video oluşturma: Doğrudan iPad üzerinden çeşitli görüntüler ve videolar oluşturma yer alıyor.

    Gemini'yi kullanmak ücretsiz ancak Gemini'nin daha yetenekli bir sürümü olan Gemini Advanced abonelik gerektiriyor. Şu anda Gemini Advanced aylık 720 TL olarak fiyatlandırılıyor.

    Google Gemini Google Gemini Google Gemini Google Gemini Google LLC Productivity Ücretsiz 87,5 MB

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