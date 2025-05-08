Google'ın yapay zekası Gemini, yeni özelliklerle iPad'lere geldi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, iOS cihaz kullanıcıları için Kasım ayında entegre Arama deneyiminin yerini alan bağımsız Gemini uygulamasını kullanıma sunmuştu. Yalnız uygulama arayüzü iPhone için tasarlanmıştı, iPad’de uyumluluk modunda kullanılabiliyordu. Bu da deneyimi olumsuz etkiliyordu. Son güncelleme, iPad’ler için optimize edilmiş arayüz getiriyor.

Gemini ile yapay zeka deneyimi 13 yaş altı kullanıcılara açılıyor 5 gün önce eklendi

Gemini iPad uygulaması neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör iPad kullanıcıları bölünmüş görünümü kullanarak Gemini’yi başka uygulamalarla birlikte kullanabilecek. Gemini artık ana ekran araç takımı olarak eklenebiliyor. Google Fotoğraflar’a bağlanabiliyor. Gemini iPad uygulamasının öne çıkan diğer özellikleri arasında;

Gemini Live: 45'ten fazla dilde doğal sohbet

Deep Research: Hızlıca rapor oluşturma, bilgi toplama

Audio Overview: Ses dosyalarını kolayca işleme ve anlama

Canvas: Yapay zekayla birlikte belge ve kod oluşturma ve düzenleme

Görsel ve video oluşturma: Doğrudan iPad üzerinden çeşitli görüntüler ve videolar oluşturma yer alıyor.

Gemini'yi kullanmak ücretsiz ancak Gemini'nin daha yetenekli bir sürümü olan Gemini Advanced abonelik gerektiriyor. Şu anda Gemini Advanced aylık 720 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Google Gemini Google LLC Productivity Ücretsiz 87,5 MB

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