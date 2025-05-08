Google'ın yapay zekası Gemini, yeni özelliklerle iPad'lere geldi

Gemini iPad uygulaması neler sunuyor?
- Gemini Live: 45'ten fazla dilde doğal sohbet
- Deep Research: Hızlıca rapor oluşturma, bilgi toplama
- Audio Overview: Ses dosyalarını kolayca işleme ve anlama
- Canvas: Yapay zekayla birlikte belge ve kod oluşturma ve düzenleme
- Görsel ve video oluşturma: Doğrudan iPad üzerinden çeşitli görüntüler ve videolar oluşturma yer alıyor.
Gemini'yi kullanmak ücretsiz ancak Gemini'nin daha yetenekli bir sürümü olan Gemini Advanced abonelik gerektiriyor. Şu anda Gemini Advanced aylık 720 TL olarak fiyatlandırılıyor.
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