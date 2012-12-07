Apple, Windows korsanı Kristin Paget'i işe aldı

Haber Editörü
Apple, işletim sisteminin güvenliğini arttırmak için Windows Vista'nın yayınlanmasından önce işletim sistemindeki açıkları bulmak için Microsoft'ta görev alan Kristin Paget'i bünyesine kattı. Paget'in görevi hakkında herhangi bir açıklama yapılmasa da, Linkedln profilinde Paget'in Apple'da sistem güvenlik araştırmacısı olduğu belirtiliyor.
Şirket ürünleri her ne kadar korsanların tercih kategorisinde yer almasa da, son zamanlarda OS X ve iOS'e yapılan saldırılar Apple'ı bu konuda tedbir almaya yönlendirmiş gibi görünüyor. Buna paralel olarak tanıtımlarında virüssüz işletim sistemi vurgusunu azaltan şirketin, Paget'le birlikte güvenlik açıklarının kapatma sürecinde oldukça önemli bir adım attığı da belirtiliyor.
http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/12/apple-hires-hacker/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
en azindan haberi okusaydin microsoft acik kaynak mi? Degil ama onlarda bu ise alinan kadin gibi belirli hackerlar ile anlasarak isletim sistemi aciklari konusunda yardim aldi. bunun acik kaynak kapali kaynaklar ne alakasi var. Maksat moda olsun apple a laf edilebilsin...
Biraz daha esnek şekilde sistem açıklarını bulanlara yardımcı olması gerekecek sanırım. Örneğin internet tarayıcılar açık bulacakları teşvik ediyor ve güvenirliklerini bir adım daha öteye götürüyor. Apple kapalı kaynak olduğundan firma bünyesinde işe alarak yapmalı, orası da ayrı bir dezavantajları.