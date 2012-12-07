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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Windows korsanı Kristin Paget'i işe aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, işletim sisteminin güvenliğini arttırmak için Windows Vista'nın yayınlanmasından önce işletim sistemindeki açıkları bulmak için Microsoft'ta görev alan Kristin Paget'i bünyesine kattı. Paget'in görevi hakkında herhangi bir açıklama yapılmasa da, Linkedln profilinde Paget'in Apple'da sistem güvenlik araştırmacısı olduğu belirtiliyor.

Şirket ürünleri her ne kadar korsanların tercih kategorisinde yer almasa da, son zamanlarda OS X ve iOS'e yapılan saldırılar Apple'ı bu konuda tedbir almaya yönlendirmiş gibi görünüyor. Buna paralel olarak tanıtımlarında virüssüz işletim sistemi vurgusunu azaltan şirketin, Paget'le birlikte güvenlik açıklarının kapatma sürecinde oldukça önemli bir adım attığı da belirtiliyor.

http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/12/apple-hires-hacker/ Yorum Yaz
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manyakurt 6 yıl en beğenilen
arkadaş iyi demiş kapalı açıklıkla çok alakası yok. Piyasadaki kullanım oranı daha alakalı bence. Windows'da niye virüs saldırıları fazla, kullanım oranı çok fazla ve kurumsalı bir yana genelde normal insanlar son kullanıcı. Mac os'da saldırılar niye artmaya başladı iphone ve macbook serileri ile mac os x ios giderek yaygınlaşmaya başladı, kurumsalı bir yana yine genelde normal insanlar son kullanıcı. Linux'de neden virüs saldırıalrı çok az, -halbuki açık kaynak- normal kullanıcıdan öte, ya serverlarda yaygın yada kurumsal ne yaptıgını bilen kullanıcılarda. Ve genel piyasa oranına göre kullanım oranı çok düşük.
arkadaş iyi demiş kapalı açıklıkla çok alakası yok. Piyasadaki kullanım oranı daha alakalı bence. Windows'da niye virüs saldırıları fazla, kullanım oranı çok fa...
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osmanefeozkan 6 yıl
1200 tlye türkiyede satılsa hem ip4 hem ip4s taşıayanlara inat 3 tane bundan alırıdım her cebime bir tane
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manyakurt 6 yıl en beğenilen
arkadaş iyi demiş kapalı açıklıkla çok alakası yok. Piyasadaki kullanım oranı daha alakalı bence. Windows'da niye virüs saldırıları fazla, kullanım oranı çok fazla ve kurumsalı bir yana genelde normal insanlar son kullanıcı. Mac os'da saldırılar niye artmaya başladı iphone ve macbook serileri ile mac os x ios giderek yaygınlaşmaya başladı, kurumsalı bir yana yine genelde normal insanlar son kullanıcı. Linux'de neden virüs saldırıalrı çok az, -halbuki açık kaynak- normal kullanıcıdan öte, ya serverlarda yaygın yada kurumsal ne yaptıgını bilen kullanıcılarda. Ve genel piyasa oranına göre kullanım oranı çok düşük.
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DeistSuat 6 yıl
Bu kadar kapalı bir işletim sisteminde tabi ki az virüs olur.
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homeedition88 6 yıl
drdbre
virüssüz işletim sistemi reklam hilesinden başka bir şey değildi zaten.Biraz daha esnek şekilde sistem açıklarını bulanlara yardımcı olması gerekecek sanırım. Örneğin internet tarayıcılar açık bulacakları teşvik ediyor ve güvenirliklerini bir adım daha öteye götürüyor. Apple kapalı kaynak olduğundan firma bünyesinde işe alarak yapmalı, orası da ayrı bir dezavantajları.

en azindan haberi okusaydin microsoft acik kaynak mi? Degil ama onlarda bu ise alinan kadin gibi belirli hackerlar ile anlasarak isletim sistemi aciklari konusunda yardim aldi. bunun acik kaynak kapali kaynaklar ne alakasi var. Maksat moda olsun apple a laf edilebilsin...
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yanyuju000 6 yıl
Başar. İyi haber!
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drdbre 6 yıl
"virüssüz işletim sistemi" reklam hilesinden başka bir şey değildi zaten.
Biraz daha esnek şekilde sistem açıklarını bulanlara yardımcı olması gerekecek sanırım. Örneğin internet tarayıcılar açık bulacakları teşvik ediyor ve güvenirliklerini bir adım daha öteye götürüyor. Apple kapalı kaynak olduğundan firma bünyesinde işe alarak yapmalı, orası da ayrı bir dezavantajları.
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