Apple, Windows korsanı Kristin Paget'i işe aldı

Apple, işletim sisteminin güvenliğini arttırmak için Windows Vista'nın yayınlanmasından önce işletim sistemindeki açıkları bulmak için Microsoft'ta görev alan Kristin Paget'i bünyesine kattı. Paget'in görevi hakkında herhangi bir açıklama yapılmasa da, Linkedln profilinde Paget'in Apple'da sistem güvenlik araştırmacısı olduğu belirtiliyor.





Şirket ürünleri her ne kadar korsanların tercih kategorisinde yer almasa da, son zamanlarda OS X ve iOS'e yapılan saldırılar Apple'ı bu konuda tedbir almaya yönlendirmiş gibi görünüyor. Buna paralel olarak tanıtımlarında virüssüz işletim sistemi vurgusunu azaltan şirketin, Paget'le birlikte güvenlik açıklarının kapatma sürecinde oldukça önemli bir adım attığı da belirtiliyor.

http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/12/apple-hires-hacker/