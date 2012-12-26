Apple, dördüncü nesil iPod Touch'ın tasarımını patentledi





ABD Patent ve Marka Ofisi, Apple'ın 2011 yılının ağustos ayında başvurusunu yaptığı iPod Touch ile ilgili tasarım patenti nihayet onaylandı.





Söz konusu patent başvurusuna bakıldığında, dördüncü nesil iPod Touch'ın görseline yer verildiği görülüyor. Önden ve arkadan resmedilen cihazın hem ön hem de arkasında kamerası olduğu ve bu yıl çıkan beşinci nesi iPod Touch'a göre daha kalın ve kısa bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Patently Apple, Ağustos 2011'de başvurusu yapılan bu patent başvurusunun Steve Jobs'un mucid olarak adının geçtiği son başvurulardan biri olduğuna da dikkat çekiyor.





Dördüncü nesil iPod Touch'a ait tasarım patentine de artık sahip olan Apple'ın ilerleyen dönemlerde tasarım konusunda ne gibi başvurularının onaylanacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2012/12/apples-36-patent-wins-include-original-macbook-air-ipod-touch.html