Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, dördüncü nesil iPod Touch'ın tasarımını patentledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
1
9
Diğer Elektronik Cihazlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD Patent ve Marka Ofisi, Apple'ın 2011 yılının ağustos ayında başvurusunu yaptığı iPod Touch ile ilgili tasarım patenti nihayet onaylandı.

Söz konusu patent başvurusuna bakıldığında, dördüncü nesil iPod Touch'ın görseline yer verildiği görülüyor. Önden ve arkadan resmedilen cihazın hem ön hem de arkasında kamerası olduğu ve bu yıl çıkan beşinci nesi iPod Touch'a göre daha kalın ve kısa bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Patently Apple, Ağustos 2011'de başvurusu yapılan bu patent başvurusunun Steve Jobs'un mucid olarak adının geçtiği son başvurulardan biri olduğuna da dikkat çekiyor.

Dördüncü nesil iPod Touch'a ait tasarım patentine de artık sahip olan Apple'ın ilerleyen dönemlerde tasarım konusunda ne gibi başvurularının onaylanacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2012/12/apples-36-patent-wins-include-original-macbook-air-ipod-touch.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Burdan da IPod'un henüz göz ardı edilmediğini görüyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zaidax 6 yıl
İşte köşeleri yumuşatılmış dikdörtgen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kml_sri 6 yıl
HERŞEYE PATENT AL tek yaptıgın dava açmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pascall35 6 yıl
iğrenç...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 6 yıl
manyakurt
engadgetda konu olan daha ilginç iki patent var onlara deyinseydiniz keşke.

+1 engadget.com/... engadget.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 6 yıl

Bence bir kaç nesil sonraki iphone tasarımlarına yatırım yapıyorlar. İphone 3gs temel tasarımına geri dönecek, iddia ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Geç yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 6 yıl
Daha yeni mi patentlemiş?
Hayret çok şaşırdım!
Elde tutma şeklini bile patentlemiyorlar mıydı bunlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 6 yıl
engadget'da konu olan daha ilginç iki patent var onlara deyinseydiniz keşke.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Avermedia Live Gamer HD "Oyunlara kayıtsız kalmayın!" video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 35. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim