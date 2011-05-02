Apple, iOS 5'in testlerini sıklaştırıyor

Geçtiğimiz günlerde iOS 5'in saha testlerine başladığı ilk defa ortaya çıkan Apple, gelen bilgilere göre, mobil işletim sisteminin gelecek sürümünün testlerini sıklaştırıyor.
9to5Mac'in birçok geliştiriciden aldığı bilgilere göre Apple; iOS 5 ile çalışan mevcut iPad, iPhone ve iPod Touch'lar aracılığıyla sistemin yeni sürümünün testlerini arttırarak devam ediyor. Gelecekte satışa sunacağı cihazlarla ilgili bilgilerin geliştiricilere ulaşmaması için onlarla test yapmayan Apple'ın, şaşırtıcı olarak, test yaptığı cihazlar arasında iPhone 3Gs'de yer alıyor. Fakat özellikle geçtiğimiz sene itibariyle 1.Nesil iPhone'a desteğini kesmesinden ötürü, iOS 5 ile başta iPhone 3G olmak üzere iPhone 3Gs'e de destek vermeyebileceği konuşulmuyor değil.
Geçtiğimiz yıllarda Mart-Nisan aylarında iOS'in yeni sürümünü tanıtarak geliştiricilere sunan Apple, bu sene WWDC 2011'de iOS 5 ve Mac OS X Lion'a odaklanacak. iOS 5'in Haziran'da tanıtılmasından sonra kullanıcılarla buluşacağı muhtemel tarih ise 5.nesil iPhone'un da satışa sunulacağı ay olarak beklenen Eylül ayında gerçekleşecek.
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iPhone 4 bugüne kadar olan cihazlardan da çabuk eskiyecek.
nedenleri;
1) yeni modellerde muhtemelen çift çekirdekli işlemci kullanılacak. safari ve benzeri built-in uygulamalar çift çekirdeğe adapte edilecektir, ayrıca AppStore'dan indirilen en gelişmiş uygulamalar da çift çekirdek destekleyecektir. haliyle iPhone 4 çok büyük yara alacak.
2) 5. nesilde olmasa bile 6. nesilde geleceği kesin olan 4G (LTE) desteği.
3) büyük bir hızla yaygınlaşan 3D teknolojisi. şu an da bile iPad 3'te 3D desteği gelebileceği konuşuluyor.
4) 'ram'
şimdiki rakiplerine göre bile oldukça geride. OS stabilitesi biryere kadar, insanlar ileri düzey işler yapabilmek isteyecektir cihazlarıyla.
5) kamera. kamerası şu an bile rakiplerine göre oldukça yetersiz
6) bir sonraki nesilde full hd video desteğinin gelecek olması. bu da büyük bir eksik olacak
7) birtürlü çözülemeyen yakınlık sensörü sorunu. 4.3.3 ile dahi devam ettiğini söyleyen birçok kullanıcı mevcut.
8) ekran boyutu. şu an bile küçük aslında
aklınızda başka bir soru kaldıysa yanıtlayalım
edit: imla
Aynen.
ama tabi bu yüzden apple suçlayamayız sonuçta bu bir satış stratejisi ve her marka bunu yapıyor , yinede apple kullanıcılarına en uzun destek veren markalardan ve işletim sistemlerini direk kendi ürünlerini baz alarak geliştirdiği için en iyi performans alınan ender markalardan ;)
sürer seneye ucururlar ipad1i bence
3G'nin ios4'te kasıp ,3gs'in kasmaması gibi bir durum oluşmaz inşallah.
Böyle birşey mümkün değil. Keza Apple iOS 5 tanıtımını yaptığı iPhone 4 ü arka plana atamaz. Ayrıca nedir bu iPhone 4 ün üzerine söylenen sözler nedir bu iPhone 4 ü sanki kötü bir cihazmış gibi sürekli gündemden düşmesini isteyen yazıları anlam veremiyorum. Bence iPhone 4 son derece başarılı bir cihazdır.
Merak etme iPhone 3GS'in iOS 5'i destekleyeceğini Apple Yazılım Geliştirme ekibinin başındaki eleman WWDC 2011 sunumunda belirtti.