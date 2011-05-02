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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 5'in testlerini sıklaştırıyor

8 yıl
16,3b
1
26
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde iOS 5'in saha testlerine başladığı ilk defa ortaya çıkan Apple, gelen bilgilere göre, mobil işletim sisteminin gelecek sürümünün testlerini sıklaştırıyor.

9to5Mac'in birçok geliştiriciden aldığı bilgilere göre Apple; iOS 5 ile çalışan mevcut iPad, iPhone ve iPod Touch'lar aracılığıyla sistemin yeni sürümünün testlerini arttırarak devam ediyor. Gelecekte satışa sunacağı cihazlarla ilgili bilgilerin geliştiricilere ulaşmaması için onlarla test yapmayan Apple'ın, şaşırtıcı olarak, test yaptığı cihazlar arasında iPhone 3Gs'de yer alıyor. Fakat özellikle geçtiğimiz sene itibariyle 1.Nesil iPhone'a desteğini kesmesinden ötürü, iOS 5 ile başta iPhone 3G olmak üzere iPhone 3Gs'e de destek vermeyebileceği konuşulmuyor değil.

Geçtiğimiz yıllarda Mart-Nisan aylarında iOS'in yeni sürümünü tanıtarak geliştiricilere sunan Apple, bu sene WWDC 2011'de iOS 5 ve Mac OS X Lion'a odaklanacak. iOS 5'in Haziran'da tanıtılmasından sonra kullanıcılarla buluşacağı muhtemel tarih ise 5.nesil iPhone'un da satışa sunulacağı ay olarak beklenen Eylül ayında gerçekleşecek.


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Saydam 7 yıl
Cihazların eskimesi veya yetmemesi gibi bir durum soz konusu olabecegini iPhone 4 icin önümüzdeki 2 yıl boyunca düşünemiyorum. Delicesine fanatiklige karşıyım ancak ilk çıktığı günden bu güne sürekli iPhone 4 un görmezden gelinmesini de anlayamıyorum
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Team McLaren 7 yıl Saydam
Saydam

Cihazların eskimesi veya yetmemesi gibi bir durum soz konusu olabecegini iPhone 4 icin önümüzdeki 2 yıl boyunca düşünemiyorum. Delicesine fanatiklige karşıyım ancak ilk çıktığı günden bu güne sürekli iPhone 4 un görmezden gelinmesini de anlayamıyorum



iPhone 4 bugüne kadar olan cihazlardan da çabuk eskiyecek.

nedenleri;

1) yeni modellerde muhtemelen çift çekirdekli işlemci kullanılacak. safari ve benzeri built-in uygulamalar çift çekirdeğe adapte edilecektir, ayrıca AppStore'dan indirilen en gelişmiş uygulamalar da çift çekirdek destekleyecektir. haliyle iPhone 4 çok büyük yara alacak.

2) 5. nesilde olmasa bile 6. nesilde geleceği kesin olan 4G (LTE) desteği.

3) büyük bir hızla yaygınlaşan 3D teknolojisi. şu an da bile iPad 3'te 3D desteği gelebileceği konuşuluyor.

4) 'ram'

şimdiki rakiplerine göre bile oldukça geride. OS stabilitesi biryere kadar, insanlar ileri düzey işler yapabilmek isteyecektir cihazlarıyla.

5) kamera. kamerası şu an bile rakiplerine göre oldukça yetersiz

6) bir sonraki nesilde full hd video desteğinin gelecek olması. bu da büyük bir eksik olacak

7) birtürlü çözülemeyen yakınlık sensörü sorunu. 4.3.3 ile dahi devam ettiğini söyleyen birçok kullanıcı mevcut.

8) ekran boyutu. şu an bile küçük aslında


aklınızda başka bir soru kaldıysa yanıtlayalım







edit: imla
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GoldPunch 7 yıl
Yeni nesil Iphone ile çıkacak büyük ihtimal. iPhone 5 tanıtımında muhtemel son cümle '' Üstelik iOS5 ile beraber gelecek ''
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teomanr 7 yıl
betaları henüz kurmadım ama merakla bekliyorum kurmak için çıkmasını bekliyorum
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Hakan.. 7 yıl
E bi zahmet artık
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Chidori 7 yıl teomanr
teomanr
betaları henüz kurmadım ama merakla bekliyorum kurmak için çıkmasını bekliyorum

Aynen.
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mlhefe 8 yıl
ipad1 test cihazı gibiydi , alanlara geçmiş olsun :D ,ve görceksiniz ipad3 te retina ve çözünürlüğü daha yüksek bir hd kamera olcak
ama tabi bu yüzden apple suçlayamayız sonuçta bu bir satış stratejisi ve her marka bunu yapıyor , yinede apple kullanıcılarına en uzun destek veren markalardan ve işletim sistemlerini direk kendi ürünlerini baz alarak geliştirdiği için en iyi performans alınan ender markalardan ;)
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khaos 8 yıl
ios 5 ile ilgili yenilikler hakkında söylenti şeklindede olsa bilgi varmı?
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tanriseven 8 yıl
iPad 1'de durum nedir acaba? Destek sürer mi iOS 5'de?
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whtswrongidiot 8 yıl

tanriseven

iPad 1'de durum nedir acaba? Destek sürer mi iOS 5'de?

sürer seneye ucururlar ipad1i bence
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DH Misafiri 8 yıl
iphone 4 'ler inşallah iOS5 ile iPhone 3gs'lerin durumuna düşmez. iOS 5'i iPhone5'e optimize ederlerse iPhone 4 sahipleri için hiç iyi olmaz.
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Senceru 8 yıl
Umarım iPhone 4'te kasmadan kullanabiliriz..

3G'nin ios4'te kasıp ,3gs'in kasmaması gibi bir durum oluşmaz inşallah.
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Saydam 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iphone 4 'ler inşallah iOS5 ile iPhone 3gs'lerin durumuna düşmez. iOS 5'i iPhone5'e optimize ederlerse iPhone 4 sahipleri için hiç iyi olmaz.


Böyle birşey mümkün değil. Keza Apple iOS 5 tanıtımını yaptığı iPhone 4 ü arka plana atamaz. Ayrıca nedir bu iPhone 4 ün üzerine söylenen sözler nedir bu iPhone 4 ü sanki kötü bir cihazmış gibi sürekli gündemden düşmesini isteyen yazıları anlam veremiyorum. Bence iPhone 4 son derece başarılı bir cihazdır.
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realbrutal 8 yıl
Ekran goruntusu neyin?3gs var diyorlar ama 3gs orda yok cozemedim bu isi
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Fatz 7 yıl realbrutal
realbrutal

Ekran goruntusu neyin?3gs var diyorlar ama 3gs orda yok cozemedim bu isi


Merak etme iPhone 3GS'in iOS 5'i destekleyeceğini Apple Yazılım Geliştirme ekibinin başındaki eleman WWDC 2011 sunumunda belirtti.
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Batuist 8 yıl
galiba iphone5 değilde iphone 4gs gibi bir telefon çıkacak.. bu bile iyi ama isimlendirmeyi 5 olarak yaparsa taktik olarak çok daha iyi iş çıkarır (satış anlamında). eğer direkt ipad2deki grafik işlemciyi kullanırsa piyasadaki oyun el konsollarını bitirir. ama pil ömrünü düşünerek hem işlemci hızında hemde grafik tarafında kısıtlamalara gidebilir. ios'un ise daha özelleştirilebilir olması, daha güçlü özellikler sunması yeni telefonun cazibesini çok daha fazla artırır.
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umutarslan.com 8 yıl
3g ye desteği keser 3gs yede keser.Kesmesi bir yandan iyi.Ben salak gibi 3g telefonuma 4.1 versiyon yükledim performans ölü gibi oldu.geri dönemiyorsun bu da telefonu atıp yenisini almak anlamına geliyor.Apple kazanıyor ben kaybediyorum.Yalandan bi arka plan eklendi seneyede hareketli arka plan özelliği gelir 4g ler yavaşlatılır :D
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Lordinarius 8 yıl
yeni nesil iphone ile beraber çıkar diye bekliyorum
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