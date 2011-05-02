Apple, iOS 5'in testlerini sıklaştırıyor

Geçtiğimiz günlerde iOS 5'in saha testlerine başladığı ilk defa ortaya çıkan Apple, gelen bilgilere göre, mobil işletim sisteminin gelecek sürümünün testlerini sıklaştırıyor.

9to5Mac'in birçok geliştiriciden aldığı bilgilere göre Apple; iOS 5 ile çalışan mevcut iPad, iPhone ve iPod Touch'lar aracılığıyla sistemin yeni sürümünün testlerini arttırarak devam ediyor. Gelecekte satışa sunacağı cihazlarla ilgili bilgilerin geliştiricilere ulaşmaması için onlarla test yapmayan Apple'ın, şaşırtıcı olarak, test yaptığı cihazlar arasında iPhone 3Gs'de yer alıyor. Fakat özellikle geçtiğimiz sene itibariyle 1.Nesil iPhone'a desteğini kesmesinden ötürü, iOS 5 ile başta iPhone 3G olmak üzere iPhone 3Gs'e de destek vermeyebileceği konuşulmuyor değil.

Geçtiğimiz yıllarda Mart-Nisan aylarında iOS'in yeni sürümünü tanıtarak geliştiricilere sunan Apple, bu sene WWDC 2011'de iOS 5 ve Mac OS X Lion'a odaklanacak. iOS 5'in Haziran'da tanıtılmasından sonra kullanıcılarla buluşacağı muhtemel tarih ise 5.nesil iPhone'un da satışa sunulacağı ay olarak beklenen Eylül ayında gerçekleşecek.