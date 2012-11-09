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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 6.1 ile birlikte neler sunacak?

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
50
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta mobil işletim sistemi iOS'un 6.0.1 numaralı sürümünü yayınlayan Apple, iOS 6.1'in betasını da geliştiricilere sunmuştu. Peki Apple, şu an beta sürecindeki iOS 6.1 ile birlikte kullanıcılara neler sunacak?

iOS 6.1 ile artık kullanıcılar destekleyen bölgelerde sinema bileti alırken Siri'nin yardımına başvurabilecek. 
Kullanıcılar için yakındaki sinemaları görüntüleyecek olan Siri, Fandango uygulaması aracılığıyla bilet almay da sağlayacak.

iOS6 ile birlikte cihazlarında kendi haritalar servisine yer veren Apple, bu konuda her ne kadar kötü bir başlangıç yapmış olsa da durumu değiştirmek için de ufakta olsa çeşitli yenilikler getiriyor. Öyle ki, şirketin iOS 6.1 ile birlikte Apple Haritalar'da problem bildirme aracını daha görünür bir hale getireceği belirtiliyor.

Kilit ekranında karşımıza çıkan müzik kontrol tuşlarına da el attığı belirtilen Apple'ın, bu tuşların aralarını açarak daha kolay bir kullanım imkanı sunduğu ve ses çubuğunda da hafif bir yansıma efektine yer verdiği belirtiliyor. 

iOS 6.1 ile birlikte Siri'nin işlevlerini genişleten, yetersiz olan haritalar servisini düzeltmeye çalışan ve müzik kontrollerinde bir takım yenilikler yapan Apple'ın güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

http://gizmodo.com/5958883/heres-the-new-stuff-youll-get-next-time-you-update-your-iphone Yorum Yaz
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dwightt 7 yıl en beğenilen
Apple yerinde sayıyor hep hazırı yüketiyor gibi ama hazıra dağ dayanmaz bir süre sonra patlayacaklar. Düşünün ilk iphonedan beri kabaca işletim sisteminde ne değişti 5 senede?
Arka plana duvar kağıdı koyulabildi, klasör oluşturma, multitasking, bildirim ekranı, ve siri diye bir şey geldi. 5 senede 5 tane dişe dokunur özellik geldi ama ana ekranda gene hep aynı simgeler var sağa geç sola geç hep aynı kurtulamıyorsun, insanın canı sıkılır o ne yahu biraz özelleştirebilme imkanı koy, 2 yaşındaki çocuklar kullanabilsin diye yapmışlar sanki.
Aynı 5 yıllık süreçte android evrim geçirdi neredeyse bir de ona bakın her yeni sürümde 4.1den 4.2ye geçerken mesela iosun 5den 6ya geçerken farkdan daha fazla fark var durum bu şekilde.
Apple yerinde sayıyor hep hazırı yüketiyor gibi ama hazıra dağ dayanmaz bir süre sonra patlayacaklar. Düşünün ilk iphonedan beri kabaca işletim sisteminde ne de...
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Litminov 7 yıl
Üst mesajdaki arkadaşa katılıyorum nedir bu güncelleme hastalığı 1-2 değersiz özellik için...
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Nerevarine 7 yıl
Hala 5.1.1 deyim o zaman 5 de kalalım.
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mimleon 7 yıl
6.0.1 den sonra
wifi gitti
bluetooth zaman zaman tıkanıyor
Allaahından. bulsunlar
bunları halletsinler başka bir şey isteyen namerttir


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nkvelioglu 7 yıl
Sıfırdan oluşan birşey hızlı gelişir. Çünkü örnek alacağı çok os var. Ama ios zirvedeyken yükselmeye çalışıyor. Yenilik türetmesi gerekiyor. Androidse oradan buradan alıp birleştiriyor değiştiriyor. Hızlı gelişecek tabii. Yakında android de son noktasını bulacak windows phone yükselecek. Ios artık yeni temalar üretebilir görüntü için. Tüm görüntüyü değiştiremez o ios olmaktan çıkar. Ama android daha ne olduğu belli olmadığından, oturmadığından değişip duruyor. Zaten biz de değişmesine alıştık.
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Fishcent 7 yıl nkvelioglu
kaganiskowf42

Sıfırdan oluşan birşey hızlı gelişir. Çünkü örnek alacağı çok os var. Ama ios zirvedeyken yükselmeye çalışıyor. Yenilik türetmesi gerekiyor. Androidse oradan buradan alıp birleştiriyor değiştiriyor. Hızlı gelişecek tabii. Yakında android de son noktasını bulacak windows phone yükselecek. Ios artık yeni temalar üretebilir görüntü için. Tüm görüntüyü değiştiremez o ios olmaktan çıkar. Ama android daha ne olduğu belli olmadığından, oturmadığından değişip duruyor. Zaten biz de değişmesine alıştık.

Olayın tek mantıklı açıklaması için teşekkür ederiz.
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HoLY.oNE 7 yıl
Kasmalar ,uzun sureli donmalar uygulamalardan safariden atmalar,ram bosaltamama sorunlari kameradan bile atiyor artik uygulamalara gircem diye korkuyorum ios6 rezaleti halen devam ediyor ..
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clax22 7 yıl
bu sefer olmadı apple ios6 hatalarla dolu
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Pulstar 7 yıl
Önce App Store'u düzenlesinler.
iOS 6'dan itibaren kasım kasım kasıyor.
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bekoc 7 yıl
beta 2 çıktı.
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Mirable 7 yıl Pulstar
Pulstar

Önce App Store'u düzenlesinler.

iOS 6'dan itibaren kasım kasım kasıyor.

Artı olarak şu pil işine bir çözüm bulunsa çok mutlu olucam.
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sarping 7 yıl Pulstar
Pulstar

Önce App Store'u düzenlesinler.

iOS 6'dan itibaren kasım kasım kasıyor.




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DH Misafiri 7 yıl
Herşey iyi güzelde AppStore kasılıyor zor açılıyor, pili sömürüyor buna bir an önce çare bulsunlar yoksa diğer şeyler benim için yenilik değil açıkçası !!
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kory 7 yıl
Hiç bir yorum doğru konuya parmak basmamış.
Arkadaşlar mobil cihazlarınızda ister ios 5 olsun ister 6.01 olsun ne fark eder.
Önemli olan uygulamalar ve size bize olan yararları ve sizin uygulamalardan ne ölçüde yararlandığınız.
Örnek türkiye de yaşamasanız ve anadil kadar iyi ingilizceniz olsa ve amekika da yaşıyor olsa idiniz siri çok işinize yarardı, siri önemsiz gözükebilir bize tr de ama tam anlamıyla abd de işe yarıyor.
Başka bir örnek;
4 yaşında kızım var basit ücretsiz bir uygulama var, basit bir kedi ince sesiyle sizin sözlerinizi tekrarlıyor bu benim için harika kızım çok mutlu olup güzel vakit geçiriyor, ama çocuğu kardeşi olmayan bir genç için saçma sapan bir uygulama gibi görünür.
Kendinizle barışık mutlu iseniz ister ios4 olsun ister android 2 kullanın mutlu olursunuz
Hçkalın..
2 Yanıt Yanıtla +2
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Amedra 7 yıl
gusso

5 para etmez bir sistem haline gelmeye başladı..iphone kullanıcılarıda giderek samsunga kayıyor fikrimce özellikle türkiye'de.


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hknerdr 7 yıl kory
kory

Hiç bir yorum doğru konuya parmak basmamış.
Arkadaşlar mobil cihazlarınızda ister ios 5 olsun ister 6.01 olsun ne fark eder.
Önemli olan uygulamalar ve size bize olan yararları ve sizin uygulamalardan ne ölçüde yararlandığınız.
Örnek türkiye de yaşamasanız ve anadil kadar iyi ingilizceniz olsa ve amekika da yaşıyor olsa idiniz siri çok işinize yarardı, siri önemsiz gözükebilir bize tr de ama tam anlamıyla abd de işe yarıyor.
Başka bir örnek;
4 yaşında kızım var basit ücretsiz bir uygulama var, basit bir kedi ince sesiyle sizin sözlerinizi tekrarlıyor bu benim için harika kızım çok mutlu olup güzel vakit geçiriyor, ama çocuğu kardeşi olmayan bir genç için saçma sapan bir uygulama gibi görünür.
Kendinizle barışık mutlu iseniz ister ios4 olsun ister android 2 kullanın mutlu olursunuz
Hçkalın..

Katılıyorum
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umutavcisi67 7 yıl kory
kory

Hiç bir yorum doğru konuya parmak basmamış.
Arkadaşlar mobil cihazlarınızda ister ios 5 olsun ister 6.01 olsun ne fark eder.
Önemli olan uygulamalar ve size bize olan yararları ve sizin uygulamalardan ne ölçüde yararlandığınız.
Örnek türkiye de yaşamasanız ve anadil kadar iyi ingilizceniz olsa ve amekika da yaşıyor olsa idiniz siri çok işinize yarardı, siri önemsiz gözükebilir bize tr de ama tam anlamıyla abd de işe yarıyor.
Başka bir örnek;
4 yaşında kızım var basit ücretsiz bir uygulama var, basit bir kedi ince sesiyle sizin sözlerinizi tekrarlıyor bu benim için harika kızım çok mutlu olup güzel vakit geçiriyor, ama çocuğu kardeşi olmayan bir genç için saçma sapan bir uygulama gibi görünür.
Kendinizle barışık mutlu iseniz ister ios4 olsun ister android 2 kullanın mutlu olursunuz
Hçkalın..

Kesinlikle haklısınız.
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dwightt 7 yıl en beğenilen
Apple yerinde sayıyor hep hazırı yüketiyor gibi ama hazıra dağ dayanmaz bir süre sonra patlayacaklar. Düşünün ilk iphonedan beri kabaca işletim sisteminde ne değişti 5 senede?
Arka plana duvar kağıdı koyulabildi, klasör oluşturma, multitasking, bildirim ekranı, ve siri diye bir şey geldi. 5 senede 5 tane dişe dokunur özellik geldi ama ana ekranda gene hep aynı simgeler var sağa geç sola geç hep aynı kurtulamıyorsun, insanın canı sıkılır o ne yahu biraz özelleştirebilme imkanı koy, 2 yaşındaki çocuklar kullanabilsin diye yapmışlar sanki.
Aynı 5 yıllık süreçte android evrim geçirdi neredeyse bir de ona bakın her yeni sürümde 4.1den 4.2ye geçerken mesela iosun 5den 6ya geçerken farkdan daha fazla fark var durum bu şekilde.
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Wingsaber 7 yıl
bunlar degil bunlar hic degil farkli bir seyler istiyorum insanlarin mutlu olmasini istiyorum
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vugur 7 yıl dwightt
dwightt

Apple yerinde sayıyor hep hazırı yüketiyor gibi ama hazıra dağ dayanmaz bir süre sonra patlayacaklar. Düşünün ilk iphonedan beri kabaca işletim sisteminde ne değişti 5 senede?

Arka plana duvar kağıdı koyulabildi, klasör oluşturma, multitasking, bildirim ekranı, ve siri diye bir şey geldi. 5 senede 5 tane dişe dokunur özellik geldi ama ana ekranda gene hep aynı simgeler var sağa geç sola geç hep aynı kurtulamıyorsun, insanın canı sıkılır o ne yahu biraz özelleştirebilme imkanı koy, 2 yaşındaki çocuklar kullanabilsin diye yapmışlar sanki.

Aynı 5 yıllık süreçte android evrim geçirdi neredeyse bir de ona bakın her yeni sürümde 4.1den 4.2ye geçerken mesela iosun 5den 6ya geçerken farkdan daha fazla fark var durum bu şekilde.

kesinlikle ayni fikirdeyim, 5 sene onceki iphone u al retina ekran yap su anki iphone arasinda dise dokunur bir fark bulamazsin. malesef :(
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bambogie 7 yıl dwightt
dwightt

Apple yerinde sayıyor hep hazırı yüketiyor gibi ama hazıra dağ dayanmaz bir süre sonra patlayacaklar. Düşünün ilk iphonedan beri kabaca işletim sisteminde ne değişti 5 senede?

Arka plana duvar kağıdı koyulabildi, klasör oluşturma, multitasking, bildirim ekranı, ve siri diye bir şey geldi. 5 senede 5 tane dişe dokunur özellik geldi ama ana ekranda gene hep aynı simgeler var sağa geç sola geç hep aynı kurtulamıyorsun, insanın canı sıkılır o ne yahu biraz özelleştirebilme imkanı koy, 2 yaşındaki çocuklar kullanabilsin diye yapmışlar sanki.

Aynı 5 yıllık süreçte android evrim geçirdi neredeyse bir de ona bakın her yeni sürümde 4.1den 4.2ye geçerken mesela iosun 5den 6ya geçerken farkdan daha fazla fark var durum bu şekilde.

:) Meselenin ana olayını yakalamışsınız ama tamamını kavrayamamışsınız. 2 yaşındaki bir çocukta bireydir, 20 yaşındaki de; asıl durum şu ipod'la beraber başlayan en kısa ve kolay adımda sonuca ulaşma mantığının sonucudur. evet 2 yaşındaki çocuk kolay kullansın diye üretilmiş. androidde bir menüde bir şeyi bulmak için derinlere inmek gerekirken ios'te bu yok. zaten amaçlanan da bu idi ve bunu yıllarca yapabiliyorlar. 2 yaşındaki yeğenim eline telefonu alıp istediği uygulamayı açabiliyorsa (ki zar zor konuşuyor) 8 yaşındaki yeğenim dayı şu şifreni gir de şu oyunu alalım diyebiliyorsa tasarımcılar ilk amaçlarına ulaşmış demektir. zaten bu ürünlerin tasarım amacı yaş veya eğitim fark etmeden kolay kullanım sağlamak. elinize alıp ne yapmayı bilemeden bakmak kadar can sıkıcı bir şey yok hayatta. gelelim gelişmeyen ve değişmeyen arayüz ve sıkıcılık durumuna. evet artık yerinde sayıyor gibi geliyor ama maalesef 3. dünya ülkesiyiz. apple ı falan geçtim. ingilterede google mapsin ne kadar hayatımı kurtardığını bilemezsiniz. duraklar, kalkış saatleri, yolculuk süreleri vb. bilgileri gideceğim yeri girmemle beraber anında veriyordu. eee noldu ben kendi memleketimde bunlardan faydalanamadıktan sonra bir işe yaramıyor yani yapabilecek bir şey yok. arayüz eve eskidi artık yaşlandı botoks mu dersiniz ajda gibi gerdirme mi lazım tartışırım ama rahat kullanma konusunda hala alanında tek. sezarın hakkı sezara. ilerleyen günlerde ne yaparlar ne ederler bilemiyorum ama gerilemeye başladı dersek haksızlık edebiliriz ama okyanusun ortasına kadar götüren rüzgar okyanusun ortasında kesildi bakalım kim üfleyecek o yelkenlere.
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gusso 7 yıl
5 para etmez bir sistem haline gelmeye başladı..iphone kullanıcılarıda giderek samsunga kayıyor fikrimce özellikle türkiye'de.
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vahocan 7 yıl gusso
gusso

5 para etmez bir sistem haline gelmeye başladı..iphone kullanıcılarıda giderek samsunga kayıyor fikrimce özellikle türkiye'de.

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Jül Sezar 7 yıl gusso
gusso
5 para etmez bir sistem haline gelmeye başladı..iphone kullanıcılarıda giderek samsunga kayıyor fikrimce özellikle türkiye'de.

Fikrini sevsinler senin
bide ozellikle turkiyedeymis
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Teknolojist_44 7 yıl gusso
gusso

5 para etmez bir sistem haline gelmeye başladı..iphone kullanıcılarıda giderek samsunga kayıyor fikrimce özellikle türkiye'de.

21 yy einsteini bulundu

bende samsung kullanicisiyim memnum degilim bi yazilim gucllemeleri bile yapmiyorlar daha dogrusu samsung bi isletim sistemi yapsin o zaman konus googlenin androidi cin mali telefonlarda bile yuklu :-) ben de ipod bekliyorum bu arada
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sedatkuran 7 yıl
Hp touchpada ics 4 yüklemiş ve uzun süre onu kullanmış biri olarak şu anda ipad2 deki işletim sistemi olan ios6 dan hiç memlun değilim açıkçası appale bu işletim sistemini sanırım embesiller için yapmış. aplle bu tek tüze işletim sistemi ile ne kadar gider bilemiyorum. diğre tabletimde 4,1 jb var yağ gibi kayyıyor süper fonksyonel. abble androdi artık yakalayamaz.. bilgates de gösteriş meraklısı etrafındakileri kullanmayı bilen bir adammış..
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