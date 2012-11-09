Apple, iOS 6.1 ile birlikte neler sunacak?

Geçtiğimiz hafta mobil işletim sistemi iOS'un 6.0.1 numaralı sürümünü yayınlayan Apple, iOS 6.1'in betasını da geliştiricilere sunmuştu. Peki Apple, şu an beta sürecindeki iOS 6.1 ile birlikte kullanıcılara neler sunacak?





iOS 6.1 ile artık kullanıcılar destekleyen bölgelerde sinema bileti alırken Siri'nin yardımına başvurabilecek.

Kullanıcılar için yakındaki sinemaları görüntüleyecek olan Siri, Fandango uygulaması aracılığıyla bilet almay da sağlayacak.





iOS6 ile birlikte cihazlarında kendi haritalar servisine yer veren Apple, bu konuda her ne kadar kötü bir başlangıç yapmış olsa da durumu değiştirmek için de ufakta olsa çeşitli yenilikler getiriyor. Öyle ki, şirketin iOS 6.1 ile birlikte Apple Haritalar'da problem bildirme aracını daha görünür bir hale getireceği belirtiliyor.





Kilit ekranında karşımıza çıkan müzik kontrol tuşlarına da el attığı belirtilen Apple'ın, bu tuşların aralarını açarak daha kolay bir kullanım imkanı sunduğu ve ses çubuğunda da hafif bir yansıma efektine yer verdiği belirtiliyor.





iOS 6.1 ile birlikte Siri'nin işlevlerini genişleten, yetersiz olan haritalar servisini düzeltmeye çalışan ve müzik kontrollerinde bir takım yenilikler yapan Apple'ın güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

http://gizmodo.com/5958883/heres-the-new-stuff-youll-get-next-time-you-update-your-iphone