Apple, iOS 7 Golden Master'ı yayınladı

Haber Editörü
11A465 derleme numarasıyla yayınlanan Golden Master sürümünde bir hata bulunmaz ise son kullanıcı için 18 Eylül’de iTunes üzerinden yayınlanacak.
Yepyeni arayüzü ile birçok önemli iyileştirmeyi içeren İos 7, 18 Eylül itibariyle aşağıda ismi yazılı olan cihazlara yüklenebilecek:
- 4.nesil iPad
- 3.nesil iPad
- 2.nesil iPad
- iPad Mini
- iPhone 4
- iPhone 4S
- iPhone 5
- 5.nesil iPod Touch
Bu cihazların yanı sıra iPhone 5C ile 5S’in fabrika çıkışlı olarak İos 7 ile geldiğini hatırlatalım.
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O ios 7 ile ilgili spesifik bir isim degil , golden master ornegin bir yazilimin butun isleri tamamlanmis , satisa sunulabilecek veya yayinlanabilecek hale geldigi surumun bir onceki asamasi demek. Yazilimcilarin merakla bekledigi surumdur genelde :)