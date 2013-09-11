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Apple, iOS 7 Golden Master'ı yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 7 Golden Master'ı yayınladı
Dün akşam düzenlediği özel etkinlikle 7.nesil iPhone ile iPhone 5C’yi tanıtan Apple, iOS kullanıcılarının merakla beklediği adımı atarak yeni telefonları ve öncesine hayat verecek olan iOS 7’nin Golden Master sürümünü geliştiricilerin kullanımına sundu.

11A465 derleme numarasıyla yayınlanan Golden Master sürümünde bir hata bulunmaz ise son kullanıcı için 18 Eylül’de iTunes üzerinden yayınlanacak.

Yepyeni arayüzü ile birçok önemli iyileştirmeyi içeren İos 7, 18 Eylül itibariyle aşağıda ismi yazılı olan cihazlara yüklenebilecek:

  • 4.nesil iPad
  • 3.nesil iPad
  • 2.nesil iPad
  • iPad Mini
  • iPhone 4
  • iPhone 4S
  • iPhone 5
  • 5.nesil iPod Touch

Bu cihazların yanı sıra iPhone 5C ile 5S’in fabrika çıkışlı olarak İos 7 ile geldiğini hatırlatalım.


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attj4d 6 yıl en beğenilen
trsinapsis

Golden Master isim süpermiş :)


O ios 7 ile ilgili spesifik bir isim degil , golden master ornegin bir yazilimin butun isleri tamamlanmis , satisa sunulabilecek veya yayinlanabilecek hale geldigi surumun bir onceki asamasi demek. Yazilimcilarin merakla bekledigi surumdur genelde :)
trsinapsisGolden Master isim süpermiş :)O ios 7 ile ilgili spesifik bir isim degil , golden master ornegin bir yazilim...
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DH Misafiri 6 yıl
İ4 gm de surunuyor halen.3gun surundum,yasasin ios6 zaten bi yenilik yok.i4 leri oldururse apple geriye bisey kalmaz.herkezde i4 var.
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yazilimcisair 6 yıl
Bakalım GM sürümünü iPad 2 de beğendim.Final sürümünde belli olur herşey
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Pondera 6 yıl
multiTYRT
Yahu sanki indirdiniz kurdunuz, yaptığınız bütün oyunları denediniz, açıkları Applea bildirdiniz, gelmiş ismine takmışsınız. iOS 4ten beri ismi Golden Master ama bazıları yeni duyuyor galiba.

Espride yapmayalım değil mi. He birader bilgi yarıştıralım devamlı. Ya da "çöp" yazıp duralım sağa sola. Sürekli .idik yarıştıralım, adnroid-ios kavgası edilim, samsung senim, apple benim faian filan. Sen buldun herhalde ismi.
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teknoforum-bs 6 yıl
deutchwhy22
Golden master sürümdede betada bahsedilen gibi donma ve bug gibi sorunlar mevcutmu.

Var ama cok daha az
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VlknFX 6 yıl
offf bazı yorumları okurken daral geliyor bana. Böyle bir boğuluyorum sanki. Özellikle şu yeni yazılımlara ne gerek var diyip daha işin özünü anlamadan kendini çok birşey biliyormuş gibi gören kesim bi susar mısınız :)
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multiTYRT 6 yıl
Yahu sanki indirdiniz kurdunuz, yaptığınız bütün oyunları denediniz, açıkları Apple'a bildirdiniz, gelmiş ismine takmışsınız. iOS 4'ten beri ismi Golden Master ama bazıları yeni duyuyor galiba.
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Pondera 6 yıl
attj4d
golden master ornegin bir yazilimin butun isleri tamamlanmis , satisa sunulabilecek veya yayinlanabilecek hale geldigi surumun bir onceki asamasi demek.

Aynen. Ama biraz komik olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Jackie Chan'in filminin devamı gibi. :) Bir sonraki sürümde Golden Master Ultimate Chester. :p
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Mete E. 6 yıl
İpad 4de yükledim. Fakat 6da yağ gibi kayan asphalt8 7de kasıyor. Asp8 güncellenmediğindendir herhalde.
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redkitt 6 yıl
ip5 e yukledım. Gercekten olmus cok akıcı ve problemsız arkadaslar.. kullanıcı surumune kadar ıtunes a baglanamıcam ama onemlı degıl ne de olsa 1 hafta beklıcem..
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Hk@n 6 yıl redkitt
redkitt
ip5 e yukledım. Gercekten olmus cok akıcı ve problemsız arkadaslar.. kullanıcı surumune kadar ıtunes a baglanamıcam ama onemlı degıl ne de olsa 1 hafta beklıcem..

Hocam guncelleme mi yaptiniz yoksa restore mi ? Golden mastera gecince itunesa baglanmiyor mu ?
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Leskodjer 6 yıl
Uydu alıcısı gibi
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