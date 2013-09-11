Apple, iOS 7 Golden Master'ı yayınladı

Dün akşam düzenlediği özel etkinlikle 7.nesil iPhone ile iPhone 5C’yi tanıtan Apple, iOS kullanıcılarının merakla beklediği adımı atarak yeni telefonları ve öncesine hayat verecek olan iOS 7’nin Golden Master sürümünü geliştiricilerin kullanımına sundu.

11A465 derleme numarasıyla yayınlanan Golden Master sürümünde bir hata bulunmaz ise son kullanıcı için 18 Eylül’de iTunes üzerinden yayınlanacak.

Yepyeni arayüzü ile birçok önemli iyileştirmeyi içeren İos 7, 18 Eylül itibariyle aşağıda ismi yazılı olan cihazlara yüklenebilecek:

4.nesil iPad

3.nesil iPad

2.nesil iPad

iPad Mini

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

5.nesil iPod Touch

Bu cihazların yanı sıra iPhone 5C ile 5S’in fabrika çıkışlı olarak İos 7 ile geldiğini hatırlatalım.