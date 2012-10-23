Apple, iPad Mini'yi gün yüzüne çıkardı

Apple, 7.9 inç'lik bir ekran boyutundaki ''iPad Mini'' ismini verdiği küçük boyutlardaki tabletini nihayet gün yüzüne çıkardı.



Sadece 7.2 mm'lik bir kalınlığa sahip olan cihaz 134.7 mm'lik bir genişliği ve 200 mm'lik bir uzunluğa sahip. Wi-Fi ve Wi-Fi+hÜcresel olmak üzere iki farklı bağlantı seçeneğiyle sunulan cihazın Wi-Fi modeli 308 gramlık bir ağırlığa sahipken, Wi-Fi+Hücresel modeli ise 312 gramlık bir ağırlık ile geliyor.



Retina ekran teknolojisinin yer almadığı iPad Mini'nin IPS panel teknolojisini kullanan 7.9 inç'lik ekranında 1024 x 768 piksellik ekran çözünürlüğünü sunulurken inç başına 163 piksel düşüyor. Ayrıca, Led arka aydınlatmalı bu ekran parmak izine dayanıklı oleophobic kaplama ile birlikte geliyor.



Apple'ın çift çekirdekli A5 işlemcisinden güç alan iPad Mini'nin RAM özellikleri için henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. FaceTime için 720p HD video destekli, arka aydınlatmalı 1.2 megapiksellik bir kamera bulunduran cihaz; FaceTime görüşmelerini Wi-Fi veya hücresel veri üzerinden sağlayabilmekte. iPad Mini'de gelen 5 megapiksellik iSight arka kamera: 5 elemanlı lens, Hibrit IR filtresi ve F/2.4 diyafram'a sahipken; otofokus, yüz algılama gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca, iPad Mini bu arka kamera ile birlikte 1080p video kaydı yapabilirken video sabitleme başta olmak üzere; odaklanmak için dokun ve yüz algılama özelliklerini de sunuyor.



iPad Mini'nin Wi-Fi(802.11a/b/g/n; 802.11n on 2.4GHz and 5GHz) bağlantı özelliğine sahip olan modelinde Bluetooth 4.0 teknolojisine yer verilirken; Wi-Fi+Hücresel modelinde GSM/EDGE, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, LTE, GPS ve GLONASS desteği de bulunuyor. Wi-Fi+Hücresel modelinde iPhone5'te de yer verilen Nano-SIM kart kullanılıyor.



Normal kullanım şartlarında 10 saat'lik bir pil ömrü sunan iPad Mini'de yine iPhone5'te olduğu gibi Lightning konnektörüne yer verilmiş durumda. Ayrıca, cihaz destekleyen bölgelerde Apple'ın sesli asistanı Siri'nin çeşitli özelliklerinin kullanımına da izin vermekte.



16GB, 32GB ve 64GB'lık depolama seçenekleriyle gelen iPad Mini'nin fiyatlandırma listesi şu şekilde:



16 GB'lık Wifi modeli 329$

16 GB'lık Wifi+3G modeli 459$

32 GB'lık Wifi modeli 429$

32 GB'lık Wifi+3G modeli 559$

64 GB'lık Wifi modeli 529$

64 GB'lık Wifi+3G modeli 659$



Ön siparişinin cuma günü başlayacağı belirtilen iPad Mini'nin, 2 Kasım tarihi itibariyle 34 ülkede satışa sunulacağı da açıklanmış durumda. Ayrıca, tabletin siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağını belirtmekte fayda var.



