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Apple, iPad Mini'yi gün yüzüne çıkardı

6 yıl
5,8b
1
78
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, 7.9 inç'lik bir ekran boyutundaki ''iPad Mini'' ismini verdiği küçük boyutlardaki tabletini nihayet gün yüzüne çıkardı.

Sadece 7.2 mm'lik bir kalınlığa sahip olan cihaz 134.7 mm'lik bir genişliği ve 200 mm'lik bir uzunluğa sahip. Wi-Fi ve Wi-Fi+hÜcresel olmak üzere iki farklı bağlantı seçeneğiyle sunulan cihazın Wi-Fi modeli 308 gramlık bir ağırlığa sahipken, Wi-Fi+Hücresel modeli ise 312 gramlık bir ağırlık ile geliyor.

Retina ekran teknolojisinin yer almadığı iPad Mini'nin IPS panel teknolojisini kullanan 7.9 inç'lik ekranında 1024 x 768 piksellik ekran çözünürlüğünü sunulurken inç başına 163 piksel düşüyor. Ayrıca, Led arka aydınlatmalı bu ekran parmak izine dayanıklı oleophobic kaplama ile birlikte geliyor.

Apple'ın çift çekirdekli A5 işlemcisinden güç alan iPad Mini'nin RAM özellikleri için henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. FaceTime için 720p HD video destekli, arka aydınlatmalı 1.2 megapiksellik bir kamera bulunduran cihaz; FaceTime görüşmelerini Wi-Fi veya hücresel veri üzerinden sağlayabilmekte. iPad Mini'de gelen 5 megapiksellik iSight arka kamera: 5 elemanlı lens, Hibrit IR filtresi ve F/2.4 diyafram'a sahipken; otofokus, yüz algılama gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca, iPad Mini bu arka kamera ile birlikte 1080p video kaydı yapabilirken video sabitleme başta olmak üzere; odaklanmak için dokun ve yüz algılama özelliklerini de sunuyor.

iPad Mini'nin Wi-Fi(802.11a/b/g/n; 802.11n on 2.4GHz and 5GHz) bağlantı özelliğine sahip olan modelinde Bluetooth 4.0 teknolojisine yer verilirken; Wi-Fi+Hücresel modelinde GSM/EDGE, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, LTE, GPS ve GLONASS desteği de bulunuyor. Wi-Fi+Hücresel modelinde iPhone5'te de yer verilen Nano-SIM kart kullanılıyor.

Normal kullanım şartlarında 10 saat'lik bir pil ömrü sunan iPad Mini'de yine iPhone5'te olduğu gibi Lightning konnektörüne yer verilmiş durumda. Ayrıca, cihaz destekleyen bölgelerde Apple'ın sesli asistanı Siri'nin çeşitli özelliklerinin kullanımına da izin vermekte.

16GB, 32GB ve 64GB'lık depolama seçenekleriyle gelen iPad Mini'nin fiyatlandırma listesi şu şekilde:

16 GB'lık Wifi modeli 329$
16 GB'lık Wifi+3G modeli 459$
32 GB'lık Wifi modeli 429$
32 GB'lık Wifi+3G modeli 559$
64 GB'lık Wifi modeli 529$
64 GB'lık Wifi+3G modeli 659$

Ön siparişinin cuma günü başlayacağı belirtilen iPad Mini'nin, 2 Kasım tarihi itibariyle 34 ülkede satışa sunulacağı da açıklanmış durumda. Ayrıca, tabletin siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağını belirtmekte fayda var.


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bird-hunter 6 yıl en beğenilen
sırf android pazarını ele geçirmek için yaptılar gereksiz bir hamleydi bence
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engurlu 6 yıl
Galaxy note II ve galaxy note 10.1 deki gelismeleri,yenilikleri,samsung muhendislerinin haril haril calisip harika isler cikardiklarini gordukten sonra Apple'in birak yerinde saymayi,uygun adım marş geri geri gitmeye basladigini gormemek icin ne olmak lazim ADINI SİZ KOYUN !!?!!
Galaxy note II ve galaxy note 10.1 deki gelismeleri,yenilikleri,samsung muhendislerinin haril haril calisip harika isler cikardiklarini gordukten sonra Apple'i...
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Amedra 6 yıl
Başlığı okuyunca bende iPad Mini'yi Gün ağabey yüzünden çıkardılar sandım.

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nurettinaz 6 yıl
Bu da ipod nano gibi çakma çin mallarından hallice olmuş ve fiyat konusunda bence amerika içi konuşuyorum insanlar gider tasarım, güç ve uygulama zenginliği açısından bildiğin ipad alır bunlarla uğraşmaz. Steve in neden hep bir tek anlayışı olduğunu ileride bu ürünler yaygınlaşınca anlayacak insanlar. Şu an sadece programcılıkla uğraşanlar anlar heralde.
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Stradale 6 yıl
moonat
O ne yaw? Ne yapcaz biz onu. Önemli olan işlemci o değişmedikten sonra ekranı küçültmesi[applea yakışmadı].:

Dostum A5 kötü bir işlemci değil ki, hiç ipad2 ya da 4s kullanmadın sanırım, uygulama olsun web olsun hala çok çok yeterli bir işlemci
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CozgurY 6 yıl
şu daha iyi bu daha iyi olayını bilmem apple gerçekten severim firma olarak deil ürünleri olarak severim... herkes birşey diyor çoğu kullanmadan konuşuyor ama ben bugüne kadar hangi cihazını kullandıysam çok memnun kaldım ki önemli olanda budur benim için...
bende appla cephe alan kullanıcılardandım aynı donanıma okadar paramı verilir yok işte şöyle böyle sürekli laf atar dururdum ve ilk tecrübem ipad 2 ile başladı hemen arkasına iphone 4 aldım ve sonrasında macbook air aldım ve tüm ürünlerinden çok memnunum hiç bir zman keşke şunu alsaydım yada bunumu almalıydım demedim.
fakat bu ipad mini olayı çok canımı sıktı yani bildiğiniz ipad 2 yi ufaltıp önümüze koymuş apple... hiç bir yenilik yok denilecek kadar az ekran çözünürlüğü işlemci ve lte(biz kullanamsakta dünyada kullanan yerler var) olmaması ve hiç bir yenilik getirmemesi... en azından yeni ipad gibi olmalıydı hatta ben yeni ipade göre dahada fazla yenilik beklerdim...
iphone 5 ten sonra bir cihaz çıkıyor en azından iphone 5 gibi belli başlı biraz daha gelişmiş özelliklerle gelebilrdi...
yani benbir apple kullanıcısı olarak bu tableti pek applea yakıştıramadım bence daha yenilikçi daha güzel bişeyler olmalıydı. donanım olarak eskimeye yüz tutmuş ve geride kalmış bir şey satıyormuş hissi yarattı bende
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engurlu 6 yıl
Galaxy note II ve galaxy note 10.1 deki gelismeleri,yenilikleri,samsung muhendislerinin haril haril calisip harika isler cikardiklarini gordukten sonra Apple'in birak yerinde saymayi,uygun adım marş geri geri gitmeye basladigini gormemek icin ne olmak lazim ADINI SİZ KOYUN !!?!!
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InViSiBLePLaYeR 6 yıl
iPod Touch satışlarının önününü kesecek gibi gözüküyor çünkü 29$ fark ile 3.9" ekstra ekranın oluyor tek farkı kamera o da gerekli değil bence tablette
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Saydam 6 yıl
ipad mini ok anladik ama the new ipad den sonra yeni bir model daha mi cikti connectoru kucuk ?
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-technology4ever- 6 yıl
erzincanspor
ipad 4 ile ilgili bir sey soylendi mi acaba?

Senin iPad 4 dediğin the New iPad'in güncellenmiş hali ve özellik olarak da en büyük yenilik A6X işlemcisinin kullanılmış olması ama üzerinde sadece 1 dk falan durdular.
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-technology4ever- 6 yıl
sticer12
Nexus 7 forever

La Yiğit daha geçen hafta bana Nexus 7 forumunda iOs'un stabilliğiyle ilgili konuşanları kötülüyordun şimdi sen ne yapıyorsun? Kendinle çelişiyorsun. :D
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bkadem 6 yıl
Apple yeni ürünlerde eskisi heyecan yaratamıyor bence veya yenilik sunamıyor.
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leopard10 6 yıl
bir a5x ve retina ekran bekliyordum geriya kalanlar bekledigim gibi
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bkadem 6 yıl
turkay23
LegendM Tüm iyi niyetim ile bekledim,babama nexus aldırmadım.Apple bomba patlatabilir dedim sonuç hüsran
dostum yapma bende nexus alcaktım ipad mini yi bekledim tam beklediğim gibi çıktı ben şahsen nexustan buna döndüm ekranda kafadan 0.9 inç farka bile değer yani hemde portatifliliği kaybolmuyor.

Nexus 1280x800, Mini Ipad 1024x768
Inç başına düşen değerden kazanayım derken yüksek çözünürlükten mahrum kalacaksın.
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