Apple, iPad fiyatlarında indirime gitti; iPad 2 öncesinde en ucuz iPad 399$'a düştü

Dün yaptığı etkinlik ile iPad 2'nin resmi tanıtımını gerçekleştiren Apple, 11 Mart'ta Amerika, 25 Mart'ta ise aralarında çok sayıda Avrupa ülkesi, Japonya ve Avustrlaya'nın da yer aldığı 26 farklı noktada satışın başlayacağını duyurdu. Artan rekabet koşullarına bağlı olarak birinci nesil iPad'den farklı olarak lansmanı takip eden en kısa sürede iPad 2 satışına başlamayı hedefleyerek yola çıkan Apple, 8 gün sonra başlayacak iPad 2 satışı öncesinde elindeki iPad stoğunu eritebilmek adına ilk jenerasyon modellerde fiyat indirimine gitti.

Kullanıcılar birinci nesil iPad WiFi ve iPad WiFi + 3G modellerini an itibariyle 100$ daha düşük fiyatlarla satın alabiliyorlar. Yapılan indirim ile birlikte en ucuz iPad olan 16GB kapasiteli ve sadece WiFi destekli modelin fiyatı 499$ seviyesinden 399$'a düşmüş oldu. Birinci nesil iPad ile aynı fiyat seviyesinden pazara giriş yapacak iPad 2 ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen Apple'ın içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrekle ilgili iPad satışı hedefinin 6 milyon civarında olduğu belirtiliyor.