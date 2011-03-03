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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPad fiyatlarında indirime gitti; iPad 2 öncesinde en ucuz iPad 399$'a düştü

8 yıl
17,3b
1
14
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dün yaptığı etkinlik ile iPad 2'nin resmi tanıtımını gerçekleştiren Apple, 11 Mart'ta Amerika, 25 Mart'ta ise aralarında çok sayıda Avrupa ülkesi, Japonya ve Avustrlaya'nın da yer aldığı 26 farklı noktada satışın başlayacağını duyurdu. Artan rekabet koşullarına bağlı olarak birinci nesil iPad'den farklı olarak lansmanı takip eden en kısa sürede iPad 2 satışına başlamayı hedefleyerek yola çıkan Apple, 8 gün sonra başlayacak iPad 2 satışı öncesinde elindeki iPad stoğunu eritebilmek adına ilk jenerasyon modellerde fiyat indirimine gitti.

Kullanıcılar birinci nesil iPad WiFi ve iPad WiFi + 3G modellerini an itibariyle 100$ daha düşük fiyatlarla satın alabiliyorlar. Yapılan indirim ile birlikte en ucuz iPad olan 16GB kapasiteli ve sadece WiFi destekli modelin fiyatı 499$ seviyesinden 399$'a düşmüş oldu. Birinci nesil iPad ile aynı fiyat seviyesinden pazara giriş yapacak iPad 2 ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen Apple'ın içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrekle ilgili iPad satışı hedefinin 6 milyon civarında olduğu belirtiliyor.


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TikaMasala 8 yıl
ipad iphone luks tuketime girmiyorki oyle bir vergiye tabi degil. Ayrica toptan satista apple 400 dolardan vermiyor daha ucuza veriyor.
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thunderwatcher 8 yıl
Apple fiyat indirimine değil de başka biyere gitsin bence. Oraya kadar yolu var! Batsın bu firma, bitsin bu rüya kazıkçı Apple'a yazıklar olsun! :D
Arkadaşlar lüks tüketim mallarına uygulanan kdv, ötv, gümrük tarifileri, nakliye ücretleri, vs haberiniz var mı? Türkiye'de Apple fabrikası mı var? ABD'de 400$ olan malı Türkiye'de nasıl o fiyattan almayı planlıyordunuz? Gerçekçi olun biraz. İthalattan doğan cari bütçe açığıyla da kafanızı sıyırtırdım da neyse...
Öyle fiyat indirimi falan beklemeyin boşa bizde olmaz öyle şeyler. Akıllı milletim bunları satın almaya devam ettiği sürece yansımayacak da...
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EgeliLodos 8 yıl
thunderwatcher

Apple fiyat indirimine değil de başka biyere gitsin bence. Oraya kadar yolu var! Batsın bu firma, bitsin bu rüya kazıkçı Apple'a yazıklar olsun! :D

Arkadaşlar lüks tüketim mallarına uygulanan kdv, ötv, gümrük tarifileri, nakliye ücretleri, vs haberiniz var mı? Türkiye'de Apple fabrikası mı var? ABD'de 400$ olan malı Türkiye'de nasıl o fiyattan almayı planlıyordunuz? Gerçekçi olun biraz. İthalattan doğan cari bütçe açığıyla da kafanızı sıyırtırdım da neyse...

Öyle fiyat indirimi falan beklemeyin boşa bizde olmaz öyle şeyler. Akıllı milletim bunları satın almaya devam ettiği sürece yansımayacak da...


Teknolojinin Türkiye'ye gelmesi bile yanlış. Amişler gibi yaşayalım.
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antonidas 8 yıl
1000 lira türkiyede, nedir kardeşim bu fiyat farkı.
Abd gibi zengin ülkede ucuz,türkiyede pahalı, ne biçim fiyat politikası.türkiyede ipad 1,i ipad2 fiyatına 499 dolara alamıyorsun.bu nasıl iş
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TikaMasala 8 yıl
Taylandda bugün indirim fiyatlara yansıtıldı. 100 dolar daha ucuza, 526$ a 16gb 3g wifi aldım. Eski liste fiyatı 630$. 16gb wifi olan ise denildiği gibi 400$ a satılıyor.
Tabii biz Taylanddan çok daha zengin(!) bir ülke olduğumuz için indirim filan beklemeyin ;)
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Witcher3 8 yıl
Nezaman gelirki yeni seriler bilkomu arayip soran varmi?
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Witcher3 8 yıl
Bilkom yansitirmi acaba?bilkom yansitirsa 2.eller en az 100 er tl duser
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EFSANEBRAD 8 yıl

gunsnroses1

Bilkom yansitirmi acaba?bilkom yansitirsa 2.eller en az 100 er tl duser

yeni seriler gelmeden yansıyacagını düşünmüyorum ben şahsen
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Nemésis 8 yıl
Türkiye'ye yansımaz diye düşünüyorum.
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