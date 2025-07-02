Apple, katlanabilir iPad geliştirme sürecini duraklatmış olabilir: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör Apple’ın katlanabilir ürün yelpazesini iPhone’dan sonra genişletme planındaki bir sonraki adımın iPad olması bekleniyordu. Ancak yeni bir rapor, şirketin bu alandaki geliştirme sürecini çeşitli sorunlar nedeniyle duraklattığını ve katlanabilir iPad’in piyasaya çıkmasının birkaç yılı bulabileceğini ortaya koyuyor.

Katlanabilir iPad'in mühendislik açısından etkileyici olması beklense de, böyle bir cihaza olan talebin düşük olması Apple için en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor.

Digitimes, Apple’ın katlanabilir iPhone prototip süreci hakkında bazı detaylar paylaştı. Daha önce sızan bilgiler, cihazın kitap tarzı katlanabilir bir yapıya sahip olacağını, 14.1:10 oranında yeni bir en-boy oranıyla geleceğini, titanyum alaşımlı gövdeye ve 48 MP kameraya sahip olacağını belirtiyor. Katlanabilir iPad’in de benzer donanımlarla gelmesi bekleniyor. Ancak @Jukanlosreve isimli bir sızıntı kaynağı, bu tabletin geliştirme sürecinin durdurulduğunu iddia ediyor.

Üretim zorlukları ve maliyet en büyük engel

Raporda, üretim sürecindeki zorluklar ve özellikle esnek ekran teknolojisinin yüksek maliyeti, Apple’ın karşılaştığı başlıca engeller arasında olarak gösteriliyor. Apple’ın ürün tasarımına verdiği önem düşünüldüğünde, ekran katlama çizgisinin görünür olması şirket açısından kabul edilemez bir kusur olarak görülüyor.

Ne yazık ki bu tür cihazlarda katlama izini azaltmak ya da ortadan kaldırmak oldukça maliyetli. Ekran analisti Ross Young, Apple’ın bu sorunu çözmek için ön camı kimyasal olarak işleyip kalınlaştırması gerektiğini, bunun da üretim maliyetini daha da artıracağını belirtiyor.

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Düşük talep yatırımı karşılamayabilir

Apple, her ne kadar tablet kategorisinde açık ara lider pozisyonda olsa da, satışlar genel olarak durağan seyrediyor. Yeni bir iPad satın alan kullanıcılar, genellikle cihazlarını akıllı telefon veya dizüstü bilgisayarlardan çok daha uzun süre kullanıyor. Katlanabilir bir iPad tanıtıldığında büyük ilgi görebilir, ancak bu ilgi uzun vedede yüksek satış rakamlarına dönüşmeyebilir. Aksine, bu karmaşık üretim süreci nedeniyle oluşan yüksek fiyat, klasik iPad modellerinin satışlarını artırabilir; bu durumda Apple’ın Ar-Ge’ye yaptığı milyonlarca dolarlık yatırım, kârlılık açısından mantıksız hale gelebilir.

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Apple, katlanabilir iPad geliştirme sürecini duraklatmış olabilir

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