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    Anlık Bildirim

    Apple M5 işlemcili MacBook Pro ve iPad Pro bu sonbaharda tanıtılacak

    Apple, M4 işlemciyi Mac'lerden önce iPad'e dahil etmişti. Ancak bu yıl M5 çipli yeni iPad ve MacBook modellerinin birlikte sonbaharda tanıtılması bekleniyor.    

    Apple M5 işlemcili MacBook Pro & iPad Pro Tam Boyutta Gör
    Apple M4, Mac'ten önce iPad’e dahil edilen ilk M serisi çip olmuştu. M4 çipli iPad Pro, Mayıs 2024'te piyasaya sürülmüştü. M4 işlemcili Mac'lerin gelmesi oldukça uzun zaman almıştı. Bu yıl, bu gecikmenin yaşanmayacağı söyleniyor.

    MacBook Pro ve iPad Pro, bu sonbaharda M5 işlemciyle gelecek ilk Apple ürünleri olacak. M5 MacBook Pro, M5 Pro MacBook Pro ve M5 Max MacBook Pro, Apple’ın geçmiş lansmanlarına bakarak Ekim ya da Kasım ayında tanıtılabilir. Hemen hemen aynı zaman diliminde yeni Apple Studio Display’in de gelmesi bekleniyor.

    Apple’ın bu yıl MacBook Pro modellerinde yapacağı tek yükseltme yeni M5 işlemci olacak. Yeni tasarım, OLED ekran ve fazlasını getirecek yenilikleri M6 işlemcili MacBook Pro’da göreceğiz. Aynı şekilde iPad Pro’da da işlemci dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    Mevcut beklentiler, MacBook Pro ve iPad Pro'nun bu yıl piyasaya sürülen tek yeni M5 işlemcili cihazlar olacağı, 2026’nın başlarında ve sonrasında daha fazla Mac'in M5 işlemciyle güncelleneceği yönünde.

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