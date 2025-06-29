Apple M5 işlemcili MacBook Pro ve iPad Pro bu sonbaharda tanıtılacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple M4, Mac'ten önce iPad’e dahil edilen ilk M serisi çip olmuştu. M4 çipli iPad Pro, Mayıs 2024'te piyasaya sürülmüştü. M4 işlemcili Mac'lerin gelmesi oldukça uzun zaman almıştı. Bu yıl, bu gecikmenin yaşanmayacağı söyleniyor.

M5 iPad Pro'nun OLED paneli üretilmeye başlandı 3 gün önce eklendi

MacBook Pro ve iPad Pro, bu sonbaharda M5 işlemciyle gelecek ilk Apple ürünleri olacak. M5 MacBook Pro, M5 Pro MacBook Pro ve M5 Max MacBook Pro, Apple’ın geçmiş lansmanlarına bakarak Ekim ya da Kasım ayında tanıtılabilir. Hemen hemen aynı zaman diliminde yeni Apple Studio Display’in de gelmesi bekleniyor.

Apple’ın bu yıl MacBook Pro modellerinde yapacağı tek yükseltme yeni M5 işlemci olacak. Yeni tasarım, OLED ekran ve fazlasını getirecek yenilikleri M6 işlemcili MacBook Pro’da göreceğiz. Aynı şekilde iPad Pro’da da işlemci dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Mevcut beklentiler, MacBook Pro ve iPad Pro'nun bu yıl piyasaya sürülen tek yeni M5 işlemcili cihazlar olacağı, 2026’nın başlarında ve sonrasında daha fazla Mac'in M5 işlemciyle güncelleneceği yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Apple M5 çipli MacBook Pro ve iPad Pro bu sonbaharda tanıtılacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: