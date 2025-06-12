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    Apple, iPadOS 26 güncellemesiyle iPad'lerdeki iki özelliği kaldırdı

    iPadOS 26, iPad'de çoklu görev deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış yeni pencere sistemini getiriyor. Bu yenilikle birlikte uzun süredir var olan iki çoklu görev özelliği kullanımdan kaldırıldı.

    iPadOS 26 Split View ve Slide Over kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPadOS 26 güncellemesiyle çoklu görevin çalışma biçiminde önemli değişiklikler yaptı. iPad'lerdeki iki çoklu görev arayüzü seçeneği olan Split View ve Slide Over, güncellemenin bir parçası olarak kaldırıldı.

    Split View ve Slide Over yerine yepyeni pencere sistemi

    iPadOS 26, yeniden boyutlandırılabilen birden fazla uygulama penceresine izin veriyor. Bu özellik, iPadOS 26'yı çalıştırabilen tüm ‌iPad‌ modellerinde kullanılabiliyor ancak aynı anda kaç uygulamanın açık olabileceğine ilişkin sınırlamalar var. Örneğin; eski iPad'lerde dört uygulama ile sınırlısınız. Daha yeni iPad'lerde daha fazla açık uygulama penceresi olabiliyor. ‌Uygulama pencerelerinin boyutunu değiştirebiliyor, bunları üst üste taşıyabiliyor ve Mac'te olduğu gibi istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca, Split View’a benzer bir özellik olan 2 - 4 uygulamayı yan yana görebilmenizi sağlayan döşeme seçenekleri mevcut.

    ‌iPad‌'inizi kapattığınızda veya bir uygulamayı kapattığınızda da pencereler bıraktığınız gibi kalıyor. Exposé özelliği sayesinde açık olan tüm pencereleri ekrana yayılmış bir şekilde görebiliyorsunuz.

    ‌iPad‌ uygulama pencereleri, Mac’teki gibi uygulamaları yeniden boyutlandırmak ve kapatmak için kullanılan renkli kontroller sunuyor. ‌iPad‌ uygulamaları ayrıca ayarları değiştirmek için Mac tarzı menü çubuklarına sahip.

    Apple, ilk iPadOS 26 beta sürümünü yayınladı. Sonbaharda final sürümü gelene kadar çoklu görev üzerinde değişiklikler uygulanması olası.

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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