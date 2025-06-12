Apple, iPadOS 26 güncellemesiyle iPad'lerdeki iki özelliği kaldırdı

Tam Boyutta Gör Apple, iPadOS 26 güncellemesiyle çoklu görevin çalışma biçiminde önemli değişiklikler yaptı. iPad'lerdeki iki çoklu görev arayüzü seçeneği olan Split View ve Slide Over, güncellemenin bir parçası olarak kaldırıldı.

iPadOS 26 alacak cihazlar: iPadOS 19 destekleyen modeller 1 gün önce eklendi

Split View ve Slide Over yerine yepyeni pencere sistemi

iPadOS 26, yeniden boyutlandırılabilen birden fazla uygulama penceresine izin veriyor. Bu özellik, iPadOS 26'yı çalıştırabilen tüm ‌iPad‌ modellerinde kullanılabiliyor ancak aynı anda kaç uygulamanın açık olabileceğine ilişkin sınırlamalar var. Örneğin; eski iPad'lerde dört uygulama ile sınırlısınız. Daha yeni iPad'lerde daha fazla açık uygulama penceresi olabiliyor. ‌Uygulama pencerelerinin boyutunu değiştirebiliyor, bunları üst üste taşıyabiliyor ve Mac'te olduğu gibi istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca, Split View’a benzer bir özellik olan 2 - 4 uygulamayı yan yana görebilmenizi sağlayan döşeme seçenekleri mevcut.

‌iPad‌'inizi kapattığınızda veya bir uygulamayı kapattığınızda da pencereler bıraktığınız gibi kalıyor. Exposé özelliği sayesinde açık olan tüm pencereleri ekrana yayılmış bir şekilde görebiliyorsunuz.

‌iPad‌ uygulama pencereleri, Mac’teki gibi uygulamaları yeniden boyutlandırmak ve kapatmak için kullanılan renkli kontroller sunuyor. ‌iPad‌ uygulamaları ayrıca ayarları değiştirmek için Mac tarzı menü çubuklarına sahip.

Apple, ilk iPadOS 26 beta sürümünü yayınladı. Sonbaharda final sürümü gelene kadar çoklu görev üzerinde değişiklikler uygulanması olası.

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Apple, iPadOS 26 ile iPad'lerdeki iki özelliği kaldırdı

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