iPad Pro 2025 daha ince çerçeve ve daha büyük batarya ile gelecek

iPad Pro 2025 iddiaları
İddialara göre Apple, OLED ekranlı yeni iPad Pro modelinde çerçeveleri şimdiye kadarki en ince haline getirmeyi planlıyor. Bu sayede çerçevesiz bir ekran görünümüne kavuşurken, bataryanın büyümesi için de alan elde edilmiş olacak.
Bunun için şirket, görüntü sürücüsü yongalarını panelin kenarlarına esnek filmle entegre eden LG Innotek’in “Chip‑on‑Film” (CoF) teknolojisini değerlendiriyor. Bu teknolojiyi Apple’a LX Semicon firması tedarik edecek.
Hali hazırda OLED ekranlı iPad Pro modellerinde Samsung System LSI çözümünü kullanan Apple’ın, LG Innotek alternatifiyle tedarik zincirini çeşitlendirmek istediği belirtiliyor. Bu adımın uzun vadede maliyetleri düşürmesi ve üretimde rekabet yaratması muhtemel. Apple’ın bu ay içinde LX Semicon’un ekran sürücü çipini onaylayıp onaylamayacağı netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: