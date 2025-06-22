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    Avrupa'da satılan iPhone ve iPad'ler artık enerji etiketleriyle geliyor

    Apple, AB'de sattığı iPhone ve iPad'lere enerji verimliliği etiketi eklemeye başladı. Renkli enerji etiketleri, her modelin verimliliğini, dayanıklılığını ve onarılabilirliğini derecelendiriyor.

    Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren yeni bir düzenlemeyle, 20 Haziran'dan itibaren akıllı telefon ve tabletlerinin kutusunda artık enerji verimliliği etiketi olacak. Apple da iPhone ve iPad’lere enerji etiketleri eklemeye başladı.

    iPhone ve iPad'lerde enerji etiketi hangi bilgileri gösteriyor?

    apple iphone enerji etiketi Tam Boyutta Gör
    Etiket, AB'nin test parametrelerine göre belirli iPhone veya iPad modelinin enerji verimliliğini A’dan (en yüksek) G’ye (en düşük) derecelendiriyor. Ayrıca iPhone veya iPad’in tam şarj döngüsü başına pil ömrü, onarılabilirlik derecesi, darbe direnci, su ve toza dayanıklılık için temel koruma derecesi ve pilin kaç tam şarj döngüsü için derecelendirildiği hakkında ayrıntılar sağlıyor. Bu bilgiler Apple'ın AB'nin test parametrelerine ilişkin yorumuna dayanıyor.

    Etiket, AB ülkeleri için Apple'ın yerelleştirilmiş web sitelerindeki çeşitli iPhone ve iPad sayfalarındaki renkli küçük etiket simgesine tıklanarak veya dokunularak görülebiliyor. Şu anda AB'de satılan tüm iPhone ve iPad modelleri için Apple'ın ana ürün pazarlama sayfalarında ve bu cihazların satın alma sayfasında gösteriliyor. Cihazın pil kapasitesi (mAh), Mohs sertlik ölçeğine göre ekran çizilme direnci, güvenlik güncellemelerinin kullanılabilirliği için garanti edilen asgari zaman dilimi ve çok daha fazlası gibi daha fazla ayrıntıya ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlayan ürün bilgi sayfası da (PDF) gösteriliyor.

    Apple, etiketleri AB’de satılan yeni iPhone ve iPad’lerin kutusuna da basacak.

    Enerji etiketleri altı ana kategoriyi kapsıyor:

    • Şarj başına enerji verimliliği
    • Pil ömrü (tam şarj döngüsü sayısı)
    • Onarılabilirlik
    • IP (su ve toz direnci)
    • Düşme darbe direnci
    • Döngü başına pil dayanıklılığı (tam şarj başına kullanım saati)
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