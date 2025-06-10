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    iPadOS 26: iPad’e Mac havası getiren en büyük güncelleme

    Apple, WWDC 25 etkinliğinde iPad’ler için iPadOS 26 güncellemesini tanıttı. iPadOS 26, tasarımsal değişikliklerin yanında iPad cihazlarına Mac benzeri özellikler getirmesi açısından önemli.

    iPadOS 26: iPad’e Mac havası getiren en büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2025 kapsamında tanıttığı iPadOS 26 ile iPad kullanıcılarına şimdiye kadarki en kapsamlı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu güncellemeyi “şimdiye kadarki en büyük iPadOS sürümü” olarak tanımlıyor ve bu ifade, sadece bir pazarlama söyleminden ibaret değil gibi görünüyor. Yeni özelliklerle birlikte iPad, artık büyük bir iPhone'dan çok, Mac’e yaklaşan hibrit bir cihaz hissi veriyor.

    Mac’e yakınlaşan iPad deneyimi

    iPadOS 26’nın öne çıkan yeniliklerinden biri, Apple’ın yeni “Liquid Glass” arayüz tasarımı. Daha şeffaf, katmanlı ve derinlik hissi uyandıran bu tasarım, iPad’e estetik bir yenilik getiriyor. Ancak kozmetik değişikliklerin ötesinde, iPad’in çoklu görev ve dosya yönetimi kabiliyetleri de önemli ölçüde güçlendirilmiş durumda.

    iPadOS 26: iPad’e Mac havası getiren en büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    Yeni pencere sistemi sayesinde kullanıcılar, açık olan tüm pencereleri aynı anda görüntüleyebiliyor ve bunları sürükle-bırak yöntemiyle düzenleyebiliyor. Bu yapı, macOS’teki Stage Manager desteğiyle birleşerek iPad’de daha üretken bir çalışma alanı sunuyor. Pencereleri aşamalara ayırmak ve farklı ekranlarda paralel işler yürütmek artık mümkün.
    iPadOS 26: iPad’e Mac havası getiren en büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    Apple, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği özelliklerden biri olan Preview (Önizleme) uygulamasını da nihayet iPad’e getiriyor. Bu uygulama sayesinde PDF’leri düzenlemek, belge üzerine not almak ve hızlıca belge incelemek artık çok daha pratik. Aynı zamanda Files (Dosyalar) uygulaması da ciddi anlamda gelişmiş: Kullanıcılar artık klasörleri Dock’a taşıyabiliyor ve belirli dosya türleri için varsayılan uygulama atayabiliyor.

    Apple Intelligence, Canlı Çeviri ve içerik üreticilerine destek

    Apple’ın yeni nesil yapay zeka paketi olan Apple Intelligence, iPadOS 26’ya da entegre ediliyor. Canlı çeviri özelliği artık sadece iPhone’da değil; iPad’de de Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamalarında kullanılabiliyor. Otomatik olarak çevrilen konuşmaları hem işitebilir hem de eş zamanlı olarak yazılı olarak takip edebilirsiniz.

    iPadOS 26: iPad’e Mac havası getiren en büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    iPadOS 26, içerik üreticiler için de ciddi yenilikler sunuyor. Artık iPad, Final Cut Pro gibi ağır işlem gücü isteyen uygulamalarda video dışa aktarma işlemini arka planda gerçekleştirebiliyor. Bu da aynı anda farklı görevleri sürdürebilmenin önünü açıyor.
    iPadOS 26: iPad’e Mac havası getiren en büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    Ses ve video kaydı tarafında da gelişmeler var. iPad artık uygulama ve web siteleri için özel giriş cihazlarını destekliyor. Ayrıca ses yalıtımı teknolojisi sayesinde daha net kayıtlar yapılabiliyor. Apple, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 ile “stüdyo kalitesinde” kayıtlar vadettiğini söylüyor.

    Podcast üreticilerini en çok ilgilendiren yeniliklerden biri ise Local Capture. Bu özellikle birlikte iPad, video konferans uygulamaları üzerinden alınan ses ve görüntü kayıtlarını lokal olarak yüksek kalitede kaydedebiliyor. Diğer katılımcıların sesi yankı önleyici sistemle temizlenirken, ses ve görüntü parçalarının senkronize edilerek birleştirilmesi de mümkün hale geliyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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