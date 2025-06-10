iPadOS 26: iPad’e Mac havası getiren en büyük güncelleme

iPadOS 26’nın öne çıkan yeniliklerinden biri, Apple’ın yeni “Liquid Glass” arayüz tasarımı. Daha şeffaf, katmanlı ve derinlik hissi uyandıran bu tasarım, iPad’e estetik bir yenilik getiriyor. Ancak kozmetik değişikliklerin ötesinde, iPad’in çoklu görev ve dosya yönetimi kabiliyetleri de önemli ölçüde güçlendirilmiş durumda.
Apple Intelligence, Canlı Çeviri ve içerik üreticilerine destek
Apple’ın yeni nesil yapay zeka paketi olan Apple Intelligence, iPadOS 26’ya da entegre ediliyor. Canlı çeviri özelliği artık sadece iPhone’da değil; iPad’de de Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamalarında kullanılabiliyor. Otomatik olarak çevrilen konuşmaları hem işitebilir hem de eş zamanlı olarak yazılı olarak takip edebilirsiniz.
Podcast üreticilerini en çok ilgilendiren yeniliklerden biri ise Local Capture. Bu özellikle birlikte iPad, video konferans uygulamaları üzerinden alınan ses ve görüntü kayıtlarını lokal olarak yüksek kalitede kaydedebiliyor. Diğer katılımcıların sesi yankı önleyici sistemle temizlenirken, ses ve görüntü parçalarının senkronize edilerek birleştirilmesi de mümkün hale geliyor.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.