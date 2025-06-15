Samsung’un 8 yıllık özelliği iOS 26’ya geldi: Kamerayı temizle uyarısı

Sonuç olarak iOS 26’daki benzer özellik, ilk bakışta küçük bir yenilik gibi görünse de, özellikle iPhone kamerasını yoğun kullananlar için oldukça işlevsel olabilir. Lens üzerinde biriken toz, parmak izi ya da yağ tabakaları nedeniyle bozulabilen görüntü kalitesi, bu uyarı sayesinde çekim öncesi kolayca fark edilip düzeltilebilecek. Bu yeni özellikle birlikte Apple, iOS 26’da Kamera ve Fotoğraflar uygulamasına “liquid glass” tasarım diliyle kapsamlı bir görsel yenilik de getiriyor. Bu tasarım anlayışı, Apple’ın tüm işletim sistemlerini kapsayan yeni estetik yaklaşımının bir parçası.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.