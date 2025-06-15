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    Samsung’un 8 yıllık özelliği iOS 26’ya geldi: Kamerayı temizle uyarısı

    Apple, iOS 26 ile uzunca bir sürenin ardından iPhone’lardaki en büyük değişikliğe imza attı. Gelen yeni özelliklerden birisi ise kamera lensini temizleme uyarısı oldu.

    Samsung’un 8 yıllık özelliği iOS 26’ya geldi Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2025 etkinliğinde tanıttığı iOS 26 ile birlikte kullanıcılara yepyeni bir kamera yardımcısı sunuyor: Lens Temizleme İpucu (Lens Cleaning Hint). iPhone ve iPad kullanıcılarına fotoğraf çekmeden önce kamera lensinin kirli veya parmak iziyle lekelenmiş olabileceğini bildiren bu özellik, daha net ve kaliteli kareler için kullanıcıya bir uyarı veriyor.

    Samsung'da yıllardır var

    Samsung’un 8 yıllık özelliği iOS 26’ya geldi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın tanıtım sırasında sessizce duyurduğu bu özellik, iOS 26’nın 36 yeni yeteneğinden biri olarak kısa bir slaytta gösterildi. Lens Cleaning Hint olarak adlandırılan sistem, cihazın kamerası fotoğraf çekmeden hemen önce lensin kirli olduğunu algılayabiliyor ve kullanıcıya bir temizlik önerisi sunuyor.
    Samsung’un 8 yıllık özelliği iOS 26’ya geldi Tam Boyutta Gör
    Apple platformu için yeni olan bu özellik Android dünyasında ise yıllardır bulunuyor. Örneğin Samsung, Galaxy S8 serisinde yani bundan 8 yıl önce, 2017 yılında bu özelliği getirmişti. Hatta o dönemler bu özelliğin telefonun arka tarafına, kamera lensine çok yakın yerleştirilen parmak izi sensörü yüzünden getirildiği iddia edilmişti. Zira parmak izi sensörüne dokunmak isteyen kullanıcılar sık sık kamera lensine dokunuyordu ve haliyle lens kirleniyordu.

    Sonuç olarak iOS 26’daki benzer özellik, ilk bakışta küçük bir yenilik gibi görünse de, özellikle iPhone kamerasını yoğun kullananlar için oldukça işlevsel olabilir. Lens üzerinde biriken toz, parmak izi ya da yağ tabakaları nedeniyle bozulabilen görüntü kalitesi, bu uyarı sayesinde çekim öncesi kolayca fark edilip düzeltilebilecek. Bu yeni özellikle birlikte Apple, iOS 26’da Kamera ve Fotoğraflar uygulamasına “liquid glass” tasarım diliyle kapsamlı bir görsel yenilik de getiriyor. Bu tasarım anlayışı, Apple’ın tüm işletim sistemlerini kapsayan yeni estetik yaklaşımının bir parçası.

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    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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