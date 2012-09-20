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Apple, yeni bir pil sisteminin patentini aldı

6 yıl
5,3b
1
66
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ürettiği cihazlarda çıkarılamayan pillere yer vermesi nedeniyle bu konuda eleştirilere maruz kalan Apple, evrensel bir çıkarılabilir pil sisteminin patentini alarak bu konuda kendinden beklenmeyen bir adım attı.

Apple'ın almış olduğu patentte lityum-polimerden kesilmiş eşit boyutlardaki çıkarılabilir ve yeniden şarj edilebilir piller yer alıyor. Bu piller farklı cihazlarda da kullanıma olanak sağlıyor. Söz konusu teknoloji sayesinde piller şimdikinden daha uzun bir ömre sahip olabilecekken, daha kullanılabilir bir çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca, bu piller şarj olmak için cihaza ihtiyaç duymayacak bağımsız olarak bilgisayar üzerinden şarj edilebilecek.

Bu yeni pil sistemi konusundaki patentin Apple tarafından uzunca bir süredir üzerinde durulduğu da ortaya çıkmış oldu. Öyle ki, söz konusu patent başvurusunu 2010 yılında gerçekleştiren Apple'ın 2007 yılında geçekleştirmiş olduğu bir başvuruda bu teknolojinin de yer aldığı ortaya çıktı.
Cihazlarındaki değiştirilemeyen pilleri ile tanınan Apple'ın patentini aldığı bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı ise, halen belirsizliğini koruyor. 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=31&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=(20120918.PD.%20AND%20Apple.ASNM.)&OS=ISD/20120918%20AND%20AN/Apple&RS=(ISD/20120918%20AND%20AN/Apple Yorum Yaz
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Kirk Lee 6 yıl en beğenilen
çıkarılabilir evrensel şarjlı pil!! çok büyük bir yenilik!
bir an bana şarjlı AA pilleri hatırlattı ama onları şarj etmek için MAC bilgisayara ihtiyaç yok sanırsam. :D
çıkarılabilir evrensel şarjlı pil!! çok büyük bir yenilik!bir an bana şarjlı AA pilleri hatırlattı ama onları şarj etmek için MAC bilgisayara ihtiyaç yok sa...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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seven44 6 yıl
pil sisteminin patentini alacagına, dogru düzgün pil yap 3000 ahm üstü.millete iteliyorsun sonra
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jibe 6 yıl
ordaki cep telefonu neden tuşlu :)
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Guest-F8946C419 6 yıl
Apple ilginç birşeyler için çalışıyor, rakipleri kalem kağıt bekliyor :)

Bir de okumanın yaşı yok bazı arkadaslar için hatırlatma olsun.
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Amedra 6 yıl
bir an şu sallanıp şarj edilebilen pil olayı zannettim
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oguz6577 6 yıl
msj yazıyoruz oda siliniyor nasıl iştir bu arkadaş :)))
bakıyorumda donanımhaberin herşeyi apple olmuş tamamen apple yandaşı aradasırada ayıp olmasın diğer girenleri unutmayalım diye android mesajları serpiştiriyorlar.. :)
Neyse konu oda değil sözde teknoloji formu ama sadece apple ve android görüyoruz buda fanboyları burda topluyor site yetkilisi arkadaşım teknoloji sadece appple mı yada sadece bir androidmi?
Kameralar çıkıyor değişik aletler geliştiriliyor farklı farklı işler yapılıyor niye onlarıda konu etmiyosun hep apple hep android anlamadım ben bu işi...
Ki siten doğru düzgün çalışmıyor artık saldırımı yiyosunuz, neresiyle uğraşıyorsunuz millet php kullanıyor arkadaşların parası yokmuş gibi hala asp kullanıyor 1 aydır doğru düzgün siteye girilmiyor.... önce bi bu sorun için bi açıklama yap günde 10 bin lerce insan giriyor buraya ....
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OverClocK1ng 6 yıl
dyhh..

Burn in Hell bakalim samsung buna benzeyen hangi patenti alacak. Patent alma gibi bir aliskanliklari yok ama...
Belkide kendisine has birseyi olmadigi icindir The bomb has been planted


Yemin ediyorum ben de şimdi "Samsung'tan çalmıştır" deyip altına da

The Bomb has been planted yazacaktım. Benden fazla yaşayacaksın valla.




Şimdi şöyle bir açıklama gelirmiş:

- Esasında bataryayı biz icat ettik. Artık patentini de aldık. Savulun bre. Yeminimi bozdum uleeeen.

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Aseudra 6 yıl
Adamlar ne bulurlarsa anında patentliyolar.
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shimoda 6 yıl
Şimdi bu icat ettiği! piller muhtemelen sadece ap. cihazlarını çalıştırır (başka cihazlarda çalışmama özelliğini de yenilik olarak duyurur)
Hatta ap. manavından uygulama şarj etmek için uygulama satar. Ücretsiz bi rsürüm yayınlar ki bu sürüm % 30 şarj eder. Pilin tamamını doldurmak için tam sürüm uygulama alınmasını şart koşar. Dalgasını geçmek bile artık mide kaldırmıyor bu ... firmanın.
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Mr.Legend 6 yıl
3000 mAh lık Li-İon bataryanin patenti mi olurmuş. Öyle düşünüyorsanız Motorola çoktan aldı patenti. Nasıl bir mantık anlamadım ki. Ben yarın gidip 2001 mAh batarya cikartayim yarın sen git 2002 mAh batarya çıkart patent al. Aynı mantık. Liion dan başka tür getirsin öyle patent alırsın
Ayrıca ilk çıkartılan batarya nokia da falan mı var bilmiyorum dava açsın. Yıl olmuş 2013 bunun patentini alıyorlar. Hadi onu geçtim kendi telefonunda kullanmaz bile ama sırf başkaları gelistirmesin diye pisligine alır.
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tugrul6733 6 yıl
yandık beyler
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DH Misafiri 6 yıl
apple yeni pilini tahminen 100$ fiyata satar üzerinde elma resmi var diye bilyon kişi satın alır. "I'm rich" demek için iphone 5'e 2500TL yatırır lafa gelince de fakir edebiyatı yapar. sanki 10 yıl kullanacak gibi "ucuz alacak kadar zengin değilim" der. yakışır TÜRKİYEM.
Not: Apple kullanıcısıyım açıkça söylüyorum hava için aldım. ama uygulamada kullanıyorum ve oyunda oynuyorum.
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E_Aydin35 6 yıl
Aslında bakıldığında biraz geç yapılmış bir atılım ama daha iyi bir şekilde sunulmasıda güzel..
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Rusty 6 yıl
Galiba bataryalı cihazların hepsi artık potansiyel olarak tehlikede
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