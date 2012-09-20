Apple, yeni bir pil sisteminin patentini aldı

Ürettiği cihazlarda çıkarılamayan pillere yer vermesi nedeniyle bu konuda eleştirilere maruz kalan Apple, evrensel bir çıkarılabilir pil sisteminin patentini alarak bu konuda kendinden beklenmeyen bir adım attı.





Apple'ın almış olduğu patentte lityum-polimerden kesilmiş eşit boyutlardaki çıkarılabilir ve yeniden şarj edilebilir piller yer alıyor. Bu piller farklı cihazlarda da kullanıma olanak sağlıyor. Söz konusu teknoloji sayesinde piller şimdikinden daha uzun bir ömre sahip olabilecekken, daha kullanılabilir bir çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca, bu piller şarj olmak için cihaza ihtiyaç duymayacak bağımsız olarak bilgisayar üzerinden şarj edilebilecek.





Bu yeni pil sistemi konusundaki patentin Apple tarafından uzunca bir süredir üzerinde durulduğu da ortaya çıkmış oldu. Öyle ki, söz konusu patent başvurusunu 2010 yılında gerçekleştiren Apple'ın 2007 yılında geçekleştirmiş olduğu bir başvuruda bu teknolojinin de yer aldığı ortaya çıktı.

Cihazlarındaki değiştirilemeyen pilleri ile tanınan Apple'ın patentini aldığı bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı ise, halen belirsizliğini koruyor.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=31&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=(20120918.PD.%20AND%20Apple.ASNM.)&OS=ISD/20120918%20AND%20AN/Apple&RS=(ISD/20120918%20AND%20AN/Apple