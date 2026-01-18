BOYA yapay zekâ destekli not alma cihazını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle mikrofon ürünleri ile ülkemizde beğeni toplayan BOYA markası bu kez çok farklı biri ürünle karşımızda. Yapay zekâ rüzgârını kaçırmak istemeyen firma BOYA Notra adındaki sesli not alma cihazını duyurdu.

BOYA Notra özellikleri ve fiyatı

BOYA Notra not alma cihazı avuç içine sığacak kadar küçük ve oldukça sade tasarlanmış. Manyetik alan sayesinde akıllı telefonların arka kısmına yapışabiliyor. Farklı yapay zekâ modelleri üzerinde geliştirilen algoritma sesleri çözümlüyor, özetliyor, organize ediyor. ASK AI özelliği ise sesle ya da metin komutuyla kayıtlarınız arasında arama yapmanızı ve önemli anları bulmanızı sağlıyor.

Cihazda iki adet MEMS mikrofon 360 derecelik ses algılayabilirken yapay zekâ desteği ile 30 desibele kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca ses doğruluğunu sağlıyor ve ses çözümlemesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

Doğrudan sesinizi alabilen cihaz Bluetooth üzerinden kulaklıklara bağlanabiliyor ya da telefonlara bağlanarak konuşmaları kayıt edebiliyor. Geçişler fiziksel tuş ile yapılıyor. 64GB kapasite ile 8000 saate kadar ses kaydı saklayabiliyor, sürekli olarak 24 saat kayıt yapabiliyor ya da 365 güne kadar bekleme süresi sunuyor. BOYA Notra not alma cihazı 149$ fiyat etiketine sahip ancak ASK AI özelliği Şubat ayında uygulamaya entegre edilecek.

