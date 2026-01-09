Gerçeğe Çağrı filmi gerçek oldu, ojeleriniz anlık renk değiştirecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör CES 2026 fuarında sergilenen ilginç ürünlerden birisi, ziyaretçileri yıllar öncesine götürdü. Gerçeğe Çağrı filminin bir sahnesinde resepsiyonist kadının ojelerinin rengini anlık olarak değiştirebilmesi gerçek oldu.

iPolish özellikleri ve fiyatı

iPolish adıyla tanıtılan oje seti basit bir işlemle ojelerinizin rengini değiştirmenizi sağlıyor. Setin kritik ögesi takma tırnaklar. Bu tırnaklar elektrik akımına karşı hassas ve 400 farklı renk tonu barındırıyor. Akıllı telefonlara bağlanan renk değiştirici cihazın içerisine soktuğunuz tırnaktaki oje rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.

Sayısız kez kullanılabilen tırnaklar ile kıyafetlerinize uygun ojeler elde edebiliyorsunuz. iPolish oje seti 95$ ve içerisinde bir uzun bir kısa iki adet tırnak yer alıyor. Tırnak setleri ise 6.50$ olarak satılacak. Satışlar Haziran ayında başlayacak.

