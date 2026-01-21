Galaxy S26 serisi için geliştirilen Qi2 manyetik powerbank ortaya çıktı

Gelen bilgilere göre powerbank, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden USB Power Delivery veya Qualcomm Quick Charge desteğiyle 20W’a kadar kablolu şarj hızı sunacak. Ayrıca cihazda entegre bir stand dabulunuyor. Bu sayede, cihaz bağlıyken Galaxy S26'yı yatay konumda kullanmak mümkün olacak.
WinFuture'ın belirttiğine göre ürün Avrupa'da 60 euro fiyattan satışa sunulacak. Samsung'un Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta tanıtması bekleniyor. Manyetik powerbank'in de aynı zamanda tanıtılması muhtemel.