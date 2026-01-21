Galaxy S26 serisi için geliştirilen Qi2 manyetik powerbank ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Geçen ay, Samsung’un Galaxy S26 serisi için manyetik olarak cihaza tutunabilen ve Qi2 standardı üzerinden kablosuz şarj sunan bir powerbank tanıtacağı ortaya çıkmıştı. EB-U2500 model numarasını taşıyan bu aksesuarın 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtilmişti. Şimdi ise ürünle ilgili daha fazla detay ve görsel ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre powerbank, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden USB Power Delivery veya Qualcomm Quick Charge desteğiyle 20W’a kadar kablolu şarj hızı sunacak. Ayrıca cihazda entegre bir stand dabulunuyor. Bu sayede, cihaz bağlıyken Galaxy S26'yı yatay konumda kullanmak mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Görseller incelendiğinde, powerbank’in ön yüzünde şarj seviyesini gösteren beş küçük LED ışığı yer aldığı görülüyor. Sağ tarafta ise muhtemelen cihazı açıp kapamaya yarayan bir fiziksel tuş bulunuyor.

WinFuture'ın belirttiğine göre ürün Avrupa'da 60 euro fiyattan satışa sunulacak. Samsung’un Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta tanıtması bekleniyor. Manyetik powerbank'in de aynı zamanda tanıtılması muhtemel.

