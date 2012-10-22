Apple, yeni iPad'te bir takım güncellemelere gidebilir

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Apple'ın yarın Türkiye saati ile 20.00'de düzenleyeceği basın toplantısında uzunca bir süredir konuşulan iPad Mini'nin tanıtılması beklenirken, mevcut iPad modelinde de bir takım değişiklikler yapacağı söyleniyor.
9to5mac sitesi tarafından yayınlanan habere göre, 9.7 inç'lik iPad modelinin tasarımında bir değişikliğe gidilmeyecek, fakat Lightning konnektörünün eklenmesi gibi bazı ufak değişikliklerin yapılacağından bahsediliyor. Söz konusu değişikliklerin cihazın depolama kapasitesi ve fiyat gibi unsurları üzerinde etkili olması beklenmiyor.Apple cephesinde iPad2'de de yaşadığımız bu durum cihazın bir yılını doldurmasıyla birlikte işlemci tarafında yükseltme ile karşımıza çıkmıştı.
Yeni iPad'te bahsedildiği gibi herhangi bir değişiklik olup olmayacağını, olursa hangi yönde olacağını yarın Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak basın toplantısında hep birlikte göreceğiz.
http://9to5mac.com/2012/10/19/new-full-sized-ipad-with-improved-internals-lightning-to-retain-current-ipad-pricing/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşkembeden iOS nâraları sallarlar ama sahip oldukları tek iOS cihaz, yurt dışından ya da Doğubank'dan bir android telefon fiyatına satın aldıkları iphone ya da ipad'dır. Burada Windows'a b.k atarlar, masaüstünde efendi efendi Win7 kullanırlar.
Neden gidip laptop-desktop alırken de mac almıyorsunuz? Bin liralık donanıma üç bin lira vermek yemiyor, değil mi?
Kaldı ki, sırf benim çevremde bile macbook air satın alıp da üzerinde win7 dual boot yapan üç kişi var...
Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.
Mac kullaniyorum. Dual boot yapmiyorum. 1000 lik donanima 3000 veriyorum, bilgisayarimi yillarca kullaniyorum. Virus derdi olmadan bilgisayar kullaniyorum. Kaliteli bir urun kullaniyorum. Ikide bir cokmuyor. Kullanimi cok rahat. Kendisini gectim sarj adaptoru ve konektoru bile cogu laptoptan daha sik. En iyisi ise format derdim yok.
Ekleme: iPhone 5 donanim maliyetini de araya yazalim: 205$ ama kaca satiliyor? 699$ dan baslayan fiyatlar?? Aradaki fark yazilim, tasarim ve argedir. En onemlisi yazilimdir. Biraz da marka degeri vardir.
"Gun gelecek donanimi yazilimin yaninda bedava verecekler." Bill Gates demis, Windowsun (Microsoftun) bas adami.
Yani açıkçası saçma konuşmuşsunuz. Windows kullanıyorum. Telefonum 4S. Görüldüğü üzere hangi platformda uygulama çoksa daha rahat oluyor kullanım. Windows kullanmamın sebebi temel olarak Windows'a geliyor kullandığım uygulamalar. 4S'de aynı.
tabiki geliştirilebilirlik, kişiselleştirilebilirlik vb. açılardan kıyaslarsak. burda başka bişeyden bahsetmiyoruz zaten.
windows ile ios u kıyaslarsak, windows ios un yanında linux gibi kalır. ayrıca burada arkadaşın anlatmak istediği açık kaynak falan değil, yıllardır gelişen windowsun uygulama kapasitesi. sen söylemeden ben cevap vereyim; tabiki ios da uygulama sayısı fazla fakat bu sayıyı windows gibi köklü bi sistemle karşılaştırmak komik.
Neyiyle karşılaştıracaksın peki? Köklülük işime yaramaz ki benim
Ne içtin misafir win 8 çokmu özgür geliyor sanıyorsun ?
Söz konusu değişikliklerin cihazın depolama kapasitesi ve fiyat gibi unsurları üzerinde etkili olması beklenmiyor
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