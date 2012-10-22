Apple, yeni iPad'te bir takım güncellemelere gidebilir

Apple'ın yarın Türkiye saati ile 20.00'de düzenleyeceği basın toplantısında uzunca bir süredir konuşulan iPad Mini'nin tanıtılması beklenirken, mevcut iPad modelinde de bir takım değişiklikler yapacağı söyleniyor.





9to5mac sitesi tarafından yayınlanan habere göre, 9.7 inç'lik iPad modelinin tasarımında bir değişikliğe gidilmeyecek, fakat Lightning konnektörünün eklenmesi gibi bazı ufak değişikliklerin yapılacağından bahsediliyor. Söz konusu değişikliklerin cihazın depolama kapasitesi ve fiyat gibi unsurları üzerinde etkili olması beklenmiyor.Apple cephesinde iPad2'de de yaşadığımız bu durum cihazın bir yılını doldurmasıyla birlikte işlemci tarafında yükseltme ile karşımıza çıkmıştı.





Yeni iPad'te bahsedildiği gibi herhangi bir değişiklik olup olmayacağını, olursa hangi yönde olacağını yarın Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak basın toplantısında hep birlikte göreceğiz.

http://9to5mac.com/2012/10/19/new-full-sized-ipad-with-improved-internals-lightning-to-retain-current-ipad-pricing/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29