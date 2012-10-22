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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, yeni iPad'te bir takım güncellemelere gidebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,6b
1
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın yarın Türkiye saati ile 20.00'de düzenleyeceği basın toplantısında uzunca bir süredir konuşulan iPad Mini'nin tanıtılması beklenirken, mevcut iPad modelinde de bir takım değişiklikler yapacağı söyleniyor.

9to5mac sitesi tarafından yayınlanan habere göre, 9.7 inç'lik iPad modelinin tasarımında bir değişikliğe gidilmeyecek, fakat Lightning konnektörünün eklenmesi gibi bazı ufak değişikliklerin yapılacağından bahsediliyor. Söz konusu değişikliklerin cihazın depolama kapasitesi ve fiyat gibi unsurları üzerinde etkili olması beklenmiyor.Apple cephesinde iPad2'de de yaşadığımız bu durum cihazın bir yılını doldurmasıyla birlikte işlemci tarafında yükseltme ile karşımıza çıkmıştı.

Yeni iPad'te bahsedildiği gibi herhangi bir değişiklik olup olmayacağını, olursa hangi yönde olacağını yarın Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak basın toplantısında hep birlikte göreceğiz.

http://9to5mac.com/2012/10/19/new-full-sized-ipad-with-improved-internals-lightning-to-retain-current-ipad-pricing/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29 Yorum Yaz
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Guest-FDC9156E7 7 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 4 yıl
Bu konuyuda hortlatmak lazım :D
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nurettinaz 7 yıl
Daha ne yapabilir ki şu an ki teknoloji ile yapacaklarını zaten yapabiliyor. Bizim için tuvalet ihtiyacımız giderecek hali yok.
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Barthemana 7 yıl
Bekliyoruz bakalim
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sertacarslan 7 yıl
iOs da iOs diyenlerin masaüstülerinde ne kullandıklarını görmek isterdim!
İşkembeden iOS nâraları sallarlar ama sahip oldukları tek iOS cihaz, yurt dışından ya da Doğubank'dan bir android telefon fiyatına satın aldıkları iphone ya da ipad'dır. Burada Windows'a b.k atarlar, masaüstünde efendi efendi Win7 kullanırlar.
Neden gidip laptop-desktop alırken de mac almıyorsunuz? Bin liralık donanıma üç bin lira vermek yemiyor, değil mi?
Kaldı ki, sırf benim çevremde bile macbook air satın alıp da üzerinde win7 dual boot yapan üç kişi var...
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see-none 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

iOs da iOs diyenlerin masaüstülerinde ne kullandıklarını görmek isterdim!
İşkembeden iOS nâraları sallarlar ama sahip oldukları tek iOS cihaz, yurt dışından ya da Doğubank'dan bir android telefon fiyatına satın aldıkları iphone ya da ipad'dır. Burada Windows'a b.k atarlar, masaüstünde efendi efendi Win7 kullanırlar.

Neden gidip laptop-desktop alırken de mac almıyorsunuz? Bin liralık donanıma üç bin lira vermek yemiyor, değil mi?

Kaldı ki, sırf benim çevremde bile macbook air satın alıp da üzerinde win7 dual boot yapan üç kişi var...

Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.
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Zordion 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

iOs da iOs diyenlerin masaüstülerinde ne kullandıklarını görmek isterdim!
İşkembeden iOS nâraları sallarlar ama sahip oldukları tek iOS cihaz, yurt dışından ya da Doğubank'dan bir android telefon fiyatına satın aldıkları iphone ya da ipad'dır. Burada Windows'a b.k atarlar, masaüstünde efendi efendi Win7 kullanırlar.

Neden gidip laptop-desktop alırken de mac almıyorsunuz? Bin liralık donanıma üç bin lira vermek yemiyor, değil mi?

Kaldı ki, sırf benim çevremde bile macbook air satın alıp da üzerinde win7 dual boot yapan üç kişi var...

Mac kullaniyorum. Dual boot yapmiyorum. 1000 lik donanima 3000 veriyorum, bilgisayarimi yillarca kullaniyorum. Virus derdi olmadan bilgisayar kullaniyorum. Kaliteli bir urun kullaniyorum. Ikide bir cokmuyor. Kullanimi cok rahat. Kendisini gectim sarj adaptoru ve konektoru bile cogu laptoptan daha sik. En iyisi ise format derdim yok.

Ekleme: iPhone 5 donanim maliyetini de araya yazalim: 205$ ama kaca satiliyor? 699$ dan baslayan fiyatlar?? Aradaki fark yazilim, tasarim ve argedir. En onemlisi yazilimdir. Biraz da marka degeri vardir.

"Gun gelecek donanimi yazilimin yaninda bedava verecekler." Bill Gates demis, Windowsun (Microsoftun) bas adami.
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IgorStravinsky 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

iOs da iOs diyenlerin masaüstülerinde ne kullandıklarını görmek isterdim!
İşkembeden iOS nâraları sallarlar ama sahip oldukları tek iOS cihaz, yurt dışından ya da Doğubank'dan bir android telefon fiyatına satın aldıkları iphone ya da ipad'dır. Burada Windows'a b.k atarlar, masaüstünde efendi efendi Win7 kullanırlar.

Neden gidip laptop-desktop alırken de mac almıyorsunuz? Bin liralık donanıma üç bin lira vermek yemiyor, değil mi?

Kaldı ki, sırf benim çevremde bile macbook air satın alıp da üzerinde win7 dual boot yapan üç kişi var...

Yani açıkçası saçma konuşmuşsunuz. Windows kullanıyorum. Telefonum 4S. Görüldüğü üzere hangi platformda uygulama çoksa daha rahat oluyor kullanım. Windows kullanmamın sebebi temel olarak Windows'a geliyor kullandığım uygulamalar. 4S'de aynı.
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mert.tdg 7 yıl
Tolga*
DH Misafiri
CooL_ROMEO
DH Misafirix86 uygulamalarını çalıştırabilen windows 8 tabletler gümbür gümbür gelirken gidip de hala böyle kısıtlama manyağı oyuncaklara para verenlerin aklına şaşarım...
Ne içtin misafir win 8 çokmu özgür geliyor sanıyorsun ?
windows ile ios u kıyaslarsak, windows ios un yanında linux gibi kalır. ayrıca burada arkadaşın anlatmak istediği açık kaynak falan değil, yıllardır gelişen windowsun uygulama kapasitesi. sen söylemeden ben cevap vereyim; tabiki ios da uygulama sayısı fazla fakat bu sayıyı windows gibi köklü bi sistemle karşılaştırmak komik.
Neyiyle karşılaştıracaksın peki? Köklülük işime yaramaz ki benim

tabiki geliştirilebilirlik, kişiselleştirilebilirlik vb. açılardan kıyaslarsak. burda başka bişeyden bahsetmiyoruz zaten.
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[__Zahid__] 7 yıl
windows 8 tablet bf3 açıyosa alırım
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V4LKyR 7 yıl
Yine de, bir iOS 6 değil.
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DH Misafiri 7 yıl
CooL_ROMEO
DH Misafirix86 uygulamalarını çalıştırabilen windows 8 tabletler gümbür gümbür gelirken gidip de hala böyle kısıtlama manyağı oyuncaklara para verenlerin aklına şaşarım...
Ne içtin misafir win 8 çokmu özgür geliyor sanıyorsun ?

windows ile ios u kıyaslarsak, windows ios un yanında linux gibi kalır. ayrıca burada arkadaşın anlatmak istediği açık kaynak falan değil, yıllardır gelişen windowsun uygulama kapasitesi. sen söylemeden ben cevap vereyim; tabiki ios da uygulama sayısı fazla fakat bu sayıyı windows gibi köklü bi sistemle karşılaştırmak komik.
1 Yanıt Yanıtla
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IgorStravinsky 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

CooL_ROMEO

DH Misafirix86 uygulamalarını çalıştırabilen windows 8 tabletler gümbür gümbür gelirken gidip de hala böyle kısıtlama manyağı oyuncaklara para verenlerin aklına şaşarım...
Ne içtin misafir win 8 çokmu özgür geliyor sanıyorsun ?


windows ile ios u kıyaslarsak, windows ios un yanında linux gibi kalır. ayrıca burada arkadaşın anlatmak istediği açık kaynak falan değil, yıllardır gelişen windowsun uygulama kapasitesi. sen söylemeden ben cevap vereyim; tabiki ios da uygulama sayısı fazla fakat bu sayıyı windows gibi köklü bi sistemle karşılaştırmak komik.

Neyiyle karşılaştıracaksın peki? Köklülük işime yaramaz ki benim
1 Yanıt Yanıtla +1
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CooL_ROMEO 7 yıl
DH Misafiri
x86 uygulamalarını çalıştırabilen windows 8 tabletler gümbür gümbür gelirken gidip de hala böyle kısıtlama manyağı oyuncaklara para verenlerin aklına şaşarım...

Ne içtin misafir win 8 çokmu özgür geliyor sanıyorsun ?
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JohnLord 7 yıl
Çok büyük değişiklik adamlar göz göre göre bundanda para kırıcaz siz elinizdeki h erşeye uyan konektörü satıp bizim sizi nerden kazıklayacağımızı bulduğumuz lighting girişli ipad alın demişler
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laguns 7 yıl
valla yeni ipad ekran kalitesinde o hassaslıkta dokunmatikte ve o hızda çalışan bir tabletle gelsin windows 8 .....hiç düşünmeden ona geçerim ....

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Mulsanne 7 yıl JohnLord
JohnLord

Çok büyük değişiklik adamlar göz göre göre bundanda para kırıcaz siz elinizdeki h erşeye uyan konektörü satıp bizim sizi nerden kazıklayacağımızı bulduğumuz lighting girişli ipad alın demişler

Söz konusu değişikliklerin cihazın depolama kapasitesi ve fiyat gibi unsurları üzerinde etkili olması beklenmiyor
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cagataykoroglu 7 yıl
Yeni ipad e revizyon gelirse Apple güvenilirliğini ciddi şekilde zedeler. Daha geçen hafta ipad alan tanıdığım var. Adam duysa küfrü basar.
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