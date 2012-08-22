Apple'ın Avrupa'daki satıcılardan iPad için ayırdıkları alanı genişletmelerini istediği söyleniyor

Sonbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Apple'ın yeni ürünlerine duyulan merakta artmaya başlamış durumda. 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik ile yeni nesil iPhone'un tanıtılmasına kesin gözüyle bakılsa da, asıl kafaları karıştıran konu iPad Mini olmaya devam ediyor.





MacRumors'a bilgi veren kaynaklara göre; Apple, Avrupa'daki satıcılardan mağazalarında iPad için ayırdıkları alanı arttırmalarını isterken, istenilen düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için son tarih 12 Eylül olarak bildirildi. Apple'ın Avrupa'daki satış mağazalarına gönderdiği uyarı iPad Mini'nin tanıtılması ihtimalini güçlendirdi. Ancak, bu bildirimle ilgili kimi kaynaklar, Apple'ın satıcılardan sadece iPad alanını 3 katına çıkarmasını istediğini söylerken, kimileri ise bu alanın oluşturulması için Mac Mini ve Mac Pro için ayrılan alanın daraltılacağını iddia ediyor. Henüz bu isteğin gerekçesi açıklanmamış olsa da MacRumors, Apple'ın en çok satılan ürünlerinden biri olan iPad'in çok satmasına rağmen tanıtım alanın oldukça küçük olmasını sebep gösteriyor.





Apple'ın satış mağazalarına bildirdiği bu isteğin nedeni kesin olarak anlaşılamasa da bu soru 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte cevap bulacak gibi görünüyor.

http://www.macrumors.com/2012/08/21/apple-asking-resellers-to-triple-ipad-display-space-ahead-of-rumored-september-12-media-event/