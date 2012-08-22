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Apple'ın Avrupa'daki satıcılardan iPad için ayırdıkları alanı genişletmelerini istediği söyleniyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sonbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Apple'ın yeni ürünlerine duyulan merakta artmaya başlamış durumda. 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik ile yeni nesil iPhone'un tanıtılmasına kesin gözüyle bakılsa da, asıl kafaları karıştıran konu iPad Mini olmaya devam ediyor.

MacRumors'a bilgi veren kaynaklara göre; Apple, Avrupa'daki satıcılardan mağazalarında iPad için ayırdıkları alanı arttırmalarını isterken, istenilen düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için son tarih 12 Eylül olarak bildirildi. Apple'ın Avrupa'daki satış mağazalarına gönderdiği uyarı iPad Mini'nin tanıtılması ihtimalini güçlendirdi. Ancak, bu bildirimle ilgili kimi kaynaklar, Apple'ın satıcılardan sadece iPad alanını 3 katına çıkarmasını istediğini söylerken, kimileri ise bu alanın oluşturulması için Mac Mini ve Mac Pro için ayrılan alanın daraltılacağını iddia ediyor. Henüz bu isteğin gerekçesi açıklanmamış olsa da MacRumors, Apple'ın en çok satılan ürünlerinden biri olan iPad'in çok satmasına rağmen tanıtım alanın oldukça küçük olmasını sebep gösteriyor.

Apple'ın satış mağazalarına bildirdiği bu isteğin nedeni kesin olarak anlaşılamasa da bu soru 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte cevap bulacak gibi görünüyor.

http://www.macrumors.com/2012/08/21/apple-asking-resellers-to-triple-ipad-display-space-ahead-of-rumored-september-12-media-event/ Yorum Yaz
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TearsForFears 6 yıl
Elma tabletleri iyi yapıyor ama telefonda durum farklı.
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teramit 6 yıl
alan ayrılmasına üretici firmanın karışması ayrı bir abukluk sanane kardeşim benim mağaza alanımın tasarımından ,hem alan ayır diyorsun hem niye olduğu belli değil , sen ürününü tanıt ben ilgilenirsem kararı kendim veririm.
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Turkforce 6 yıl
Allah insanı açlık oyunlarına mahkum etmesin.
Apple'ın nasıl bir pazarlama ve reklam tekniği izlediğini biliyoruz ama sabah akşam dedikodu haberi yazmak nedir ya...
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DH Misafiri 6 yıl
Apple her zamanki gibi rakiplerini (rakip denirse) ezip geçecek. Diğer bütün modelleriyle harikalar yarattığı gibi yeni iPhone'da dünyanın en iyi mobil cihazı olma ünvanını koruyacak. Diğer hırsız ezik şirketler de hemen yeni iPhone'u kopyalayıp piyasaya sürme girişiminde bulunacaklar. iPhone killer diye satılan halbuki bırakın iPhone killer'ı beş para etmeyen plastik kasalı android cihazlarını görünce Apple'a her defasında bizi bu pisliklerden kurtulduğu için teşekkür ediyorum. Umarım bu android denen rezalet bir an önce sona erer ve kurtuluruz.
Teşekkürler Apple. Bütün dünya sana minnettar.
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HackAv 6 yıl
Android gibi ağır vasıta yazılımına bizi mahkum etmediğin için bi teşekkürde bende APPLE...
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darknesss45 6 yıl
bu sitenin kalitesi feci şekilde düşmüş :(
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JoeyBane 6 yıl
Yer aç bakayım.
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murdocklawless 6 yıl
bim mağazaları da dahil edilmiş mi acaba?
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abrenax 6 yıl
nedense hiç kesin bi haber yok. olabilir, olamaz, söyleniyor, düşünülüyor. bu söylentilerin sonu nereye gidecek bilinmiyor...
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SystemApps 6 yıl
neekadar da önemli bir haber böyle :D harbi bu sefer headshot.Tamam tatil matil derken site biraz yavasladı ancak araya böyle saçmalıklar koymayın.Hiç olmaması daha iyi :l
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yusufd84 6 yıl
geçen sene de ipone'un 2 modeli tanıtılacak deniyordu, bu sene temmuz'da iphone 5 çıkacak deniyordu, apple işi biliyor, hem piyasayı canlı tutuyor hem tablet alacakların biraz daha beklemesini sağlıyor, eylüle kadar almayan marta kadar bekler nasılsa.......
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