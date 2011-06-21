Apple'ın Flash stratejisini, mobil uygulamaları ve Türk yazılım sektörünü Fatih İşbecer ile konuştukl

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

BlackBerry telefonlarının üreticisi Research In Motion (RIM), yeni tableti BlackBerry Playbook'u bugün gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle ülkemizdeki yazılım geliştiricilerine tanıttı. Etkinlik kapsamında mobil yazılım sektörünün önde gelen firmalarından Pozitron'un kurucusu Fatih İşbecer ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.





Fatih İşbecer ile gerçekleştirdiğimiz röportajda;





- Mobil platformlarda yazılım geliştirme,

- Apple'ın Flash stratejisi

- BlackBerry PlayBook'un tablet bilgisayar pazarındaki yeri,

- Türkiye'nin yeni Hindistan olma ihtimali

- Üniversite öğrencilere ve yazılım geliştiricilere tavsiyeler





gibi konular üzerine konuştuk. Fatih İşbecer'in akıllı telefon uygulamalarına ilgi duyan ve mobil uygulama geliştirmek isteyenlere yönelik açıklamaları bir hayli dikkat çekici.