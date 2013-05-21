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Apple'ın müzik akış servisi iRadio, ufak bir gecikme yaşayabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın müzik akış servisi iRadio, ufak bir gecikme yaşayabilir
Apple'ın önümüzdeki ay düzenleyeceği WWDC 2013'te gün yüzüne çıkması beklenen müzik akış servisi iRadio, beklenenden daha geç tanıtılabilir.

Halihazırda müzik sektörünün iki önemli plak şirketi Sony ve Warner Music ile anlaşmaya varan Apple'ın dördüncü büyük plak şirketi BMG ile anlaşmaya varamadığı belirtiliyor. Bu durumun nedeni olarak ise, BMG'nin şartlardan tatmin olmayışı gösteriliyor. Şu an için dedikodu niteliğinde olsa da Pandora ve Spotify adlı müzik akışı servisleriyle benzer özellikler taşıyacağı belirtilen iRadio'nun melez bir yapıda olacağı belirtiliyor. iRadio'nun melez yapısı nedeniyle de BMG'nin Apple'dan Pandora ve Spotify'den istediği lisanslama ücretinin fazlasını istemesi ve bu yüzden anlaşmaya varılamaması da söylentiler arasında yer alıyor. 

Apple'ın 10-14 Haziran tarihleri arasında San Francisco'da düzenleyeceği WWDC 2013'te iRadio ile ilgili ne gibi gelişmeler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. 

http://bgr.com/2013/05/17/apple-iradio-launch-delayed-rumor/ Yorum Yaz
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afavar 6 yıl
smart1978
afavar Sanki Apple şu anda battı ve iRadio onu kurtarcak gibi konuşanlar var. Ya hiçbirşey olmuyor Applea. Hiç kimseye hiçbirşey olmuyor. Donanımsal yenilik yok hiç bir yerde. Burdan sonrası artık ince yazılım detayları ve kaliteli app lerdir.
S-Pen (pilsiz dijital kalem devrimi ) , AMOLED Pentile ve renk abartısı sorunun çözülmesi ( S4 teki gibi ) , hafıza kart girişi , sürükle bırak ile Itunes a gerek kalmayan mobil işletim sistemi , donanımsal radyo , suya toza dayanıklı telefonlar, dokunmatiği süper hasas ( eldiven veya başka nesnelerle ekranın kullanılması ) , esnek çözünürlükte çeşit çeşit modeller ( FULL HD telefonlar hatta tabletlerde 2560x1600 gerçek retina çözünürlük Nexus 10 daki gibi ) , değiştirilebilir batarya, kablosuz sarj , el göz kafa hareketlerine göre cihaz ekranına dahi dokunulmadan yönetimi .... Tüm bunlar Apple ürünlerinde olmayan DONANIMSAL özelleliklerindne sadece BİRKAÇI ... Apple madem yazılımsal radyoya kafa yoracaktı yıllar önce neden yapmadı
? Baktıki radyosuzluk yükselen kriterlerde adamlar bundan nasıl para kazanırız diye bu uygulamayı çıkarmış.... Analog ses herzaman dijital sesten daha kalitelidir. Bilen bilir... Analogtan kastım doğada duyduğumuz sesler vs... Dijital formatakiler flac gibi ses formatları olsa da sonuçta herşeyiyle 0 ve 1 lere dönüştürülmüştür kalite derinlik kaybı vardır. Kısaca Apple donanımsal radyoyu kesinlikle çıkartmayacak bu kesinleşti... Malum nasıl ki ilk çıkan Iphone ve Ipad lerde önden kamera yoktu ama sonra çıkartıldı. Belki bazıları ilerde radyo donanımsal olarka cihazlarda olur beklentisinde olabilirler. Bu olmayacağı burda bahsedilen yazılımsal internet tabanlı radyo uygulamasıyla kesinleşmiştir malesef. İlginç bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum : Iphone önden kameraya geçtiğinde Ipad ler ilk çıktığında önden kamerası yoktu. Adamlar alışmışlar ilk önce kamerasız sonra kameralı diye. Bu durum donanımsal radyo da olmayacağı kesinleşmiştir.

S-Pen dışında diğerleri benim için bir öne çıkan yenilik değil. Galaxy S4 ün ekranı ile iPhone 5 ekranının detaylı karşılaştırmalarına baktım. İkisininde ekranı oldukça iyi ve piyasadaki en iyi ekranlardan. Fakat hiçbirinin birbirine bir üstünlüğü yok. Uçuk ppi değerlerinden bahsetmişsiniz fakat gözün algılayabileceği belirli bir değer var. Bu değerin üstüne aşırı çıkmak herhangi bir fayda sağlamaz reklam ve karşılaştırma tabloları dışında. Hafıza kartı girişi bir yenilik ve devrimsel birşey değil. Apple ın kendi cihazlarındaki amacı her cihazdan aynı performansı almak ve stabil, kolay bir kullanım sağlamak. Hafıza kartlarının yazma ve okuma hızları birbirine göre değişebiliyor ve iOS un yapısı gereği JB işlemini uygulamadan zaten hazıfa kartı tamamen ters düşüyor. Bunun nedenide Apple ın bu yöndeki düşüncesidir. iTunes eskisi gibi karmakarışık bir program değil fakat bende kullanmıyorum pek alışamadığım için ama itunes un bir sürü alternatifi olmasına rağmen çok güzel, ben telefonumu pcye bağlamamın tek sebebi fotoğrafları aktarmak ve müzik yüklemek. Müzik yüklemek itunes ile çok basit bir şekilde olabiliyor. Kendi müzik mağazası bulunan bir firmadan sürükle bırak yöntemiyle mp3 dosyaları kolaylıkla attırması büyük bir tezatlık olurdu. iTunes üzerinden kolay bir şekilde atılabiliyor fakat sonucunda kullanıcı internetten indirdiği müziği telefonuna atabilse bile iTunes u yüklemiş oluyor buda bir reklam yolu. Şahsen itunes kullanmamamın sebebi icloud. Androidde türlü türlü hesap açmanız gerekiyor fakat iosta icloud ile tüm bilgileriniz tek bir yerde depolanıyor karışıklık olmadan. He Apple ın bu huyunu seven var sevmeyen. AMa sonuç olarak adamlar bu. Yani bunu değiştiremessiniz. Apple dan daha büyük ekranlı bir iphone bir gün beklenebilir ama hafıza kartı slotu, donanımsal radyo, sürükle bırak dosya sistemi ve çıkarılabilir batarya bekleyemessiniz. Çünkü olmaz yapmazlar. Bu yüzden iOs ile Android arasında bu kadar fark var ve insanlar bu yüzden dağılıyor iki işletim sistemi arasında. Doğru veya yanlış bunlar kişiden kişiye değişir. Benim kasıt ettiğim daha büyük major yenilikler.
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afavar 6 yıl
Sanki Apple şu anda battı ve iRadio onu kurtarcak gibi konuşanlar var. Ya hiçbirşey olmuyor Apple'a. Hiç kimseye hiçbirşey olmuyor. Donanımsal yenilik yok hiç bir yerde. Burdan sonrası artık ince yazılım detayları ve kaliteli app lerdir.
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smart1978 6 yıl afavar
afavar

Sanki Apple şu anda battı ve iRadio onu kurtarcak gibi konuşanlar var. Ya hiçbirşey olmuyor Apple'a. Hiç kimseye hiçbirşey olmuyor. Donanımsal yenilik yok hiç bir yerde. Burdan sonrası artık ince yazılım detayları ve kaliteli app lerdir.

S-Pen (pilsiz dijital kalem devrimi ) , AMOLED Pentile ve renk abartısı sorunun çözülmesi ( S4 teki gibi ) , hafıza kart girişi , sürükle bırak ile Itunes a gerek kalmayan mobil işletim sistemi , donanımsal radyo , suya toza dayanıklı telefonlar, dokunmatiği süper hasas ( eldiven veya başka nesnelerle ekranın kullanılması ) , esnek çözünürlükte çeşit çeşit modeller ( FULL HD telefonlar hatta tabletlerde 2560x1600 gerçek retina çözünürlük Nexus 10 daki gibi ) , değiştirilebilir batarya, kablosuz sarj , el göz kafa hareketlerine göre cihaz ekranına dahi dokunulmadan yönetimi ....


Tüm bunlar Apple ürünlerinde olmayan DONANIMSAL özelleliklerindne sadece BİRKAÇI ...


Apple madem yazılımsal radyoya kafa yoracaktı yıllar önce neden yapmadı
? Baktıki radyosuzluk yükselen kriterlerde adamlar bundan nasıl para kazanırız diye bu uygulamayı çıkarmış....


Analog ses herzaman dijital sesten daha kalitelidir. Bilen bilir... Analogtan kastım doğada duyduğumuz sesler vs... Dijital formatakiler flac gibi ses formatları olsa da sonuçta herşeyiyle 0 ve 1 lere dönüştürülmüştür kalite derinlik kaybı vardır.


Kısaca Apple donanımsal radyoyu kesinlikle çıkartmayacak bu kesinleşti...

Malum nasıl ki ilk çıkan Iphone ve Ipad lerde önden kamera yoktu ama sonra çıkartıldı. Belki bazıları ilerde radyo donanımsal olarka cihazlarda olur beklentisinde olabilirler. Bu olmayacağı burda bahsedilen yazılımsal internet tabanlı radyo uygulamasıyla kesinleşmiştir malesef.

İlginç bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum : Iphone önden kameraya geçtiğinde Ipad ler ilk çıktığında önden kamerası yoktu. Adamlar alışmışlar ilk önce kamerasız sonra kameralı diye. Bu durum donanımsal radyo da olmayacağı kesinleşmiştir.
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Erasmus78 6 yıl
goenitz117
Habire geciken ne olacağı belli olmayan bir şeydi zaten bu saatten sonra gelmesede olur . Apple ı iradio kurtaramaz

Apple'in kurtarılması mı gerekiyor ki?
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Guest-F8946C419 6 yıl
Analizler başladı, Apple'a konu linkini mail attım.
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Brky 6 yıl
iRadio :D tutmaz bu,beyhude bir çaba.
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smart1978 6 yıl
internet radyosu istee.
Mobil internet Turkiye de sinirsiz veya uygun fiyatta degil.
Radyo olsa istedigimiz kanali secebilsek.
Yazilimla kimi kandiriyorlar....
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digimon52 6 yıl
tefonu daha cok merak ediyorum hemen Iphone 6 tanitsalar :)
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Carfreak 6 yıl
Bu aralar Apple bazı şeyleri aksatmaya başladı..
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goenitz117 6 yıl
Habire geciken ne olacağı belli olmayan bir şeydi zaten bu saatten sonra gelmesede olur . Apple ı iradio kurtaramaz
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