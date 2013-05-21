Apple'ın müzik akış servisi iRadio, ufak bir gecikme yaşayabilir

Apple'ın önümüzdeki ay düzenleyeceği WWDC 2013'te gün yüzüne çıkması beklenen müzik akış servisi iRadio, beklenenden daha geç tanıtılabilir.





Halihazırda müzik sektörünün iki önemli plak şirketi Sony ve Warner Music ile anlaşmaya varan Apple'ın dördüncü büyük plak şirketi BMG ile anlaşmaya varamadığı belirtiliyor. Bu durumun nedeni olarak ise, BMG'nin şartlardan tatmin olmayışı gösteriliyor. Şu an için dedikodu niteliğinde olsa da Pandora ve Spotify adlı müzik akışı servisleriyle benzer özellikler taşıyacağı belirtilen iRadio'nun melez bir yapıda olacağı belirtiliyor. iRadio'nun melez yapısı nedeniyle de BMG'nin Apple'dan Pandora ve Spotify'den istediği lisanslama ücretinin fazlasını istemesi ve bu yüzden anlaşmaya varılamaması da söylentiler arasında yer alıyor.

http://bgr.com/2013/05/17/apple-iradio-launch-delayed-rumor/

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Apple'ın 10-14 Haziran tarihleri arasında San Francisco'da düzenleyeceği WWDC 2013'te iRadio ile ilgili ne gibi gelişmeler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.