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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesinin detaylı çizimleri ortaya çıktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesinin izin ve tasarım detayları gibi aşamalarının geride bırakılmasının ardından yerleşkeye ait detaylı çizimler gün yüzüne çıktı.

Steve Jobs'un hayata geçmesi için çaba gösterdiği son işlerden biri olan bu yerleşim merkezi HP'den alınan arazi üzerine kuruluyor. Campus 2 olarak adlandırılan yapının yaklaşık 1.6 km'lik bir çevreye sahip olacağı belirtilirken, yerleşkenin çatısı binanın enerji ihtiyacını karşılamak adına güneş panelleriyle kaplı olacağı da ifade ediliyor.

Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesi için inşa çalışmalarının 2012 sona ermeden başlaması ve tahminen 2015 yılında açılışının yapılması bekleniyor.

http://9to5mac.com/2012/09/07/new-images-of-apples-campus-2-building-show-amazing-detail-gallery/# Yorum Yaz
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Kurshoo 6 yıl en beğenilen
apple 10 yıl içinde ufo yapacakmış bütün patentlerinide alacakmış, uzaylılarıda dava edecekmiş gemileri bizimkilere benziyor diye :)
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mebrar 6 yıl
Binanin tasarimi cok hosuma gitti
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Mr.Lonely 6 yıl
Ortasinda ormani mi koruyorlar? Vallahi helal olsun.
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muhamnet 6 yıl Mr.Lonely
Euphoria*

Ortasinda ormani mi koruyorlar? Vallahi helal olsun.

Foxconn da insanlar toplu intihar ediyor. Ne, helal ne? disarida yyapacağı yeşil alanı içeride tutmuş. Bunun gibi zirilyon tane proje var.
Millet Kabe hakkında bu kadar yorum yapmamistir hayatında. Kıble edinecekler tipler var neredeyse.
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E_Aydin35 6 yıl
Amaçları gerçekten sıradışı, farklı bir inşaat ise ve bunun doğrultusunda rakiplerine ve dünayyakendini gösterip göz dağı vermek ise kesinlikle çok iyi bir yöntem. :)
Ama Apple, bugün dünyadaki bu değere sahip ise böyle bir yapıyı hakkediyor bana göre..
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smart1978 6 yıl
İfan lar sağolsun ...
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baris_55 6 yıl
Apple ın iyi günleri bunlar.
Sen de bir gün batacaksın Apple!
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smart1978 6 yıl
Apple ın patronu yuvarlak şeyler çok seviyor :) ...
Bana göre dışı hoş bir dizayna sahip değil..
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_Athelas_ 6 yıl
Adamlarda para bol... Fantazi peşinde koşuyolar napsınlar ;)
CERN'e dava açsınlar.Hadron çarpıştırıcınız benimkine benziyo diye :D :D
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Recharged 6 yıl
Tek kelimeyle muhteşem.
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MAVİT 6 yıl
Amedra

MAVİT Biraz dikkat et ya! Kaç tane aynı haber konularını açıyorsun, bıktık artık. Al bir tane daha yapmışsın, otomatik mi giriyorsun nesin? forum.donanimhaber.com/...


Arkadaşlar konu yansımalarından kaynaklanan bir hatadan dolayı bir kaç tane aynı konudan oluşabiliyor forumda, ancak asıl haber sadece bir tane. Bu konuda çalışmalar sürüyor ve yakın bir zamanda düzeltilecek.
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yavuz1928 6 yıl
Müthiş olmuş
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Amedra 6 yıl MAVİT
MAVİT

Amedra

MAVİT Biraz dikkat et ya! Kaç tane aynı haber konularını açıyorsun, bıktık artık. Al bir tane daha yapmışsın, otomatik mi giriyorsun nesin? forum.donanimhaber.com/...


Arkadaşlar konu yansımalarından kaynaklanan bir hatadan dolayı bir kaç tane aynı konudan oluşabiliyor forumda, ancak asıl haber sadece bir tane. Bu konuda çalışmalar sürüyor ve yakın bir zamanda düzeltilecek.

İlgilendiğin için teşekkürler.
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multiTYRT 6 yıl
Tek kelimeyle müthiş, kitapta bahsediliyordu
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IgorStravinsky 6 yıl
Bu kaç yıllık proje ya? 2 yıl önce de aynı resmi görmüştüm
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