Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesinin detaylı çizimleri ortaya çıktı

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Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesinin izin ve tasarım detayları gibi aşamalarının geride bırakılmasının ardından yerleşkeye ait detaylı çizimler gün yüzüne çıktı.
Steve Jobs'un hayata geçmesi için çaba gösterdiği son işlerden biri olan bu yerleşim merkezi HP'den alınan arazi üzerine kuruluyor. Campus 2 olarak adlandırılan yapının yaklaşık 1.6 km'lik bir çevreye sahip olacağı belirtilirken, yerleşkenin çatısı binanın enerji ihtiyacını karşılamak adına güneş panelleriyle kaplı olacağı da ifade ediliyor.
Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesi için inşa çalışmalarının 2012 sona ermeden başlaması ve tahminen 2015 yılında açılışının yapılması bekleniyor.
http://9to5mac.com/2012/09/07/new-images-of-apples-campus-2-building-show-amazing-detail-gallery/# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Foxconn da insanlar toplu intihar ediyor. Ne, helal ne? disarida yyapacağı yeşil alanı içeride tutmuş. Bunun gibi zirilyon tane proje var.
Millet Kabe hakkında bu kadar yorum yapmamistir hayatında. Kıble edinecekler tipler var neredeyse.
Ama Apple, bugün dünyadaki bu değere sahip ise böyle bir yapıyı hakkediyor bana göre..
Sen de bir gün batacaksın Apple!
Bana göre dışı hoş bir dizayna sahip değil..
CERN'e dava açsınlar.Hadron çarpıştırıcınız benimkine benziyo diye :D :D
Arkadaşlar konu yansımalarından kaynaklanan bir hatadan dolayı bir kaç tane aynı konudan oluşabiliyor forumda, ancak asıl haber sadece bir tane. Bu konuda çalışmalar sürüyor ve yakın bir zamanda düzeltilecek.
İlgilendiğin için teşekkürler.
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