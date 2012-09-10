Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesinin detaylı çizimleri ortaya çıktı

Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesinin izin ve tasarım detayları gibi aşamalarının geride bırakılmasının ardından yerleşkeye ait detaylı çizimler gün yüzüne çıktı.





Steve Jobs'un hayata geçmesi için çaba gösterdiği son işlerden biri olan bu yerleşim merkezi HP'den alınan arazi üzerine kuruluyor. Campus 2 olarak adlandırılan yapının yaklaşık 1.6 km'lik bir çevreye sahip olacağı belirtilirken, yerleşkenin çatısı binanın enerji ihtiyacını karşılamak adına güneş panelleriyle kaplı olacağı da ifade ediliyor.





Apple'ın uzay gemisini andıran yeni yerleşkesi için inşa çalışmalarının 2012 sona ermeden başlaması ve tahminen 2015 yılında açılışının yapılması bekleniyor.

http://9to5mac.com/2012/09/07/new-images-of-apples-campus-2-building-show-amazing-detail-gallery/#