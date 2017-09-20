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Araştırmacılar diş çürümesini engelleyecek bir aşı geliştiriyor

Çinli araştırmacılar, diş sağlığına yönelik hizmetlere ulaşmanın zor olduğu bölgelerde kullanılabilecek dişte çürük oluşmasını engelleyen bir aşı üzerinde çalışıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Düzenli diş bakımı ve diş hekimi ziyaretleri ile ağız ve diş sağlığını korumak mümkün olsa da temel ağız bakımı hizmetlerine ulaşılamayan bölgelerde diş çürüğü çok sık yaşanan vakalardan biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ağız sağlığı alanında yaşanan son gelişmelere rağmen okul çağındaki çocuklarda yüzde 60 ile yüzde 90 oranında diş çürüğü şikayeti gözlemleniyor. Bu sorunları çözmek isteyen ve aynı zamanda ağız bakımına dikkat etmeyen kişilere yardımcı olmayı hedefleyen Çinli araştırmacılar ise diş çürümesine engelleyen bir aşı üzerinde çalışıyor.


Laboratuvar Testleri Başarılı Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, diş çürüğüne neden olan streptococcus mutans(kısaca S. mutants) bakterisiyle mücadele edebilmek için farklı proteinleri birleştirme fikrini hayata geçirdi. KFD2-rPAc olarak adlandırılan ikinci nesil bir füzyon proteini oluşturan ekip bu proteini laboratuvar ortamındaki fareler ve sıçanlar üzerinde test etti. Diş çürüğüne sahip olmayan farelerin yüzde 64.2'si aşıyı vücutlarına aldıkları andan itibaren çürüğe neden olan S.mutans bakterilerine karşı koruma sağlarken dişinde çürük bulunan farelerin ise yüzde 53.9'da çürüklerin azaldığı gözlemlendi.


Ayrıca Bkz. "Color’un göğüs ve over kanserine yönelik DNA testi 99$’a indi"  
Sonuçlar umut verici olsa da aşının insanlar üzerinde test edilebilir hale gelmesi için araştırmacılar aşıyı geliştirmek ve daha fazla test yapmak istiyor. Aşının insanlar üzerinde de benzer sonuçları göstermesi halinde aşı kullanımı, özellikle ağız bakım hizmetlerine erişimde güçlük yaşayanlar ve çocuklar için oldukça faydalı olabilir. Bununla birlikte bu aşı ağız bakımı için temel bir rol üstlenmiyor. Araştırmacılar aşının diş macunu veya diş ipi yerine geçmediğini sadece ağız bakımına katkı sunacağını vurguluyor. 

http://www.indiatimes.com/technology/science-and-future/a-permanent-vaccine-against-tooth-cavity-decay-is-coming-saving-all-of-us-from-dental-hell-329966.html Yorum Yaz
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elfmrt 1 yıl en beğenilen
Yıllar yıllar önce bir bilim adamı yeni doğan bebeğe yapılan aşıyla bir daha diş çürümeyeceğini söylemişti ertesi gün adamı öldürdüler...
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deoks 1 yıl
Bunu duyunca diş fırçalamayı bırakmayın. Sonra ağzınız lağım gibi kokmasın onun bir aşısı yok daha.
Yanıtla +7
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DH Misafiri 1 yıl
bence fazla ümitlenmeyin çünkü bu çok büyük bi sektör. Bu tip şeyler sektöre darbe vurur.
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DARBE 1 yıl
Yıllar önce İngiltere'de yeni diş çıkması geliştirildi haberi okumuştum, hala bişey yok.
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tobepeople 1 yıl
Dişin çürümesi normal bir olgudur hayvanlar diş mi fırçalıyor sanki onların ki de çürüyor belirli bir zaman sonra uzun sürebiliyor ancak sonuçta onların da çürük dişleri zaman geçtikçe düşüyor. Ha bunu diyorum ancak azı dişi için bunu uygulamasanız iyi olur ağzınızı açamayacak hale gelirsiniz dişler ağrıdan kitleniyor onun dışında bu yöntemi yıllardır kullanıyorum. Dişlerinizi dünde 3 kere de fırçalasanız çürüyor buna emin olabilirsiniz. Ancak çikolata ve şekeri tamamen yok ettiğinizde cidden çürük sayısı da azalıyor orası da ayrı konu...
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muratkaya 1 yıl
Öncelikle haber için teşekkürler.

Haber içerisinde S. Mutansın virüs olduğu yazılmış. S. Mutans bir virüs değil bakteri. Çürüğe neden olan da viral bir enfeksiyon olmadığı gibi bir enfeksiyon da değildir, bakterinin toksinlerinden vs kaynaklanan bir reaksiyondur. Düzeltilirse daha doğru bir içerik sunulmuş olur.
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hacı.basat 1 yıl
Ölmüş diş köklerini bile yeniden canlandırabilen dolgu var, hem de yıllardır var ama fiyatı her yıl katlanıyor ve artık geleceğinden ümidi kestik. Hekim sandığımız insanlardan amalgam dolguyu bile övenler çıkıyor, özellikle SGK'nın veremediği diş hekimliği hizmetinin sonunu hiç hayırlı görmüyorum, randevu veremiyorlar, verseler de tedavi edemiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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muratkaya 1 yıl hacı.basat
hacı.basat

Ölmüş diş köklerini bile yeniden canlandırabilen dolgu var, hem de yıllardır var ama fiyatı her yıl katlanıyor ve artık geleceğinden ümidi kestik. Hekim sandığımız insanlardan amalgam dolguyu bile övenler çıkıyor, özellikle SGK'nın veremediği diş hekimliği hizmetinin sonunu hiç hayırlı görmüyorum, randevu veremiyorlar, verseler de tedavi edemiyorlar.

Üç-beş sahtekar hasta çekmek için amalgam dolgunun zararlı olduğunu söyler cahil millet de bunlara inanır.
Bak kardeşim, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), amalgam dolgunun sağlık riski oluşturduğuyla ilgili bulgu olmadığını çok ayrıntılı şekilde açıklayarak ilan ettiler. Beyaz dolgu amalgamdan daha fazla riskler taşıyor ama nedense ondan bahseden yok.

Bilime saygı duy kardeşim kafana göre konuşma.
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Kerim5100 1 yıl
Dişçiler bunu beğenmedi :D
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sendemail 1 yıl
Kalp hastalıklarının en önemli 2. sebebinin diş çürüğü olduğunu biliyor muydunuz?
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mementopolis 1 yıl
Bulduktan sonra Heber verseler ??
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deoks 1 yıl
Bunu duyunca diş fırçalamayı bırakmayın. Sonra ağzınız lağım gibi kokmasın onun bir aşısı yok daha.
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ozbey08 1 yıl
biraz acle etsinler yav ağzımda diş kalmayacak bu gidişle
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