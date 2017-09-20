Araştırmacılar diş çürümesini engelleyecek bir aşı geliştiriyor

Düzenli diş bakımı ve diş hekimi ziyaretleri ile ağız ve diş sağlığını korumak mümkün olsa da temel ağız bakımı hizmetlerine ulaşılamayan bölgelerde diş çürüğü çok sık yaşanan vakalardan biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ağız sağlığı alanında yaşanan son gelişmelere rağmen okul çağındaki çocuklarda yüzde 60 ile yüzde 90 oranında diş çürüğü şikayeti gözlemleniyor. Bu sorunları çözmek isteyen ve aynı zamanda ağız bakımına dikkat etmeyen kişilere yardımcı olmayı hedefleyen Çinli araştırmacılar ise diş çürümesine engelleyen bir aşı üzerinde çalışıyor.

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Sonuçlar umut verici olsa da aşının insanlar üzerinde test edilebilir hale gelmesi için araştırmacılar aşıyı geliştirmek ve daha fazla test yapmak istiyor. Aşının insanlar üzerinde de benzer sonuçları göstermesi halinde aşı kullanımı, özellikle ağız bakım hizmetlerine erişimde güçlük yaşayanlar ve çocuklar için oldukça faydalı olabilir. Bununla birlikte bu aşı ağız bakımı için temel bir rol üstlenmiyor. Araştırmacılar aşının diş macunu veya diş ipi yerine geçmediğini sadece ağız bakımına katkı sunacağını vurguluyor.

http://www.indiatimes.com/technology/science-and-future/a-permanent-vaccine-against-tooth-cavity-decay-is-coming-saving-all-of-us-from-dental-hell-329966.html

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Laboratuvar Testleri Başarılı Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, diş çürüğüne neden olan streptococcus mutans(kısaca S. mutants)mücadele edebilmek için farklıbirleştirme fikrini hayata geçirdi. KFD2-rPAc olarak adlandırılan ikinci nesil biroluşturan ekip bu proteini laboratuvar ortamındaki fareler ve sıçanlar üzerinde test etti. Diş çürüğüne sahip olmayan farelerinaşıyı vücutlarına aldıkları andan itibaren çürüğe neden olan S.mutans bakterilerine karşı koruma sağlarken dişinde çürük bulunan farelerin ise yüzde 53.9'da çürüklerin azaldığı gözlemlendi.