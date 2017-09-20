Color’un göğüs ve over kanserine yönelik DNA testi 99$’a indi

Amerikan genomik test şirketi Color içinde bulunduğumuz Over Kanseri Farkındalık Ayı ve önümüzdeki Göğüs Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kadınlara yönelik olarak göğüs ve over kanseri riskinizi ölçebildiğiniz kitlerinde indirime gitti.





Gün geçtikçe sağlık imkanlarının gelişmesinin yanı sıra bu uygulamaların basit bir şekilde ev ortamında uygulanabilmesi de mümkün hale geliyor. Haberimize konu olan test de bunlardan birisi.

Color’un anlattıklarına göre testin yapılması için sadece size gönderilen tüpün içerisine salya örneğinizi bırakmanız yeterli oluyor daha sonrasında ise tükürük örneğinizdeki DNA’nızın ekstre edilip incelenmesiyle sonuç ortaya konuluyor. Tabi bu kiti yalnızca doktorunuz aracılığıyla sipariş edebiliyorsunuz zira sonuçların yorumlanması için bir uzman gerekli.

ABD'de 400,000'e varan vaka mevcut

Burada testin odak noktasındaki genler ise BRCA1 ve ona bağlı bulunan BRCA2 genleri ki bu genler kalıtsal göğüs kanserlerinin %50’sinden sorumlu, toplamda ise oran %5-10’a düşüyor ancak bu rakam kesinlikle es geçilebilecek bir seviyede değil zira ABD’de 215,000-400,000 arasında kadın BRCA mutasyonuna sahip.

https://www.engadget.com/2017/09/18/color-breast-ovarian-cancer-dna-test-99-dollars/

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Üstelik bu hastalardanvücudunda taşıdığı rahatsızlıktan habersiz dolayısıyla bu türtestlerininmesinin önemi çok büyük, zira bu sayede söz konusu iki kanser türü için ne kadarolduğunuzu öğrenerek buna göre gerekli önlemleri erkenden alaraksürebilmeniz mümkün.Son olarakson dönemde gittikçeböyle bir fiyatın mümkün hale geldiği belirtilirkenfiyat etiketi aktarılanlara görefiyattan düşülerek elde edilmiş. Tahminlere göre bu sayede daha çok kadının testi uygulaması bekleniyor. Ayrıca daha fazla geninin incelenmesini isteyenlere yönelik olarakyönelik risk ölçümünün yanı sırade incelendiği test isealıcılarını beklemekte. Umarız bu testler ilerleyen günlerde ülkemizde de yaygınlaşır.