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Color’un göğüs ve over kanserine yönelik DNA testi 99$’a indi

Color içinde bulunduğumuz over kanseri farkındalık ayı ve ekim ayındaki göğüs kanseri farkındalık etkinliklerine yönelik olarak bu alandaki test kitlerinde indirime gitti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Amerikan genomik test şirketi Color içinde bulunduğumuz Over Kanseri Farkındalık Ayı ve önümüzdeki Göğüs Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kadınlara yönelik olarak göğüs ve over kanseri riskinizi ölçebildiğiniz kitlerinde indirime gitti.


 
Gün geçtikçe sağlık imkanlarının gelişmesinin yanı sıra bu uygulamaların basit bir şekilde ev ortamında uygulanabilmesi de mümkün hale geliyor. Haberimize konu olan test de bunlardan birisi.
Color’un göğüs ve over kanserine yönelik DNA testi 99$’a indi
 
Color’un anlattıklarına göre testin yapılması için sadece size gönderilen tüpün içerisine salya örneğinizi bırakmanız yeterli oluyor daha sonrasında ise tükürük örneğinizdeki DNA’nızın ekstre edilip incelenmesiyle sonuç ortaya konuluyor. Tabi bu kiti yalnızca doktorunuz aracılığıyla sipariş edebiliyorsunuz zira sonuçların yorumlanması için bir uzman gerekli.

ABD'de 400,000'e varan vaka mevcut 

Burada testin odak noktasındaki genler ise BRCA1 ve ona bağlı bulunan BRCA2 genleri ki bu genler kalıtsal göğüs kanserlerinin %50’sinden sorumlu, toplamda ise oran %5-10’a düşüyor ancak bu rakam kesinlikle es geçilebilecek bir seviyede değil zira ABD’de 215,000-400,000 arasında kadın BRCA mutasyonuna sahip.
Üstelik bu hastalardan %90’ı vücudunda taşıdığı rahatsızlıktan habersiz dolayısıyla bu tür kolay uygulanabilir testlerin uygun fiyatlara inmesinin önemi çok büyük, zira bu sayede söz konusu iki kanser türü için ne kadar risk altında olduğunuzu öğrenerek buna göre gerekli önlemleri erkenden alarak daha kaliteli bir yaşam sürebilmeniz mümkün.

Son olarak DNA sekanslamanın maliyetinin son dönemde gittikçe düşmesiyle böyle bir fiyatın mümkün hale geldiği belirtilirken 99$’lık fiyat etiketi aktarılanlara göre 149$’lık fiyattan düşülerek elde edilmiş.  Tahminlere göre bu sayede daha çok kadının testi uygulaması bekleniyor. Ayrıca daha fazla geninin incelenmesini isteyenlere yönelik olarak over, meme, melanom ve pankreas kanserlerine yönelik risk ölçümünün yanı sıra 30 adet genin de incelendiği test ise 249$'dan alıcılarını beklemekte. Umarız bu testler ilerleyen günlerde ülkemizde de yaygınlaşır.
https://www.engadget.com/2017/09/18/color-breast-ovarian-cancer-dna-test-99-dollars/ Yorum Yaz
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0Kelvin 2 yıl en beğenilen myhotyro
Sorgulamadan yazmak da olmuyor.
Over kadın yumurtalığındaki bir bölümünün adıdır. Hastalığın İngilizcesi de "ovarian cancer" olarak geçer.
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V4LKyR 2 yıl
Bu testin 99$ olması açıkça ticari olduğunu gösterir.
100$ değil de 99$.
Çakal adamlar.
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myhotyro 2 yıl
Over kanseri ne demek allah aşkına. Madem bi çeviri yapıyorsunuz doğru düzgün yapın. Yarı Türkçe yarı İngilizce olmuyor.
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0Kelvin 2 yıl myhotyro
Sorgulamadan yazmak da olmuyor.
Over kadın yumurtalığındaki bir bölümünün adıdır. Hastalığın İngilizcesi de "ovarian cancer" olarak geçer.
1 Yanıt Yanıtla +6
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