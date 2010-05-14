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Arçelik, VRS ThermaGREEN ısı pompalı sistemleri ile Dünya Devlerine Kafa Tutuyor!

9 yıl
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Arçelik, VRS ThermaGREEN ısı pompalı sistemleri ile Dünya Devlerine Kafa Tutuyor!

Arçelik, VRS ThermaGREEN ısı pompalı komple ısıtma ve soğutma çözümleriyle dünya devlerine kafa tutuyor!


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seocuserkan 5 yıl
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barkenxia 7 yıl
ınverter çok yeni teknoji imiş, hay yarabbi ne kadar insalnarı saf yerine koyuyorlar, ah o röportaj yapılırken orada olacaktım, dış üniteye çiçek böcek çizincemi yeni teknoloji oluyor,
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emre_saganak34 7 yıl barkenxia
barkenxia

ınverter çok yeni teknoji imiş, hay yarabbi ne kadar insalnarı saf yerine koyuyorlar, ah o röportaj yapılırken orada olacaktım, dış üniteye çiçek böcek çizincemi yeni teknoloji oluyor,
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Konu bayağı eski kalmış ama şuanda VRS sistemlerinde Türkiyedeki pazar payının %30unu Arcelik temin etmekte ki referanslarıda çok fazladır.
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Paramedik 112 8 yıl
Birilerinin kullanıp attığı teknolojiyle dünyaya kafa tutmak, ne güzel kafa lan o öyle.
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ygt07 8 yıl Paramedik 112
tahrikk

Birilerinin kullanıp attığı teknolojiyle dünyaya kafa tutmak, ne güzel kafa lan o öyle.






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efh35 8 yıl
Arçelik firmasının şu anda sattığı ısı pompasını önceden LG adıyla Viessmann grubu satıyordu. Ancak Viessmann bu üründen daha üstün olan Vitocal 200-S ısı pompasını çıkardıktan sonra bu ürünün satışını durdurdu. Ürünü incelemek isterseniz: isitmavesogutma.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
- Seni Üzen Olursa ' A ' raya ' M ' esafe ' K ' oy Gitsin .
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BaharaSevda 8 yıl
Arçelik gene elin teknolojisi ile hava atıyor, ee bu halk nasılsa Ak partiye oy verdigine göre öpen yaranır.



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taner11 9 yıl
Bu tip yerli alternatif ısı pompası çözümleri çıksın ki yabancı markaların ısı pompalarının fiyatı düşsün.Yalnız bu röp daki müdür amacam olayı hiç mi hiç anlatamadı.Bu cihazların en önemli özelliği COP denilen enerji aktarım katsayılarına sahip olması. 10-12 kw modellere kadar bu COP değeri 3,5-4,5 arasındadır.Yani cihaz 1 kw elektrik tüketirken havadan 3,5-4,5 kw ısıyı sizin ısınma sisteminize pompalar.
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Eşrefpaşalılar 9 yıl
Sadece izlerken anlatıcıya güldüm, firmaya yakışmış, ınverter çok yeni teknoji imiş, hay yarabbi ne kadar insalnarı saf yerine koyuyorlar, ah o röportaj yapılırken orada olacaktım, dış üniteye çiçek böcek çizincemi yeni teknoloji oluyor, bizim mahallede bir abi var 58 yaşında bu arçelikten önce çözmüş bu teknolojiyi
adam evindeki herşeye güneş enejisini baglamış, herke aya arçelikde kimin etegini tutarsa onun borusunu üflüyor, bakalım ne zaman lg tarafında şutlanacak.
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