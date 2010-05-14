Arçelik, VRS ThermaGREEN ısı pompalı sistemleri ile Dünya Devlerine Kafa Tutuyor!

Arçelik, VRS ThermaGREEN ısı pompalı komple ısıtma ve soğutma çözümleriyle dünya devlerine kafa tutuyor!
barkenxia ınverter çok yeni teknoji imiş, hay yarabbi ne kadar insalnarı saf yerine koyuyorlar, ah o röportaj yapılırken orada olacaktım, dış üniteye çiçek böcek çizincemi yeni teknoloji oluyor,
tahrikk Birilerinin kullanıp attığı teknolojiyle dünyaya kafa tutmak, ne güzel kafa lan o öyle.
Konu bayağı eski kalmış ama şuanda VRS sistemlerinde Türkiyedeki pazar payının %30unu Arcelik temin etmekte ki referanslarıda çok fazladır.