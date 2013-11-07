Archos 101 XS 2 tabletine resmiyet kazandırdı





Alt seviye akıllı telefon ve tablet modellerinin yanısıra performans odaklı ancak uygun fiyatlı modeller de pazara sunan Archos, tablet gamını genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak 101 XS 2 adlı tablet modelini tanıttı.





Cihazda 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS bir ekran bizi karşılarken, gerekli gücü 1.6GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci ve Mali-400 grafik birimi sağlıyor.





Modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD kart desteği, çift bant WiFi, ayrılabilir manyetik klavye, 2MP çözünürlükte ön ve arka kamera, Full HD video kaydı, Android 4.2.2 işletim sistemi, 10.1mm kalınlık şeklinde özellikleri mevcut.





Archos cihaza bir kez güncelleme vereceğini belirtiyor ancak bunun hangi sürüm olacağına henüz karar verilmedi. Archos 101 XS 2 modeli 250 pound fiyat etiketine sahip ve kısa süre içerisinde satışa başlanacak.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/archos-unveils-101-xs-2-android-tablet.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter