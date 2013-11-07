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Archos 101 XS 2 tabletine resmiyet kazandırdı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos 101 XS 2 tabletine resmiyet kazandırdı

Alt seviye akıllı telefon ve tablet modellerinin yanısıra performans odaklı ancak uygun fiyatlı modeller de pazara sunan Archos, tablet gamını genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak 101 XS 2 adlı tablet modelini tanıttı.

Cihazda 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS bir ekran bizi karşılarken, gerekli gücü 1.6GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci ve Mali-400 grafik birimi sağlıyor.

Modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD kart desteği, çift bant WiFi, ayrılabilir manyetik klavye, 2MP çözünürlükte ön ve arka kamera, Full HD video kaydı, Android 4.2.2 işletim sistemi, 10.1mm kalınlık şeklinde özellikleri mevcut. 

Archos cihaza bir kez güncelleme vereceğini belirtiyor ancak bunun hangi sürüm olacağına henüz karar verilmedi. Archos 101 XS 2 modeli 250 pound fiyat etiketine sahip ve kısa süre içerisinde satışa başlanacak. 

http://www.androidheadlines.com/2013/11/archos-unveils-101-xs-2-android-tablet.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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acer_sahibi77 5 yıl en beğenilen ekrem71
250 pound 815 lira ediyor. Bunun ilk modeli dahi 900 tl'nin üzerinde satılıyor, bu yenisi Türkiye'ye gelince bunun fiyatı daha da artar 1000 lirayı görür belki daha da fazla olur. Zaten o fiyatlarda hiç şansı olmaz. Asus'un tegra4 işlemcili ve dock'lu tableti 1295 liraya satılıyor. Ben şahsen o kadar para verecek olsam asus'u tercih ederdim...
250 pound 815 lira ediyor. Bunun ilk modeli dahi 900 tl'nin üzerinde satılıyor, bu yenisi Türkiye'ye gelince bunun fiyatı daha da artar 1000 lirayı görür belki...
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kucuker34 5 yıl
Artık hayatta cin vs bi.benzeri markaların tabletini almam arkadas dilim yandı menu optimizasyon olmadktan sonra neyleyim performansi
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One_Shot 5 yıl
mali 400 ölümsüz
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OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: acer_sahibi77
Büyük olasılık kullandığı işlemci rk3188.

Tam ben de aynısını yazmak için aşağı inerken okudum.
GPU biraz eski kalsa da işlemci çok iyi.
O çözünürlükte, o RAM ile de yağ gibi kayar o cihaz.
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JoeyBane 5 yıl
Archos ses yönünden çok kaliteli bir marka. Sanırım klavyesi var diye fiyatı yükselmiş.
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acer_sahibi77 5 yıl JoeyBane
Bayağı pahalı yine de hocam. Büyük olasılık kullandığı işlemci rk3188. Yakında yeni işlemcili tabletler piyasaya çıkar.

Archos'u duyduğum var ama hakkında pek fazla bilgim yok. Kaliteli gibi duruyor ürünleri...

Bu arada archos'un Türkiye rsmi distribütörü artes mi?
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acer_sahibi77 5 yıl en beğenilen ekrem71
250 pound 815 lira ediyor. Bunun ilk modeli dahi 900 tl'nin üzerinde satılıyor, bu yenisi Türkiye'ye gelince bunun fiyatı daha da artar 1000 lirayı görür belki daha da fazla olur. Zaten o fiyatlarda hiç şansı olmaz. Asus'un tegra4 işlemcili ve dock'lu tableti 1295 liraya satılıyor. Ben şahsen o kadar para verecek olsam asus'u tercih ederdim...
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ВAВA 5 yıl acer_sahibi77
acer_sahibi77

250 pound 815 lira ediyor. Bunun ilk modeli dahi 900 tl'nin üzerinde satılıyor, bu yenisi Türkiye'ye gelince bunun fiyatı daha da artar 1000 lirayı görür belki daha da fazla olur. Zaten o fiyatlarda hiç şansı olmaz. Asus'un tegra4 işlemcili ve dock'lu tableti 1295 liraya satılıyor. Ben şahsen o kadar para verecek olsam asus'u tercih ederdim...

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Gladiotürk 5 yıl
Çok kaliteli bir marka ürünleri harika bu archos`un


Gamepad 2 oyun tableti türkiyeye gelsin onu alacağım bende kafaya koydum
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kpln04 5 yıl Gladiotürk
bende kafaya koydum tr de pahalı olur yurtdışından getirebilecek varsa toplanalım bence
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