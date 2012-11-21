Archos, 13.3-inç boyutlu ekrana sahip Android tableti Arnova Familypad'i tanıttı

Tablet, e-kitap okuyucu ve taşınabilir medya oynatıcı gibi ürünleriyle yakından tanınan Archos, Arnova FamilyPad olarak isimlendirdiği yeni Android tabletini tanıtarak ürün yelpazesini genişletiyor. Arnova FamilyPad'i, pazardaki rakiplerinden ayıran özelliği kuşkusuz ekran boyutu. Tablet, 13.3-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ile geliyor. Ekranın aynı anda 10 parmağınızı da algılayabildiği dile getiriliyor.



Fiziksel özelliklere değinecek olursak Arnova FamilyPad, 262 mm uzunluğunda, 171 mm genişliğinde, 12.5 mm kalınlığında ve 1.3 kg ağırlığında tasarlanmış. Ekran boyutundaki artış tabletin ağırlığını bir hayli etkilemiş. 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, 1 GB RAM ve Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına almış alan tabletin dahili depolama alanı 8 GB. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSDHC bellek kartları devreye giriyor. Teknik özelliklerden yola çıkarak tabletin alt segmette konumlandırıldığını söylemek mümkün.



Hem ön yüzünde hem de arka yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılan tablet, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video oynatabiliyor. Wi-Fi bağlantısına, LCD / Plazma televizyona görüntü aktarımı için mini HDMI çıkışına, stereo hoparlörlere ve microUSB 2.0 girişine ev sahipliği yapan tabletin bataryası 6 güne varan bekleme süresi ve 10 saate varan video izleme süresi iddiası taşıyor.

Archos'un, Arnova FamilyPad'i aralık ayından itibaren, İngiltere'de 274.99 Pound (~790 TL) fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor. Arnova FamilyPad'in yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://arnovatech.com/products/g3/arn_familypad/index.html?country=gb&lang=en