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Archos, 13.3-inç boyutlu ekrana sahip Android tableti Arnova Familypad'i tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Tablet, e-kitap okuyucu ve taşınabilir medya oynatıcı gibi ürünleriyle yakından tanınan Archos, Arnova FamilyPad olarak isimlendirdiği yeni Android tabletini tanıtarak ürün yelpazesini genişletiyor. Arnova FamilyPad'i, pazardaki rakiplerinden ayıran özelliği kuşkusuz ekran boyutu. Tablet, 13.3-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ile geliyor. Ekranın aynı anda 10 parmağınızı da algılayabildiği dile getiriliyor.
Fiziksel özelliklere değinecek olursak Arnova FamilyPad, 262 mm uzunluğunda, 171 mm genişliğinde, 12.5 mm kalınlığında ve 1.3 kg ağırlığında tasarlanmış. Ekran boyutundaki artış tabletin ağırlığını bir hayli etkilemiş. 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, 1 GB RAM ve Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına almış alan tabletin dahili depolama alanı 8 GB. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSDHC bellek kartları devreye giriyor. Teknik özelliklerden yola çıkarak tabletin alt segmette konumlandırıldığını söylemek mümkün.
Hem ön yüzünde hem de arka yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılan tablet, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video oynatabiliyor. Wi-Fi bağlantısına, LCD / Plazma televizyona görüntü aktarımı için mini HDMI çıkışına, stereo hoparlörlere ve microUSB 2.0 girişine ev sahipliği yapan tabletin bataryası 6 güne varan bekleme süresi ve 10 saate varan video izleme süresi iddiası taşıyor.
Archos'un, Arnova FamilyPad'i aralık ayından itibaren, İngiltere'de 274.99 Pound (~790 TL) fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor. Arnova FamilyPad'in yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

http://arnovatech.com/products/g3/arn_familypad/index.html?country=gb&lang=en Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
BAŞLAMAK İÇİN GEÇ KALMAYIN !
İnanılmaz potansiyeli ve sunduğu imkanlar ile her kesimin ilgisini çeken bu Global Proje de yerinizi almak için fazla geç kalmamalısınız.
goo.gl/...
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Amedra 7 yıl
"Familypad" Hmmm. Tam bize göre.
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infileXible 7 yıl
İki ay sonra 399 TL acılmamıs sahibinden vs. İlanlarını görür gibi oluyorum
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Exelente 7 yıl
13.3-inç ve isim olarak Familypad güzel olmuş ismi gibi aile boyu kullanılabilir.
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hacı.basat 7 yıl
Android 4.1 yada 4.2 olsa bu donanım da olba alırdım, Bu haline kaç lira veririm, 590 lira helali hoş olsun.
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cengizhan1903 7 yıl
pek taşınabilcek bişey değil gibi
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resfaction 7 yıl
ekran iyi de işlemci ne öyle hem de 8 gb hafıza tablet 400 lira bile olsa alınmaz
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RANJ 7 yıl
Benim için ekran boyutu çok önemli. 13.3 inç benim için çok çok iyi bir boyut. Laptop almak istemiyorum aklım tabletlerde. Lakin bi donanıma bakıyorum bide fiyata bakıyorum olmamış. Çok büyü uyuşmazlık var. Ekran benim için çok iyi,ram yeterli seviyede, 8Gb kendi hafızası çok düşük kalmış,en önemliside tek çekirdekli işlemci nedir abi? 800 tlye satmasını biliyorsunda ne diye düşük donanım koyuyorsun.Kesin GPU ve bataryasıda içler acısıdır bunun. Yok,sırf ekran boyutu için okadar para verilmez.
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abdulmusavvir 7 yıl
Piyasada uygun fiyata tablet çantası bulmak çok zor artık, dosya tarzı deri bir çantam vardı, bir tarafına tablet takılabilecek şekilde 4 lastik diktirdim, arkasınada destek tutturdum, oldu tablet çantası, dizüstü gibi kullanabiliyorum, 7-9-10" tabletlerin hepsini takabiliyorum, istediğim zamanda çıkartıp tablet gibi kullanıyorum, üreticiler bu rahatlığı veremiyorlar.
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lansker 7 yıl
Hd 26'' lcd tvler bile 500 tl.. Bunun ekrani daha yogun ama kalitesi o kadar da iyi degildir. Eski islemci, eski bellek vs. Vs. Toplasan o kadar etmez bu tablet. Etse etse 400-500 tl eder
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hayyam_karadenizli 7 yıl
13.3" olunca bunda mame, neogeo, nes, snes, psx, n64, gens vs vs emülatörlerini kullanacağınızı varsaymak lazım, her açışta kol ve ayar sıkıntısı çekmemek için en az Android 4.1 lazım ki bu cihaz 4.0, farz misal emularla aranız yok, apk oyun oynayacaksınız, Dead trigger, Prince of Persia, Need for Speed vs vs bu ekrana gidecek üst seviye oyunlar 300 mb'dan başlar, arttırılabilir bile olsa 8 GB buna yetmez, hele birde onu 1+7GB diye bölmüşlerse artık uygulamalarınızı SD karta taşımakla uğraşırsınız, yine yetmez baştan format.
Her şeye rağmen alınabilir, android ve tablet rahatlığı bir çok şeyi örtebiliyor.
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abdulmusavvir 7 yıl
Alıcısı benim ama işlemci hızı düşük.
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