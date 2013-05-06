Archos 80 Xenon tablet modeli Almanya'da satışa sunuldu





Kısa süre önce alt seviye akıllı telefon modelleriyle sahneye çıkan Fransız tüketici elektroniği üreticisi Archos'un yeni bir tablet modeli Avrupa'da satışa sunuldu.





Archos'un yeni tablet modeli 80 Xenon adını taşıyor ve adından da anlaşılacağı üzere 8 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte bir ekran taşıyor. Modelin 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 2MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, 3G, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, FM Radio ve A-GPS, Adroid 4.1 işletim sistemi şeklinde özellikleri sayılmış.





Almanya Amazon'da satışa sunulan model vergiler dahil 226 Avro fiyat etiketine sahip. 2-5 hafta arasında sevkiyat tarihi öngörülüyor. Fransız perakendecilerde ise model 170 Avro fiyatından listelenmiş. Bu da modelin WiFi ve 3G şeklinde farklı versiyonlara sahip olduğunu gösteriyor.





Archos 80 Xenon modeli henüz resmi olarak tanıtılmadı ve hangi Avrupa ülkelerinde satış sunulacağı kesin olarak bilinmiyor.

http://tabletcommunity.de/news/leak-archos-80-xenon-durch-europaeische-shops-enthuellt/