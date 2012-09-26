Archos, Android 4.0 ICS işletim sistemli yeni tableti 97 Xenon'u tanıttı

Hazırladığı taşınabilir medya oynatıcılarıyla teknoloji dünyasını takip edenlerce yakından tanınan Archos, tablet alanındaki girişimlerini sürdürüyor. Fransa merkezli firma, 10.1-inç ekranlı ve Texas Instruments OMAP 4470 işlemcili 101 XS'in hemen ardından 97 Xenon modelini resmen tanıttı.



248 mm uzunluğunda, 188 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 650 gram ağırlığında dizayn edilen 97 Xenon, Google'ın Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Archos'un ilk nesil Android tabanlı tabletlerinin aksine Google'ın uygulama mağazası Play'e kapılar sonuna kadar açılmış vaziyette. 1.4 GHz saat hızında faaliyet gösteren tek çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan tabletin işlemci türü ise detaylandırılmamış.



9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif IPS ekrana yer verilen tablet, 4 GB dahili depolama kapasitesi ile geliyor. Tabletin depolama kapasitesi, microSDHC kartlar yardımıyla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor.

3G desteği sayesinde hücresel ağ üzerinden internete bağlanabilen ve diğer cihazlara SMS, MMS gönderebilen 97 Xenon, GPS alıcısı ile Wi-Fi bağlantısını bünyesinde barındırmakta. Ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde kamerası, arka yüzünde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamerası bulunan tabletin bataryası, Archos'a göre 20 saate varan müzik dinlemek veya 8 saate varan video izlemek için yeterli.



Archos 97 Xenon'un fiyatına dair bilgi ise verilmemiş.

