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Archos, Gen 10 xs serisini ay sonunda tanıtacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk kez Mart ayında Archos'un bu yıl ki yol haritası toplantısında ortaya çıkan Gen 10 xs serisi, bu ay sonunda resmi olarak tanıtılacak.

Üst segmente hitap edecek model 7.6mm incelik, kılıf da olabilen klavye docku, microSD, miniHDMI, Android 4.0 işletim sistemi, 200-400 Avro fiyat tabletin bilinen özellikleri.

Firma, resmi Facebook sayfasında Gen 10 xs serisini 3 hafta sonra resmi olarak tanıtacağını duyurdu. Yol haritasında Eylül ayında piyasada olması planlanan seri için bir gecikme görünmüyor. Muhtemelen IFA 2012 fuarı öncesinde bir etkinlikle serinin tanıtımı yapılacak.

Bu yıl pazara 3 farklı kategoride girmeyi planlayan Archos, giriş segmentinde 50-150 Avro arasında değişen Arnova serisi ile rekabet arayacak. Orta segment için 7, 8 ve 10 inçlik boyutlara sahip 129 Avro-199 Avro arasında değişen Archos Elements, üst segment için G10 xs serisi firmanın tablet pazarındaki önemli kozları olacak.

https://www.facebook.com/photo.php?pid=1400527&l=87de3dd087&id=136186653079325 Yorum Yaz
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undefeated crixus 7 yıl
Bi tanitilsada islemcisini felan görsek
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